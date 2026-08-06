IVM 40/24-2 H
IVM 40/24-2 H е 2-моторна, мобилна и здрава индустриална смукачка среден клас за фин и груб прах/мръсотия. Притежава сертификация за клас на прах H
Дълготрайна, здрава, компактна, мобилна: нашата 2-моторна среден клас индустриална смукачка IVM 40/24-2 H за универсално засмукване на фини и едри твърди частици. Надеждният уред работи в монофазен режим на работа, като всеки от двата мотора може да бъде управляван индивидуално. Големият звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно чрез системата за почистване на филтъра Pull and Clean, без да се налага изключване на смукачката. Допълнително, уредът е оборудван със сертифициран H-филтър и е сертифициран за клас на прах H. Филтърният и събирателният контейнер на уреда са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесно транспортиране.
Характеристики и предимства
Клас на прах H.Цялото устройство е сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за клас на прах H. За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа. Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Оборудвана с два мотораЗа мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
Разполага с изключително голям звездовиден филтър и допълнителен патронен филтър.
- За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
- Максимална безопасност благодарение на двустепенна филтърна система с оптимална степен на отделяне.
Минимално необходимо пространство.
- Здраво и маневрено шаси, идеално за мобилни индустриални приложения.
- Минимално място за съхранение благодарение на тясното шаси.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|100 / 360
|Вакуум (мбар)
|225
|Обем на контейнера (л)
|40
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|77
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,6
|Клас на прах на вторичния филтър
|H
|Филтърна площ на вторичния филтър (м²)
|1,6
|Тегло без аксесоари (кг)
|39,8
|Тегло с опаковката (кг)
|40,359
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1150
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Вторичен филтър: Патронен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За по-малки количества прахове, опасни за здравето.