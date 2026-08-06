IVM 40/12-1 M Z22
Мобилна индустриална смукачка среден клас, оборудвана със звездовиден филтър от клас на прах M и EC турбина, за изсмукване на фини и едри твърди частици в ATEX зона 22
Взривозащитената индустриална смукачка среден клас IVM 40/12-1 M Z22 е подходяща за универсално засмукване на малки до средни количества фини и едри твърди частици в индустриални среди – също така е идеална за употреба в зони със строги хигиенни изисквания и в ATEX зона 22. Надеждната, дълготрайна, компактна и мобилна машина работи в монофазен режим, оборудвана е с EC турбина и се използва във всяко приложение, където трябва да се спазват специфични мерки за безопасност. Големите колела улесняват транспортирането ѝ до всяка точка, където е необходима. Благодарение на иновативната система за почистване на филтъра Pull and Clean, големият звездовиден филтър за клас на прах M може да бъде почистван лесно и удобно по време на работа. Събирателният контейнер и филтърният контейнер са изработени от висококачествена, устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е изработено от устойчива стомана.
Характеристики и предимства
Сертифицирана за ATEX Zone 22Взривозащитена индустриална смукачка за безопасна работа в ATEX зона 22.
Прах клас MЦялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
EC турбина с ниска степен на износванеБезчетков дизайн за работа с ниска степен на износване. Подходяща за трисменен режим на работа благодарение на минимален експлоатационен живот от 5000 часа.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
- Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа.
- Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Оборудвана с голям звездовиден филтър.
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|49,4 / 178
|Вакуум (мбар/кПа)
|239 / 23,9
|Обем на контейнера (л)
|40
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|1 x 1,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 40
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|73
|Дължина на кабела (м)
|10
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,6
|Тегло без аксесоари (кг)
|50
|Тегло с опаковката (кг)
|50,774
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1140
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- Подходяща за използване в ATEX зона 22
- За малки до средни количества твърди частици и прах в клас M.
- За най-тежките приложения, подходяща и за засмукване на лепкави материали.