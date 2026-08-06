IVM 40/12-1 M Z22 Set
Комплект индустриална смукачка от среден клас, с включени аксесоари, оборудвана със звездовиден филтър от клас M и EC турбина, за изсмукване на фини и груби твърди частици в ATEX зона 22.
Взривозащитена индустриална смукачка от среден клас IVM 40/12-1 M Z22 Set за универсално засмукване на малки до средни количества фини и едри твърди частици в индустриален мащаб – оптимално подходяща и за приложения в хигиенно чувствителни зони в ATEX зона 22. Надеждният, дълготраен, компактен и мобилен уред, снабден с аксесоари (редуктор, PVC смукателен маркуч, ръкохватка от неръждаема стомана и стандартна дюза), работи в монофазен режим, оборудван е с EC турбина и се използва навсякъде, където поради спецификата на условията трябва да се спазват специални предпазни мерки. При това големите колела гарантират много лесен транспорт до мястото на работа. Благодарение на иновативната система за почистване Pull and Clean, големият звездовиден филтър от клас на прах M може да се почиства безпроблемно, лесно и удобно по време на работа. Събирателният и филтърният контейнер са изработени от висококачествена и устойчива на киселини неръждаема стомана, а шасито – от здрава стомана.
Характеристики и предимства
Сертифицирана за ATEX Zone 22Взривозащитена индустриална смукачка за безопасна работа в ATEX зона 22.
Прах клас MЦялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
EC турбина с ниска степен на износванеБезчетков дизайн за работа с ниска степен на износване. Подходяща за трисменен режим на работа благодарение на минимален експлоатационен живот от 5000 часа.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
- Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа.
- Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Оборудвана с голям звездовиден филтър.
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|49,4 / 178
|Вакуум (мбар/кПа)
|239 / 23,9
|Обем на контейнера (л)
|40
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|1 x 1,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 40
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|73
|Дължина на кабела (м)
|10
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,6
|Тегло без аксесоари (кг)
|52,597
|Тегло с опаковката (кг)
|53,371
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1140
Видео
Сфера на приложение
- Подходяща за използване в ATEX зона 22
- За малки до средни количества твърди частици и прах в клас M.
- За най-тежките приложения, подходяща и за засмукване на лепкави материали.