IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Със 100 l контейнер и помпа за течности, IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp е за вакуумиране на течности и твърди вещества, например стружки, отделянето им и връщането на течността чрез изпомпване.
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp е компактна индустриална смукачка с накланящо се шаси. Висококачествената смукачка разполага със 100-литров контейнер от неръждаема стомана, което позволява изсмукването на големи обеми течности и/или твърди частици без съдържание на прах, като например стружки. Твърдите частици могат лесно да бъдат отделени от течностите чрез опционалната кошница за стружки. Конструкцията от неръждаема стомана на IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp я прави изключително универсална – дори корозивни среди могат да бъдат изсмуквани с лекота. Благодарение на въртящата се на 360° връзка за маркуча върху смукателната глава, замърсяванията могат да бъдат отстранявани навсякъде около смукачката, без смукателният маркуч да се заплита. Нивото на запълване във всеки един момент може да се следи през изпускателния маркуч. Автономната помпа позволява изсмуканите течности да бъдат изпомпвани обратно при висока степен на изпразване. Здравата конструкция, включваща маслоустойчиви колела и захранващ кабел, гарантира дълъг експлоатационен живот и издържа дори на най-тежките индустриални приложения. Машината е достатъчно здрава, за да бъде повдигана дори с мотокар.
Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шасиУсъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване. Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне. Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Висококачествен контейнер за събиране от неръждаема стоманаМного лесна за почистване. Подходяща за изсмукване на корозивни материали. Прозрачен маркуч като индикатор за нивото на запълване и за източване на течности.
Функция изпомпванеАвтономната цилиндрична помпа значително увеличава възможността за връщане на изсмуканите течности. Прозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност.
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
- Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
- Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
- По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
- Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Тегло без аксесоари (кг)
|56
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|56
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|56,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|740 x 620 x 1180
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
- Функция изпомпване
Видео