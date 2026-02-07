IVC 60/30 Ap M Z22
Компактна индустриална смукачка с турбина със страничен канал с ниско износване за непрекъснати приложения. За фини прахове клас M, ATEX Зона 22 и хигиенично чувствителни зони.
IVC 60/30 Ap M Z22 е компактна индустриална смукачка с турбина със страничен канал с ниско износване, идеална за непрекъсната работа, и интерфейс за всички стандартни системи за управление на машини. Тази надеждна индустриална смукачка е проектирана за употреба в производствени зони и за почистване на производствени машини в ATEX зона 22. Машината е подходяща и за зони, където има прахове от клас на прах M, които са вредни за здравето, или за зони с много строги хигиенни разпоредби.
Характеристики и предимства
Сертифицирана за ATEX Zone 22Взривозащитена индустриална смукачка за безопасна работа в ATEX зона 22.
Прах клас MЦялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
Устойчива на износване турбина със страничен каналТурбината със страничен канал осигурява висока засмукваща мощност с много дълъг експлоатационен живот от поне 20 000 часа. Поради това тези машини са идеални за многосменен режим на работа.
Ръчно почистване на филтъра за IVC (Ap)
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтър
- Ясен и компактен дизайн на филтъра
- Подходяща за събиране на свободно движещи се, сухи прахове до клас на прах M.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|53,3 / 192
|Вакуум (мбар/кПа)
|250 / 25
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|77
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,9
|Тегло без аксесоари (кг)
|95
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|95,559
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|970 x 690 x 1240
Оборудване
- Основен филтър: Плосък нагънат филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
