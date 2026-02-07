Перфектна за изсмукване на твърди материали, като много големи количества отпадъци и минерален прах (също и с дълъг маркуч): индустриалната смукачка от супер клас IVS 100/75 Lp с интегриран държач за торби за изхвърляне Longopac®. Тази интелигентна система за отвеждане не само позволява изхвърлянето на засмуканите материали с много малко прах, но и премахва необходимостта от отделен контейнер. Задвижвана от мощен трифазен мотор (IE2) с плавен пуск, смукачката разполага със 7,5 kW турбина със страничен канал, заедно със звездообразен филтър, одобрен за клас M, и е подходяща за непрекъсната работа. Филтърът се почиства чрез хоризонтален филтърен шейкър с комфортен редуктор за целево предаване на силата. Това означава, че резултатите от почистването остават еднакво добри, независимо колко малко сила се прилага от потребителя. Аксесоарите могат да се съхраняват директно върху машината, така че да са безопасни при транспортиране и да не се губят. Опционално наличното дистанционно управление също позволява машината да бъде включвана и изключвана от разстояние (до 30 м).