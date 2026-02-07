IVR-L 100 / 24-2 Tc Dp смукачка захранвана с променлив ток за отстраняване на течности и стружки, за почистване на средни количества масла, емулсии на охлаждаща течност и дребни, леки метални стърготини. Мощното двутурбинно решение с ниско ниво на работен шум осигурява висока смукателна мощност на мобилната машина с номинална входна мощност 2,4 kW, докато миещият се, издръжлив джобен филтър позволява непрекъсната работа, а вградената мрежеста кошница ефективно разделя течните и твърдите събрани материали. Течностите от смукачката се изливат от 100-литровия контейнер лесно чрез откачане на дренажния маркуч, а индикатор за нивото на запълване на контейнера предотвратява препълване. При разлика във височината до шест метра този процес може да се ускори с помощта на вградена регулируема помпа за прехвърляне на течности. Системата за изпразване с накланящо се шаси позволява безопасното изпразване с помощта на механизъм за отделяне. Също така може да се използва мотокар или кран за изпразване.