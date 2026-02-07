IVR-L 400/24-2 Tc

За изсмукване на големи количества груби метални стружки и течности, като масла и емулсии на охлаждаща течност: мобилна смукачка IVR-L 400 / 24-2 Tc с 400 л обем на контейнера.

Основното предназначение на мобилната смукачка IVR-L 400 / 24-2 Tc за течности и стружки е абсорбиране на изключително големи количества груби шлакове, кал, масло и емулсии охлаждащи течности. Две байпасни турбини и здравият миещ се джобен филтър гарантират висока и постоянна смукателна мощност без никакво намаляване на ефекта на филтриране. Притежавайки номинална входна мощност 2,4 kW, мобилната смукачка, захранвана с променлив ток, впечатлява със здравата си, компактна и лесна за поддръжка конструкция, която може да работи дори в най-тежките индустриални условия. Шумопоглъщащото задвижващо устройство и шумозаглушителят осигуряват ниско ниво на шум при работа. Контейнерът с обем от 400 литра се изпразва с минимална сила чрез накланящо се шаси с механизъм за източване или, ако е необходимо, с помощта на мотокар. Течностите могат просто да се излеят чрез откачане на дренажния маркуч с индикатор за нивото на запълване.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR-L 400/24-2 Tc: Ергономично накланящо се шаси с механизъм за лесно изсипване.
Усъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване. Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне. Бързо и удобно изпразване на големите 400-литрови контейнери чрез накланяне.
Индустриална смукачка IVR-L 400/24-2 Tc: Удобна и спестяваща време опция за изпразване с помощта на мотокар
Заварени към вилиците на мотокарите блокове позволяват безопасно хващане и транспортиране.
Индустриална смукачка IVR-L 400/24-2 Tc: Визуален индикатор за нивото на пълнене
Прозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност. Маркучът се използва и за лесно изпразване.
Снабдена с два много тихи мотора
  • За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
  • Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
  • Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
  • Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Вакуум (мбар/кПа) 230 / 23
Обем на контейнера (л) 400
Номинална входна мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50 DN 40
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,45
Тегло без аксесоари (кг) 180
Тегло (с аксесоари) (кг) 187,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 188,062
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1730 x 805 x 1390
Индустриална смукачка IVR-L 400/24-2 Tc
Сфера на приложение
  • За големи количества твърди вещества, като груби стърготини, метални стружки, пясък, абразивни и бластиращи материали
  • За големи количества течности, като масла или емулсии на охлаждаща течност
Аксесоари