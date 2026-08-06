IVM 40/24-2 H

IVM 40/24-2 H е 2-моторна, мобилна и здрава индустриална смукачка среден клас за фин и груб прах/мръсотия. Притежава сертификация за клас на прах H

Дълготрайна, здрава, компактна, мобилна: нашата 2-моторна среден клас индустриална смукачка IVM 40/24-2 H за универсално засмукване на фини и едри твърди частици. Надеждният уред работи в монофазен режим на работа, като всеки от двата мотора може да бъде управляван индивидуално. Големият звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно чрез системата за почистване на филтъра Pull and Clean, без да се налага изключване на смукачката. Допълнително, уредът е оборудван със сертифициран H-филтър и е сертифициран за клас на прах H. Филтърният и събирателният контейнер на уреда са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесно транспортиране.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H: Клас на прах H.
Клас на прах H.
Цялото устройство е сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за клас на прах H. За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H: Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа. Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H: Оборудвана с два мотора
Оборудвана с два мотора
За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
Разполага с изключително голям звездовиден филтър и допълнителен патронен филтър.
  • За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
  • Максимална безопасност благодарение на двустепенна филтърна система с оптимална степен на отделяне.
Минимално необходимо пространство.
  • Здраво и маневрено шаси, идеално за мобилни индустриални приложения.
  • Минимално място за съхранение благодарение на тясното шаси.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 100 / 360
Вакуум (мбар) 225
Обем на контейнера (л) 40
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 2,3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 77
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,6
Клас на прах на вторичния филтър H
Филтърна площ на вторичния филтър (м²) 1,6
Тегло без аксесоари (кг) 39,8
Тегло с опаковката (кг) 40,359
Размери (Д × Ш × В) (мм) 645 x 655 x 1150

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Вторичен филтър: Патронен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H

Видео

Сфера на приложение
  • За по-малки количества прахове, опасни за здравето.
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