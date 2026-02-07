IVR-L 100/24-2 Me е компактна индустриална смукачка от неръждаема стомана с капацитет 100 литра. Течности и груби твърди частици могат да бъдат изсмуквани. Като опция може да се постави кошница за стружки позволяваща удобно разделяне на твърди частици и течности. Висококачествената неръждаема стомана прави IVR-L 100/24-2 Me многофункционален уред в тежката ежедневна индустрия. Дори корозионните носители могат да се вакуумират без проблеми. Свръзката на маркуча на всмукателната глава може да се завърти на 360 °. Това улеснява почистването на смукачката около цялата машина, без да се заплита смукателния маркуч. Нивото на пълнене може да се следи от дренажната тръба по всяко време. Висококачествените колела от ABS гарантират изключителна мобилност.