IVC 60/30 Ap M Z22

Компактна индустриална смукачка с турбина със страничен канал с ниско износване за непрекъснати приложения. За фини прахове клас M, ATEX Зона 22 и хигиенично чувствителни зони.

IVC 60/30 Ap M Z22 е компактна индустриална смукачка с турбина със страничен канал с ниско износване, идеална за непрекъсната работа, и интерфейс за всички стандартни системи за управление на машини. Тази надеждна индустриална смукачка е проектирана за употреба в производствени зони и за почистване на производствени машини в ATEX зона 22. Машината е подходяща и за зони, където има прахове от клас на прах M, които са вредни за здравето, или за зони с много строги хигиенни разпоредби.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVC 60/30 Ap M Z22: Сертифицирана за ATEX Zone 22
Сертифицирана за ATEX Zone 22
Взривозащитена индустриална смукачка за безопасна работа в ATEX зона 22.
Индустриална смукачка IVC 60/30 Ap M Z22: Прах клас M
Прах клас M
Цялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
Индустриална смукачка IVC 60/30 Ap M Z22: Устойчива на износване турбина със страничен канал
Устойчива на износване турбина със страничен канал
Турбината със страничен канал осигурява висока засмукваща мощност с много дълъг експлоатационен живот от поне 20 000 часа. Поради това тези машини са идеални за многосменен режим на работа.
Ръчно почистване на филтъра за IVC (Ap)
  • Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
  • Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтър
  • Ясен и компактен дизайн на филтъра
  • Подходяща за събиране на свободно движещи се, сухи прахове до клас на прах M.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 53,3 / 192
Вакуум (мбар/кПа) 250 / 25
Обем на контейнера (л) 60
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 40
Ниво на шум (дБ(А)) 77
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,9
Тегло без аксесоари (кг) 95
Тегло вкл. Опаковка (кг) 95,559
Размери (Д х Ш х В) (мм) 970 x 690 x 1240

Оборудване

  • Основен филтър: Плосък нагънат филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
