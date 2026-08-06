Компактният комплект IVR-L 100/24-2 Tc е солидна индустриална смукачка с накланящо се шаси, 100-литров контейнер и аксесоари (полиуретанов маркуч, ръкохватка, стандартен PVC накрайник и кошница за филтриране). Това прави смукачката идеална за събиране на големи количества течности и/или твърди частици като стружки (възможно най-безпрашно). Кошницата за стружки улеснява отделянето на твърдите частици от течността. Благодарение на въртящата се на 360° връзка за маркуча на смукателната глава можете да вакуумирате навсякъде около смукачката, без смукателният маркуч да се заплита. Текущото ниво на запълване може да се види по всяко време през дренажния маркуч. За изпразване може да се използва или дренажният маркуч, или накланящото се шаси. Здравата конструкция, маслоустойчивите колела и маслоустойчивият захранващ кабел осигуряват дълъг експлоатационен живот - дори при най-тежките индустриални приложения. Машината е дори достатъчно здрава, за да бъде вдигната от мотокар.