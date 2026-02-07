IVR-L 100/24-2 Tc Dp
IVR-L 100 / 24-2 Tc Dp смукачка захранвана с променлив ток за отстраняване на течности и стружки, за почистване на средни количества масла, емулсии на охлаждаща течност и дребни, леки метални стърготини. Мощното двутурбинно решение с ниско ниво на работен шум осигурява висока смукателна мощност на мобилната машина с номинална входна мощност 2,4 kW, докато миещият се, издръжлив джобен филтър позволява непрекъсната работа, а вградената мрежеста кошница ефективно разделя течните и твърдите събрани материали. Течностите от смукачката се изливат от 100-литровия контейнер лесно чрез откачане на дренажния маркуч, а индикатор за нивото на запълване на контейнера предотвратява препълване. При разлика във височината до шест метра този процес може да се ускори с помощта на вградена регулируема помпа за прехвърляне на течности. Системата за изпразване с накланящо се шаси позволява безопасното изпразване с помощта на механизъм за отделяне. Също така може да се използва мотокар или кран за изпразване.
Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шаси
- Усъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване.
- Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне.
- Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Функция изпомпване
- Автономната цилиндрична помпа значително увеличава възможността за връщане на изсмуканите течности.
- Прозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност.
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
- Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
- Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
- По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
- Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
- Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|100
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Тегло без аксесоари (кг)
|57
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|57
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|57,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|840 x 660 x 1320
Оборудване
- Функция изпомпване
Сфера на приложение
- За средни количества груби и абразивни стружки
- За средни количества течности, като масла или емулсии на охлаждаща течност