IVM 40/12-1 H Z22
Мобилна индустриална смукачка среден клас с EC-турбина. Подходяща за безопасно засмукване на фини и едри твърди частици от клас на прах H, както и за употреба в ATEX Зона 22.
За универсално засмукване на малки до средни количества фини и едри твърди частици в промишлен мащаб – в ATEX Зона 22: 1-моторната, взривозащитена индустриална смукачка среден клас IVM 40/12-1 H Z22, оборудвана с EC-турбина. Мощната и надеждна машина работи в монофазен режим, конструирана е да бъде особено компактна, здрава и дълготрайна, много мобилна и маневрена и е идеална за приложения, при които трябва да се спазват специални предпазни мерки. Благодарение на иновативната система за почистване на филтъра Pull and Clean големият звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистен лесно, бързо и удобно по време на работа. Допълнително, смукачката е оборудвана с последователно включен сертифициран H-патронен филтър с филтърно разпознаване и по този начин е сертифицирана и за клас на прах H. Филтърният контейнер и събирателният контейнер на уреда са изработени от висококачествена, устойчива на киселини неръждаема стомана, а шасито е изработено от устойчива стомана.
Характеристики и предимства
Сертифицирана за ATEX Zone 22Взривозащитена индустриална смукачка за безопасна работа в ATEX зона 22.
Клас на прах H.Цялото устройство е сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за клас на прах H. За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
EC турбина с ниска степен на износванеБезчетков дизайн за работа с ниска степен на износване. Подходяща за трисменен режим на работа благодарение на минимален експлоатационен живот от 5000 часа.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
- Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа.
- Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Разполага с изключително голям звездовиден филтър и допълнителен патронен филтър.
- За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
- Максимална безопасност благодарение на двустепенна филтърна система с оптимална степен на отделяне.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|43,8 / 158
|Вакуум (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Обем на контейнера (л)
|40
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|1 x 1,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,6
|Клас на прах на вторичния филтър
|H
|Филтърна площ на вторичния филтър (м²)
|1,6
|Тегло без аксесоари (кг)
|51
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|51,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|645 x 655 x 1140
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Вторичен филтър: Патронен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Сфера на приложение
- Подходяща за използване в ATEX зона 22
- За малки до средни количества твърди частици и прах в клас H.
- За най-тежките приложения, подходяща и за засмукване на лепкави материали.