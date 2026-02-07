IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100/24-2 Me е компактна индустриална смукачка от неръждаема стомана. С капацитет от 100 литра за вакуумиране на корозивни флуиди.

IVR-L 100/24-2 Me е компактна индустриална смукачка от неръждаема стомана с капацитет 100 литра. Течности и груби твърди частици могат да бъдат изсмуквани. Като опция може да се постави кошница за стружки позволяваща удобно разделяне на твърди частици и течности. Висококачествената неръждаема стомана прави IVR-L 100/24-2 Me многофункционален уред в тежката ежедневна индустрия. Дори корозионните носители могат да се вакуумират без проблеми. Свръзката на маркуча на всмукателната глава може да се завърти на 360 °. Това улеснява почистването на смукачката около цялата машина, без да се заплита смукателния маркуч. Нивото на пълнене може да се следи от дренажната тръба по всяко време. Висококачествените колела от ABS гарантират изключителна мобилност.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR-L 100/24-2 Me: Висококачествен контейнер за събиране от неръждаема стомана
Много лесна за почистване. Подходяща за изсмукване на корозивни материали. Прозрачен маркуч като индикатор за нивото на запълване и за източване на течности.
Индустриална смукачка IVR-L 100/24-2 Me: Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°. По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Индустриална смукачка IVR-L 100/24-2 Me: Снабдена с два много тихи мотора
За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
  • Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Вакуум (мбар/кПа) 230 / 23
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50 DN 40
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,45
Тегло без аксесоари (кг) 41
Тегло (с аксесоари) (кг) 41
Тегло вкл. Опаковка (кг) 41,774
Размери (Д х Ш х В) (мм) 640 x 620 x 1060

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVR-L 100/24-2 Me

Видео

