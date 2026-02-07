IVR-L 120/24-2 Tc

IVR-L 120/24-2 Tc е базова версия на моделите IVR-L 120 Tc и е идеална за изсмукване и отделяне на охлаждащо-смазочни течности и стружки в металообработващата промишленост.

Компактната индустриална смукачка IVR-L 120/24-2 Tc е идеална за отделяне на охлаждащо-смазочни течности и стружки. Със своя здрав дизайн, маслоустойчиви колела и маслоустойчив захранващ кабел, смукачката се утвърждава като дълготраен помощник в тежкото индустриално ежедневие. Машината разполага с накланящо се шаси и щедро оразмерен събирателен резервоар с капацитет от 120 литра – перфектен за големи обеми течности и/или твърди частици без съдържание на прах, като например стружки. С опционалната кошница за стружки твърдите частици могат да бъдат чисто отделени от течността. Връзката за маркуча при смукателната глава може да се върти на 360° за особено гъвкава работа без досадно усукване. Нивото на запълване може удобно да се отчита по всяко време през изпускателния маркуч. Изпразването може да се извърши по два начина: чрез изпускателния маркуч или чрез накланящото се шаси. Възможно е също така машината да бъде повдигана с транспалетна количка.

Характеристики и предимства
Нова задвижваща глава за по-голяма безопасност, удобство и мощност
  • Ниското тегло на задвижващата глава осигурява по-лесна работа по време на транспортиране, изпразване и обслужване.
  • По-висока безопасност при работа и транспортиране благодарение на мястото за съхранение на кабела върху главата на машината.
  • Интегрираният капак на изпускателния отвор предотвратява попадането на замърсявания в отделението на двигателя.
Работен радиус 360 °
  • Почиствайте във всички посоки благодарение на въртящия се маркуч на смукателната глава. Смукателен маркуч без заплитане.
Практично накланящо се шаси
  • Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Устойчив на масла
  • Устойчивите на масла колела и кабели осигуряват отлична подвижност дори при агресивни условия за дълъг експлоатационен живот.
Здрава и надеждна
  • Идеален за използване в металообработващата промишленост
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Вакуум (мбар/кПа) 235 / 23
Обем на контейнера (л) 120
Материал на контейнера Метал
Номинална входна мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50 DN 40
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,45
Тегло без аксесоари (кг) 66
Тегло (с аксесоари) (кг) 68
Тегло вкл. Опаковка (кг) 68,774
Размери (Д х Ш х В) (мм) 740 x 620 x 1180

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVR-L 120/24-2 Tc
Индустриална смукачка IVR-L 120/24-2 Tc
Индустриална смукачка IVR-L 120/24-2 Tc

Видео

Аксесоари