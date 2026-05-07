За универсално засмукване на малки до средни количества фини и едри твърди частици в промишлен мащаб – в ATEX Зона 22: 1-моторната, взривозащитена индустриална смукачка среден клас IVM 40/12-1 H Z22, оборудвана с EC-турбина. Мощната и надеждна машина работи в монофазен режим, конструирана е да бъде особено компактна, здрава и дълготрайна, много мобилна и маневрена и е идеална за приложения, при които трябва да се спазват специални предпазни мерки. Благодарение на иновативната система за почистване на филтъра Pull and Clean големият звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистен лесно, бързо и удобно по време на работа. Допълнително, смукачката е оборудвана с последователно включен сертифициран H-патронен филтър с филтърно разпознаване и по този начин е сертифицирана и за клас на прах H. Филтърният контейнер и събирателният контейнер на уреда са изработени от висококачествена, устойчива на киселини неръждаема стомана, а шасито е изработено от устойчива стомана.