IVR-L 100/24-2 Tc Dp

IVR-L 100 / 24-2 Tc Dp смукачка за течности и стружки. Захранвана с променлив ток, подходяща за почистване на масла, емулсии от охлаждащи течности или метални стружки в умерени количества.

IVR-L 100 / 24-2 Tc Dp смукачка захранвана с променлив ток за отстраняване на течности и стружки, за почистване на средни количества масла, емулсии на охлаждаща течност и дребни, леки метални стърготини. Мощното двутурбинно решение с ниско ниво на работен шум осигурява висока смукателна мощност на мобилната машина с номинална входна мощност 2,4 kW, докато миещият се, издръжлив джобен филтър позволява непрекъсната работа, а вградената мрежеста кошница ефективно разделя течните и твърдите събрани материали. Течностите от смукачката се изливат от 100-литровия контейнер лесно чрез откачане на дренажния маркуч, а индикатор за нивото на запълване на контейнера предотвратява препълване. При разлика във височината до шест метра този процес може да се ускори с помощта на вградена регулируема помпа за прехвърляне на течности. Системата за изпразване с накланящо се шаси позволява безопасното изпразване с помощта на механизъм за отделяне. Също така може да се използва мотокар или кран за изпразване.

Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шаси
  • Усъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване.
  • Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне.
  • Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Функция изпомпване
  • Автономната цилиндрична помпа значително увеличава възможността за връщане на изсмуканите течности.
  • Прозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност.
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
  • Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
  • Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
  • По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотора
  • За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
  • Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
  • Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
  • Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Вакуум (мбар/кПа) 230 / 23
Обем на контейнера (л) 100
Номинална входна мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50 DN 40
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,45
Тегло без аксесоари (кг) 57
Тегло (с аксесоари) (кг) 57
Тегло вкл. Опаковка (кг) 57,774
Размери (Д х Ш х В) (мм) 840 x 660 x 1320

Оборудване

  • Функция изпомпване
Индустриална смукачка IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Сфера на приложение
  • За средни количества груби и абразивни стружки
  • За средни количества течности, като масла или емулсии на охлаждаща течност
Аксесоари