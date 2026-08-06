Взривозащитена индустриална смукачка от среден клас IVM 40/12-1 M Z22 Set за универсално засмукване на малки до средни количества фини и едри твърди частици в индустриален мащаб – оптимално подходяща и за приложения в хигиенно чувствителни зони в ATEX зона 22. Надеждният, дълготраен, компактен и мобилен уред, снабден с аксесоари (редуктор, PVC смукателен маркуч, ръкохватка от неръждаема стомана и стандартна дюза), работи в монофазен режим, оборудван е с EC турбина и се използва навсякъде, където поради спецификата на условията трябва да се спазват специални предпазни мерки. При това големите колела гарантират много лесен транспорт до мястото на работа. Благодарение на иновативната система за почистване Pull and Clean, големият звездовиден филтър от клас на прах M може да се почиства безпроблемно, лесно и удобно по време на работа. Събирателният и филтърният контейнер са изработени от висококачествена и устойчива на киселини неръждаема стомана, а шасито – от здрава стомана.