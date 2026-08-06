Взривозащитената индустриална смукачка среден клас IVM 40/12-1 M Z22 е подходяща за универсално засмукване на малки до средни количества фини и едри твърди частици в индустриални среди – също така е идеална за употреба в зони със строги хигиенни изисквания и в ATEX зона 22. Надеждната, дълготрайна, компактна и мобилна машина работи в монофазен режим, оборудвана е с EC турбина и се използва във всяко приложение, където трябва да се спазват специфични мерки за безопасност. Големите колела улесняват транспортирането ѝ до всяка точка, където е необходима. Благодарение на иновативната система за почистване на филтъра Pull and Clean, големият звездовиден филтър за клас на прах M може да бъде почистван лесно и удобно по време на работа. Събирателният контейнер и филтърният контейнер са изработени от висококачествена, устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е изработено от устойчива стомана.