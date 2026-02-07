IVR-L 100/24-2 Tc Me
Версията от неръждаема стомана на индустриалната смукачка IVR-L 100/24-2 Tc Me е подходяща за изсмукване и отделяне на течности и твърди вещества - включително в корозивни среди.
IVR-L 100/24-2 Tc Me е компактна и изключително здрава индустриална смукачка. Колелата и захранващият кабел са устойчиви на масла, подчертавайки колко машината е подходяща за тежката ежедневна индустрия. Възможно е машината да се повдига и с мотокар. Смукачката предлага 100-литров контейнер от неръждаема стомана и накланящо се шаси - идеално за изсмукване на големи количества течности и/или твърди вещества без прах, като например стружки. Те могат да бъдат напълно отделени от течностите, като се използва опционалната кошница. Версията от неръждаема стомана превръща индустриалната смукачка IVR-L 100/24-2 Tc Me в многофункционална машина. Дори корозионните носители могат да се вакуумират без проблеми. Въртящият се 360 ° маркуч на смукателната глава гарантира висока гъвкавост и без заплитане. По време на вакуумирането текущото ниво на пълнене може лесно да бъде следено от дренажната тръба. Отводняването може да се извърши с помощта на дренажна тръба или накланяне на шасито.
Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шасиУсъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване. Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне. Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Висококачествен контейнер за събиране от неръждаема стоманаМного лесна за почистване. Подходяща за изсмукване на корозивни материали. Прозрачен маркуч като индикатор за нивото на запълване и за източване на течности.
Висока устойчивост, гъвкавост и модулностМашината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°. По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
- Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
- Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Тегло без аксесоари (кг)
|58,8
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|59
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|59,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|640 x 620 x 1060
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
