IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp е компактна индустриална смукачка с накланящо се шаси. Висококачествената смукачка разполага със 100-литров контейнер от неръждаема стомана, което позволява изсмукването на големи обеми течности и/или твърди частици без съдържание на прах, като например стружки. Твърдите частици могат лесно да бъдат отделени от течностите чрез опционалната кошница за стружки. Конструкцията от неръждаема стомана на IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp я прави изключително универсална – дори корозивни среди могат да бъдат изсмуквани с лекота. Благодарение на въртящата се на 360° връзка за маркуча върху смукателната глава, замърсяванията могат да бъдат отстранявани навсякъде около смукачката, без смукателният маркуч да се заплита. Нивото на запълване във всеки един момент може да се следи през изпускателния маркуч. Автономната помпа позволява изсмуканите течности да бъдат изпомпвани обратно при висока степен на изпразване. Здравата конструкция, включваща маслоустойчиви колела и захранващ кабел, гарантира дълъг експлоатационен живот и издържа дори на най-тежките индустриални приложения. Машината е достатъчно здрава, за да бъде повдигана дори с мотокар.