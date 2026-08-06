IVR-L 65/12-1 Tc
Индустриалната смукачка IVR-L 65/12-1 Tc е компактна машина от базов клас с накланящо се шаси за изсмукване на течности и/или стружки в металообработващата промишленост.
Индустриалната смукачка Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc е подходяща за изсмукване и отделяне на охлаждащи течности, смазочни материали, вода или масло от твърди частици (напр. метални стърготини). Веднъж изсмукани, стружките могат да се събират в кошница за стружки, докато течността се връща обратно в цикъла чрез изпускателен маркуч. Като алтернатива, за изпразване може да се използва и накланящото се шаси. Текущото ниво на запълване е видимо по всяко време през изпускателния маркуч. За процеса на изсмукване отговаря въртяща се на 360° връзка за маркуча върху смукателната глава. Това позволява лесно почистване около смукачката, без да се стига до заплитане на маркучите. Интегрираното механично изключване при запълване предпазва смукачката от препълване. Със своята мощност от 1,2 kW, IVR-L 65/12-1 Tc е базов модел за изсмукване на течности и/или стружки. Задвижващата глава е частично изработена от рециклиран материал.
Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шаси
- Усъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване.
- Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне.
- Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
- Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
- Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
- По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Оборудван с тих двигател на вентилатора
- Много компактна и маневрена машина с вентилаторен двигател.
- Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
- Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|72 / 260
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Обем на контейнера (л)
|65
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|1,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 40
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,25
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|68
|Дължина на кабела (м)
|10
|Тегло без аксесоари (кг)
|40
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|43,5
|Тегло с опаковката (кг)
|44,059
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|737 x 532 x 1100
Оборудване
- Основен филтър: Повърхностен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
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