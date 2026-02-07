IVR-L 100/24-2 Tc Me е компактна и изключително здрава индустриална смукачка. Колелата и захранващият кабел са устойчиви на масла, подчертавайки колко машината е подходяща за тежката ежедневна индустрия. Възможно е машината да се повдига и с мотокар. Смукачката предлага 100-литров контейнер от неръждаема стомана и накланящо се шаси - идеално за изсмукване на големи количества течности и/или твърди вещества без прах, като например стружки. Те могат да бъдат напълно отделени от течностите, като се използва опционалната кошница. Версията от неръждаема стомана превръща индустриалната смукачка IVR-L 100/24-2 Tc Me в многофункционална машина. Дори корозионните носители могат да се вакуумират без проблеми. Въртящият се 360 ° маркуч на смукателната глава гарантира висока гъвкавост и без заплитане. По време на вакуумирането текущото ниво на пълнене може лесно да бъде следено от дренажната тръба. Отводняването може да се извърши с помощта на дренажна тръба или накланяне на шасито.