IVS 100/75 Lp
Индустриалната 7,5 kW IVS 100/75 Lp Супер клас смукачка е оборудвана с алтернативната система за отстраняване на отпадъците Longopac и е идеална за големи количества тежки замърсявания.
Перфектна за изсмукване на твърди материали, като много големи количества отпадъци и минерален прах (също и с дълъг маркуч): индустриалната смукачка от супер клас IVS 100/75 Lp с интегриран държач за торби за изхвърляне Longopac®. Тази интелигентна система за отвеждане не само позволява изхвърлянето на засмуканите материали с много малко прах, но и премахва необходимостта от отделен контейнер. Задвижвана от мощен трифазен мотор (IE2) с плавен пуск, смукачката разполага със 7,5 kW турбина със страничен канал, заедно със звездообразен филтър, одобрен за клас M, и е подходяща за непрекъсната работа. Филтърът се почиства чрез хоризонтален филтърен шейкър с комфортен редуктор за целево предаване на силата. Това означава, че резултатите от почистването остават еднакво добри, независимо колко малко сила се прилага от потребителя. Аксесоарите могат да се съхраняват директно върху машината, така че да са безопасни при транспортиране и да не се губят. Опционално наличното дистанционно управление също позволява машината да бъде включвана и изключвана от разстояние (до 30 м).
Характеристики и предимства
Система за безопасно изхвърляне Longopac®Позволява изхвърляне без прах и по този начин щади здравето. За събиране и разделно изхвърляне на голямо разнообразие от вакуумирани материали. По желание се предлага в много устойчива, биоразградима версия.
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност 7,5 kW и плавен старт за големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Подходяща за многосменен режим на работа и/или с множество точки на присъединяване.
Ръчно почистване на филтъра за IVS.Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка. Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям звездовиден филтър.
- Подходяща и за мазни и лепкави прахове благодарение на специално покритие.
- Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 536
|Вакуум (мбар/кПа)
|305 / 30,5
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|7,5
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 70 DN 50
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|2,2
|Тегло без аксесоари (кг)
|173
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|173,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1202 x 686 x 1465
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео