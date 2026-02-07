IVR-L 400/24-2 Tc
За изсмукване на големи количества груби метални стружки и течности, като масла и емулсии на охлаждаща течност: мобилна смукачка IVR-L 400 / 24-2 Tc с 400 л обем на контейнера.
Основното предназначение на мобилната смукачка IVR-L 400 / 24-2 Tc за течности и стружки е абсорбиране на изключително големи количества груби шлакове, кал, масло и емулсии охлаждащи течности. Две байпасни турбини и здравият миещ се джобен филтър гарантират висока и постоянна смукателна мощност без никакво намаляване на ефекта на филтриране. Притежавайки номинална входна мощност 2,4 kW, мобилната смукачка, захранвана с променлив ток, впечатлява със здравата си, компактна и лесна за поддръжка конструкция, която може да работи дори в най-тежките индустриални условия. Шумопоглъщащото задвижващо устройство и шумозаглушителят осигуряват ниско ниво на шум при работа. Контейнерът с обем от 400 литра се изпразва с минимална сила чрез накланящо се шаси с механизъм за източване или, ако е необходимо, с помощта на мотокар. Течностите могат просто да се излеят чрез откачане на дренажния маркуч с индикатор за нивото на запълване.
Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шаси с механизъм за лесно изсипване.Усъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване. Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне. Бързо и удобно изпразване на големите 400-литрови контейнери чрез накланяне.
Удобна и спестяваща време опция за изпразване с помощта на мотокарЗаварени към вилиците на мотокарите блокове позволяват безопасно хващане и транспортиране.
Визуален индикатор за нивото на пълненеПрозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност. Маркучът се използва и за лесно изпразване.
Снабдена с два много тихи мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
- Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
- Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|400
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Тегло без аксесоари (кг)
|180
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|187,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|188,062
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1730 x 805 x 1390
Сфера на приложение
- За големи количества твърди вещества, като груби стърготини, метални стружки, пясък, абразивни и бластиращи материали
- За големи количества течности, като масла или емулсии на охлаждаща течност