Компактната IVR-L 100 / 24-2 Tc е индустриална смукачка тип Ringler с накланящо се шаси и 100-литров контейнер за отпадъци. Това прави смукачката напълно подходяща за приемане на големи количества течности и/и или твърди вещества, например стърготини (възможно без запрашване). Твърдите вещества могат лесно да се отделят от течностите, като се използва опционалната кошница. Почистването около цялата машина е лесно, благодарение на 360 ° въртящия се маркуч на смукателната глава. Текущото ниво на пълнене винаги се вижда на дренажната тръба. Отводняването се извършва или от дренажната тръба или използвайки накланящото се шаси. Здравият дизайн, устойчивите на масло колела и маслоустойчивият захранващ кабел осигуряват дълъг живот - дори и при най-тежките индустриални условия. Здравата конструкция позволява машината да се повдига с мотокар.