IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100/24-2 Tc е основната версия на всички варианти на IVR-L 100 Tc. Перфектната машина за изсмукване и разделяне на охлаждащи течности от стружки в металообработващата промишленост.
Компактната IVR-L 100 / 24-2 Tc е индустриална смукачка тип Ringler с накланящо се шаси и 100-литров контейнер за отпадъци. Това прави смукачката напълно подходяща за приемане на големи количества течности и/и или твърди вещества, например стърготини (възможно без запрашване). Твърдите вещества могат лесно да се отделят от течностите, като се използва опционалната кошница. Почистването около цялата машина е лесно, благодарение на 360 ° въртящия се маркуч на смукателната глава. Текущото ниво на пълнене винаги се вижда на дренажната тръба. Отводняването се извършва или от дренажната тръба или използвайки накланящото се шаси. Здравият дизайн, устойчивите на масло колела и маслоустойчивият захранващ кабел осигуряват дълъг живот - дори и при най-тежките индустриални условия. Здравата конструкция позволява машината да се повдига с мотокар.
Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шасиУсъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване. Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне. Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Висока устойчивост, гъвкавост и модулностМашината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°. По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Визуален индикатор за нивото на пълненеПрозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност. Маркучът се използва и за лесно изпразване.
Снабдена с два много тихи мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
- Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
- Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Тегло без аксесоари (кг)
|50
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|50
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|50,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|640 x 620 x 1060
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
