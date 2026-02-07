Компактната индустриална смукачка IVR-L 120/24-2 Tc е идеална за отделяне на охлаждащо-смазочни течности и стружки. Със своя здрав дизайн, маслоустойчиви колела и маслоустойчив захранващ кабел, смукачката се утвърждава като дълготраен помощник в тежкото индустриално ежедневие. Машината разполага с накланящо се шаси и щедро оразмерен събирателен резервоар с капацитет от 120 литра – перфектен за големи обеми течности и/или твърди частици без съдържание на прах, като например стружки. С опционалната кошница за стружки твърдите частици могат да бъдат чисто отделени от течността. Връзката за маркуча при смукателната глава може да се върти на 360° за особено гъвкава работа без досадно усукване. Нивото на запълване може удобно да се отчита по всяко време през изпускателния маркуч. Изпразването може да се извърши по два начина: чрез изпускателния маркуч или чрез накланящото се шаси. Възможно е също така машината да бъде повдигана с транспалетна количка.