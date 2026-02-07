IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp е компактна промишлена смукачка с накланящо се шаси и 120-литров контейнер от неръждаема стомана. Машината може да вакуумира както големи количества течности, така и практически всички прахообразни твърди вещества (например пясък). Твърдите вещества могат лесно да се отделят от вакуумираните течности благодарение на опционалната кошница за стърготини. IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp е много гъвкава благодарение на конструкцията от неръждаема стомана. Дори корозионните носители могат лесно да се изсмукват. Въртящият се 360° маркуч на смукателната глава осигурява работа без заплитане. Текущото ниво на пълнене винаги се вижда на дренажната тръба. Автономната помпа за течности ефективно връща по-голямата част от вакуумираната течност. Здравата конструкция, включително маслоустойчивите колела и захранващия кабел, осигурява дълъг експлоатационен живот дори в най-тежките индустриални среди. Също така позволява машината да се повдига с мотокар.