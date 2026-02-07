IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp с 120 l контейнер и автономна помпа за течности е идеална за изсмукване, отделяне и връщане на охлаждащи масла, съдържащи твърди вещества, като метални стружки.
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp е компактна промишлена смукачка с накланящо се шаси и 120-литров контейнер от неръждаема стомана. Машината може да вакуумира както големи количества течности, така и практически всички прахообразни твърди вещества (например пясък). Твърдите вещества могат лесно да се отделят от вакуумираните течности благодарение на опционалната кошница за стърготини. IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp е много гъвкава благодарение на конструкцията от неръждаема стомана. Дори корозионните носители могат лесно да се изсмукват. Въртящият се 360° маркуч на смукателната глава осигурява работа без заплитане. Текущото ниво на пълнене винаги се вижда на дренажната тръба. Автономната помпа за течности ефективно връща по-голямата част от вакуумираната течност. Здравата конструкция, включително маслоустойчивите колела и захранващия кабел, осигурява дълъг експлоатационен живот дори в най-тежките индустриални среди. Също така позволява машината да се повдига с мотокар.
Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шаси
- Усъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване.
- Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне.
- Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Висококачествен контейнер за събиране от неръждаема стомана
- Много лесна за почистване.
- Подходяща за изсмукване на корозивни материали.
- Прозрачен маркуч като индикатор за нивото на запълване и за източване на течности.
Функция изпомпване
- Автономната цилиндрична помпа значително увеличава възможността за връщане на изсмуканите течности.
- Прозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност.
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
- Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
- Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
- По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
- Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23
|Обем на контейнера (л)
|120
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Тегло без аксесоари (кг)
|72
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|72
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|72,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|745 x 710 x 1420
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
- Функция изпомпване
Видео