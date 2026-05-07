IVM 40/12-1 H Z22

Мобилна индустриална смукачка среден клас с EC-турбина. Подходяща за безопасно засмукване на фини и едри твърди частици от клас на прах H, както и за употреба в ATEX Зона 22.

За универсално засмукване на малки до средни количества фини и едри твърди частици в промишлен мащаб – в ATEX Зона 22: 1-моторната, взривозащитена индустриална смукачка среден клас IVM 40/12-1 H Z22, оборудвана с EC-турбина. Мощната и надеждна машина работи в монофазен режим, конструирана е да бъде особено компактна, здрава и дълготрайна, много мобилна и маневрена и е идеална за приложения, при които трябва да се спазват специални предпазни мерки. Благодарение на иновативната система за почистване на филтъра Pull and Clean големият звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистен лесно, бързо и удобно по време на работа. Допълнително, смукачката е оборудвана с последователно включен сертифициран H-патронен филтър с филтърно разпознаване и по този начин е сертифицирана и за клас на прах H. Филтърният контейнер и събирателният контейнер на уреда са изработени от висококачествена, устойчива на киселини неръждаема стомана, а шасито е изработено от устойчива стомана.

Характеристики и предимства
Сертифицирана за ATEX Zone 22
Сертифицирана за ATEX Zone 22
Взривозащитена индустриална смукачка за безопасна работа в ATEX зона 22.
Клас на прах H.
Клас на прах H.
Цялото устройство е сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за клас на прах H. За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
EC турбина с ниска степен на износване
EC турбина с ниска степен на износване
Безчетков дизайн за работа с ниска степен на износване. Подходяща за трисменен режим на работа благодарение на минимален експлоатационен живот от 5000 часа.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
  • Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа.
  • Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Разполага с изключително голям звездовиден филтър и допълнителен патронен филтър.
  • За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
  • Максимална безопасност благодарение на двустепенна филтърна система с оптимална степен на отделяне.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 43,8 / 158
Вакуум (мбар/кПа) 249 / 24,9
Обем на контейнера (л) 40
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 1 x 1,2
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 40
Ниво на шум (дБ(А)) 73
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,6
Клас на прах на вторичния филтър H
Филтърна площ на вторичния филтър (м²) 1,6
Тегло без аксесоари (кг) 51
Тегло вкл. Опаковка (кг) 51,774
Размери (Д х Ш х В) (мм) 645 x 655 x 1140

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Вторичен филтър: Патронен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Сфера на приложение
  • Подходяща за използване в ATEX зона 22
  • За малки до средни количества твърди частици и прах в клас H.
  • За най-тежките приложения, подходяща и за засмукване на лепкави материали.
Аксесоари