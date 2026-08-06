Индустриалната смукачка Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc е подходяща за изсмукване и отделяне на охлаждащи течности, смазочни материали, вода или масло от твърди частици (напр. метални стърготини). Веднъж изсмукани, стружките могат да се събират в кошница за стружки, докато течността се връща обратно в цикъла чрез изпускателен маркуч. Като алтернатива, за изпразване може да се използва и накланящото се шаси. Текущото ниво на запълване е видимо по всяко време през изпускателния маркуч. За процеса на изсмукване отговаря въртяща се на 360° връзка за маркуча върху смукателната глава. Това позволява лесно почистване около смукачката, без да се стига до заплитане на маркучите. Интегрираното механично изключване при запълване предпазва смукачката от препълване. Със своята мощност от 1,2 kW, IVR-L 65/12-1 Tc е базов модел за изсмукване на течности и/или стружки. Задвижващата глава е частично изработена от рециклиран материал.