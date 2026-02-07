IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp с 120 l контейнер и автономна помпа за течности е идеална за изсмукване, отделяне и връщане на охлаждащи масла, съдържащи твърди вещества, като метални стружки.

IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp е компактна промишлена смукачка с накланящо се шаси и 120-литров контейнер от неръждаема стомана. Машината може да вакуумира както големи количества течности, така и практически всички прахообразни твърди вещества (например пясък). Твърдите вещества могат лесно да се отделят от вакуумираните течности благодарение на опционалната кошница за стърготини. IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp е много гъвкава благодарение на конструкцията от неръждаема стомана. Дори корозионните носители могат лесно да се изсмукват. Въртящият се 360° маркуч на смукателната глава осигурява работа без заплитане. Текущото ниво на пълнене винаги се вижда на дренажната тръба. Автономната помпа за течности ефективно връща по-голямата част от вакуумираната течност. Здравата конструкция, включително маслоустойчивите колела и захранващия кабел, осигурява дълъг експлоатационен живот дори в най-тежките индустриални среди. Също така позволява машината да се повдига с мотокар.

Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шаси
  • Усъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване.
  • Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне.
  • Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Висококачествен контейнер за събиране от неръждаема стомана
  • Много лесна за почистване.
  • Подходяща за изсмукване на корозивни материали.
  • Прозрачен маркуч като индикатор за нивото на запълване и за източване на течности.
Функция изпомпване
  • Автономната цилиндрична помпа значително увеличава възможността за връщане на изсмуканите течности.
  • Прозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност.
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
  • Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
  • Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
  • По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотора
  • За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
  • Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
  • Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Вакуум (мбар/кПа) 235 / 23
Обем на контейнера (л) 120
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50 DN 40
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,45
Тегло без аксесоари (кг) 72
Тегло (с аксесоари) (кг) 72
Тегло вкл. Опаковка (кг) 72,774
Размери (Д х Ш х В) (мм) 745 x 710 x 1420

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
  • Функция изпомпване
Индустриална смукачка IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

