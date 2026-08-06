IVM 40/12-1 M Z22

Мобилна индустриална смукачка среден клас, оборудвана със звездовиден филтър от клас на прах M и EC турбина, за изсмукване на фини и едри твърди частици в ATEX зона 22

Взривозащитената индустриална смукачка среден клас IVM 40/12-1 M Z22 е подходяща за универсално засмукване на малки до средни количества фини и едри твърди частици в индустриални среди – също така е идеална за употреба в зони със строги хигиенни изисквания и в ATEX зона 22. Надеждната, дълготрайна, компактна и мобилна машина работи в монофазен режим, оборудвана е с EC турбина и се използва във всяко приложение, където трябва да се спазват специфични мерки за безопасност. Големите колела улесняват транспортирането ѝ до всяка точка, където е необходима. Благодарение на иновативната система за почистване на филтъра Pull and Clean, големият звездовиден филтър за клас на прах M може да бъде почистван лесно и удобно по време на работа. Събирателният контейнер и филтърният контейнер са изработени от висококачествена, устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е изработено от устойчива стомана.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVM 40/12-1 M Z22: Сертифицирана за ATEX Zone 22
Сертифицирана за ATEX Zone 22
Взривозащитена индустриална смукачка за безопасна работа в ATEX зона 22.
Индустриална смукачка IVM 40/12-1 M Z22: Прах клас M
Прах клас M
Цялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
Индустриална смукачка IVM 40/12-1 M Z22: EC турбина с ниска степен на износване
EC турбина с ниска степен на износване
Безчетков дизайн за работа с ниска степен на износване. Подходяща за трисменен режим на работа благодарение на минимален експлоатационен живот от 5000 часа.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
  • Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа.
  • Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Оборудвана с голям звездовиден филтър.
  • За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
  • Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 49,4 / 178
Вакуум (мбар/кПа) 239 / 23,9
Обем на контейнера (л) 40
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 1 x 1,2
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 40
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 73
Дължина на кабела (м) 10
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,6
Тегло без аксесоари (кг) 50
Тегло с опаковката (кг) 50,774
Размери (Д × Ш × В) (мм) 645 x 655 x 1140

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVM 40/12-1 M Z22
Индустриална смукачка IVM 40/12-1 M Z22
Индустриална смукачка IVM 40/12-1 M Z22
Индустриална смукачка IVM 40/12-1 M Z22
Индустриална смукачка IVM 40/12-1 M Z22
Индустриална смукачка IVM 40/12-1 M Z22

Видео

Сфера на приложение
  • Подходяща за използване в ATEX зона 22
  • За малки до средни количества твърди частици и прах в клас M.
  • За най-тежките приложения, подходяща и за засмукване на лепкави материали.
Аксесоари