IVS 100/75 Lp

Индустриалната 7,5 kW IVS 100/75 Lp Супер клас смукачка е оборудвана с алтернативната система за отстраняване на отпадъците Longopac и е идеална за големи количества тежки замърсявания.

Перфектна за изсмукване на твърди материали, като много големи количества отпадъци и минерален прах (също и с дълъг маркуч): индустриалната смукачка от супер клас IVS 100/75 Lp с интегриран държач за торби за изхвърляне Longopac®. Тази интелигентна система за отвеждане не само позволява изхвърлянето на засмуканите материали с много малко прах, но и премахва необходимостта от отделен контейнер. Задвижвана от мощен трифазен мотор (IE2) с плавен пуск, смукачката разполага със 7,5 kW турбина със страничен канал, заедно със звездообразен филтър, одобрен за клас M, и е подходяща за непрекъсната работа. Филтърът се почиства чрез хоризонтален филтърен шейкър с комфортен редуктор за целево предаване на силата. Това означава, че резултатите от почистването остават еднакво добри, независимо колко малко сила се прилага от потребителя. Аксесоарите могат да се съхраняват директно върху машината, така че да са безопасни при транспортиране и да не се губят. Опционално наличното дистанционно управление също позволява машината да бъде включвана и изключвана от разстояние (до 30 м).

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVS 100/75 Lp: Система за безопасно изхвърляне Longopac®
Система за безопасно изхвърляне Longopac®
Позволява изхвърляне без прах и по този начин щади здравето. За събиране и разделно изхвърляне на голямо разнообразие от вакуумирани материали. По желание се предлага в много устойчива, биоразградима версия.
Индустриална смукачка IVS 100/75 Lp: Устойчива на износване турбина със страничен канал
Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност 7,5 kW и плавен старт за големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Подходяща за многосменен режим на работа и/или с множество точки на присъединяване.
Индустриална смукачка IVS 100/75 Lp: Ръчно почистване на филтъра за IVS.
Ръчно почистване на филтъра за IVS.
Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка. Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям звездовиден филтър.
  • Подходяща и за мазни и лепкави прахове благодарение на специално покритие.
  • Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 536
Вакуум (мбар/кПа) 305 / 30,5
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 7,5
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 70 DN 50
Ниво на шум (дБ(А)) 73
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 2,2
Тегло без аксесоари (кг) 173
Тегло вкл. Опаковка (кг) 173,774
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1202 x 686 x 1465

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVS 100/75 Lp
Индустриална смукачка IVS 100/75 Lp
Индустриална смукачка IVS 100/75 Lp
Индустриална смукачка IVS 100/75 Lp

Видео

Аксесоари