IVR-L 120/24-2 Tc Me
Смукачка IVR-L 120/24-2 Tc Me за изсмукване и отделяне на течности и твърди вещества. Корозивните носители могат да се изсмукват благодарение на конструкцията от неръждаема стомана.
IVR-L 120/24-2 Tc Me е компактна индустриална смукачка с накланящо се шаси. Тя предлага 120 литров контейнер от неръждаема стомана за големи количества течности и/или твърди вещества без прах, като например стружки. Твърдите вещества могат да бъдат отделени от вакуумираните течности без проблем, като се използва опционалната кошница за стружки. IVR-L 120/24-2 Tc Me може да изсмуква и корозионна среда благодарение на конструкцията от неръждаема стомана. Въртящият се на 360° маркуч на смукателната глава гарантира отлична свобода на движение и предотвратява досадното заплитане на смукателния маркуч. Текущото ниво на пълнене може да бъде отчетено от дренажната тръба. Отводняването се извършва или от дренажната тръба или използвайки накланящото се шаси. Здравият дизайн, включващ маслоустойчиви колела и захранващ кабел, осигуряват дълъг живот дори при тежки ежедневни промишлени нужди. Благодарение на здравия дизайн, повдигането на машината с помощта на мотокар е напълно безпроблемно.
Характеристики и предимства
Висококачествен контейнер за събиране от неръждаема стоманаМного лесна за почистване. Подходяща за изсмукване на корозивни материали. Прозрачен маркуч като индикатор за нивото на запълване и за източване на течности.
Висока устойчивост, гъвкавост и модулностМашината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°. По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотораЗа мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
- Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23
|Обем на контейнера (л)
|120
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Тегло без аксесоари (кг)
|65
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|65
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|65,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|740 x 620 x 1180
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
