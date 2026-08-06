Дълготрайна, здрава, компактна, мобилна: нашата 2-моторна среден клас индустриална смукачка IVM 40/24-2 H за универсално засмукване на фини и едри твърди частици. Надеждният уред работи в монофазен режим на работа, като всеки от двата мотора може да бъде управляван индивидуално. Големият звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно чрез системата за почистване на филтъра Pull and Clean, без да се налага изключване на смукачката. Допълнително, уредът е оборудван със сертифициран H-филтър и е сертифициран за клас на прах H. Филтърният и събирателният контейнер на уреда са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесно транспортиране.