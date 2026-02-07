IVC 60/30 Ap M Z22 е компактна индустриална смукачка с турбина със страничен канал с ниско износване, идеална за непрекъсната работа, и интерфейс за всички стандартни системи за управление на машини. Тази надеждна индустриална смукачка е проектирана за употреба в производствени зони и за почистване на производствени машини в ATEX зона 22. Машината е подходяща и за зони, където има прахове от клас на прах M, които са вредни за здравето, или за зони с много строги хигиенни разпоредби.