IVR-L 100/24-2 Tc Set
Комплектът IVR-L 100/24-2 Tc с включени аксесоари, е идеалното решение за вакуумиране и отделяне на охлаждащи смазочни материали и стружки в металообработващата промишленост.
Компактният комплект IVR-L 100/24-2 Tc е солидна индустриална смукачка с накланящо се шаси, 100-литров контейнер и аксесоари (полиуретанов маркуч, ръкохватка, стандартен PVC накрайник и кошница за филтриране). Това прави смукачката идеална за събиране на големи количества течности и/или твърди частици като стружки (възможно най-безпрашно). Кошницата за стружки улеснява отделянето на твърдите частици от течността. Благодарение на въртящата се на 360° връзка за маркуча на смукателната глава можете да вакуумирате навсякъде около смукачката, без смукателният маркуч да се заплита. Текущото ниво на запълване може да се види по всяко време през дренажния маркуч. За изпразване може да се използва или дренажният маркуч, или накланящото се шаси. Здравата конструкция, маслоустойчивите колела и маслоустойчивият захранващ кабел осигуряват дълъг експлоатационен живот - дори при най-тежките индустриални приложения. Машината е дори достатъчно здрава, за да бъде вдигната от мотокар.
Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шасиУсъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване. Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне. Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Висока устойчивост, гъвкавост и модулностМашината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°. По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Визуален индикатор за нивото на пълненеПрозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност. Маркучът се използва и за лесно изпразване.
Снабдена с два много тихи мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
- Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
- Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Дължина на кабела (м)
|10
|Тегло без аксесоари (кг)
|57,4
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|57,4
|Тегло с опаковката (кг)
|58,131
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|844 x 637 x 1330
Оборудване
- Основен филтър: Повърхностен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: Да
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