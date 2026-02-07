Основното предназначение на мобилната смукачка IVR-L 400 / 24-2 Tc за течности и стружки е абсорбиране на изключително големи количества груби шлакове, кал, масло и емулсии охлаждащи течности. Две байпасни турбини и здравият миещ се джобен филтър гарантират висока и постоянна смукателна мощност без никакво намаляване на ефекта на филтриране. Притежавайки номинална входна мощност 2,4 kW, мобилната смукачка, захранвана с променлив ток, впечатлява със здравата си, компактна и лесна за поддръжка конструкция, която може да работи дори в най-тежките индустриални условия. Шумопоглъщащото задвижващо устройство и шумозаглушителят осигуряват ниско ниво на шум при работа. Контейнерът с обем от 400 литра се изпразва с минимална сила чрез накланящо се шаси с механизъм за източване или, ако е необходимо, с помощта на мотокар. Течностите могат просто да се излеят чрез откачане на дренажния маркуч с индикатор за нивото на запълване.