IVR-L 120/24-2 Tc Me е компактна индустриална смукачка с накланящо се шаси. Тя предлага 120 литров контейнер от неръждаема стомана за големи количества течности и/или твърди вещества без прах, като например стружки. Твърдите вещества могат да бъдат отделени от вакуумираните течности без проблем, като се използва опционалната кошница за стружки. IVR-L 120/24-2 Tc Me може да изсмуква и корозионна среда благодарение на конструкцията от неръждаема стомана. Въртящият се на 360° маркуч на смукателната глава гарантира отлична свобода на движение и предотвратява досадното заплитане на смукателния маркуч. Текущото ниво на пълнене може да бъде отчетено от дренажната тръба. Отводняването се извършва или от дренажната тръба или използвайки накланящото се шаси. Здравият дизайн, включващ маслоустойчиви колела и захранващ кабел, осигуряват дълъг живот дори при тежки ежедневни промишлени нужди. Благодарение на здравия дизайн, повдигането на машината с помощта на мотокар е напълно безпроблемно.