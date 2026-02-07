IVR-L 120/24-2 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc е базова версия на моделите IVR-L 120 Tc и е идеална за изсмукване и отделяне на охлаждащо-смазочни течности и стружки в металообработващата промишленост.
Компактната индустриална смукачка IVR-L 120/24-2 Tc е идеална за отделяне на охлаждащо-смазочни течности и стружки. Със своя здрав дизайн, маслоустойчиви колела и маслоустойчив захранващ кабел, смукачката се утвърждава като дълготраен помощник в тежкото индустриално ежедневие. Машината разполага с накланящо се шаси и щедро оразмерен събирателен резервоар с капацитет от 120 литра – перфектен за големи обеми течности и/или твърди частици без съдържание на прах, като например стружки. С опционалната кошница за стружки твърдите частици могат да бъдат чисто отделени от течността. Връзката за маркуча при смукателната глава може да се върти на 360° за особено гъвкава работа без досадно усукване. Нивото на запълване може удобно да се отчита по всяко време през изпускателния маркуч. Изпразването може да се извърши по два начина: чрез изпускателния маркуч или чрез накланящото се шаси. Възможно е също така машината да бъде повдигана с транспалетна количка.
Характеристики и предимства
Нова задвижваща глава за по-голяма безопасност, удобство и мощност
- Ниското тегло на задвижващата глава осигурява по-лесна работа по време на транспортиране, изпразване и обслужване.
- По-висока безопасност при работа и транспортиране благодарение на мястото за съхранение на кабела върху главата на машината.
- Интегрираният капак на изпускателния отвор предотвратява попадането на замърсявания в отделението на двигателя.
Работен радиус 360 °
- Почиствайте във всички посоки благодарение на въртящия се маркуч на смукателната глава. Смукателен маркуч без заплитане.
Практично накланящо се шаси
- Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Устойчив на масла
- Устойчивите на масла колела и кабели осигуряват отлична подвижност дори при агресивни условия за дълъг експлоатационен живот.
Здрава и надеждна
- Идеален за използване в металообработващата промишленост
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23
|Обем на контейнера (л)
|120
|Материал на контейнера
|Метал
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Тегло без аксесоари (кг)
|66
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|68
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|68,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|740 x 620 x 1180
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
