Версията от неръждаема стомана на индустриалната смукачка IVR-L 100/24-2 Tc Me е подходяща за изсмукване и отделяне на течности и твърди вещества - включително в корозивни среди.

IVR-L 100/24-2 Tc Me е компактна и изключително здрава индустриална смукачка. Колелата и захранващият кабел са устойчиви на масла, подчертавайки колко машината е подходяща за тежката ежедневна индустрия. Възможно е машината да се повдига и с мотокар. Смукачката предлага 100-литров контейнер от неръждаема стомана и накланящо се шаси - идеално за изсмукване на големи количества течности и/или твърди вещества без прах, като например стружки. Те могат да бъдат напълно отделени от течностите, като се използва опционалната кошница. Версията от неръждаема стомана превръща индустриалната смукачка IVR-L 100/24-2 Tc Me в многофункционална машина. Дори корозионните носители могат да се вакуумират без проблеми. Въртящият се 360 ° маркуч на смукателната глава гарантира висока гъвкавост и без заплитане. По време на вакуумирането текущото ниво на пълнене може лесно да бъде следено от дренажната тръба. Отводняването може да се извърши с помощта на дренажна тръба или накланяне на шасито.

Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шаси
Ергономично накланящо се шаси
Усъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване. Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне. Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Висококачествен контейнер за събиране от неръждаема стомана
Висококачествен контейнер за събиране от неръждаема стомана
Много лесна за почистване. Подходяща за изсмукване на корозивни материали. Прозрачен маркуч като индикатор за нивото на запълване и за източване на течности.
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°. По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотора
  • За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
  • Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
  • Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
  • Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Вакуум (мбар/кПа) 230 / 23
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50 DN 40
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,45
Тегло без аксесоари (кг) 58,8
Тегло (с аксесоари) (кг) 59
Тегло вкл. Опаковка (кг) 59,774
Размери (Д х Ш х В) (мм) 640 x 620 x 1060

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео

Аксесоари