IVM 40/24-2 H ACD

2-моторната, мобилна и здрава индустриална смукачка среден клас IVM 40/24-2 H ACD впечатлява при събирането на фини и едри горими прахове

Дълготрайна, здрава, компактна, мобилна: нашата 2-моторна индустриална смукачка среден клас IVM 40/24-2 H ACD за универсално събиране на фини и едри горими твърди частици извън ATEX зона. Надеждният уред работи в монофазен режим на работа, като всеки от двата мотора може да бъде управляван индивидуално. Големият PTFE звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно с помощта на системата за почистване на филтъра Pull and Clean, без да се налага изключване на смукачката. Освен това, уредът е оборудван с H-филтър и е сертифициран за клас на прах H. Филтърният контейнер и събирателният контейнер на индустриалната смукачка са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесно транспортиране.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H ACD: ACD – Приложима за възпламеним прах.
ACD – Приложима за възпламеним прах.
За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H ACD: Клас на прах H.
Клас на прах H.
Цялото устройство е сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за клас на прах H. За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H ACD: Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа. Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Оборудвана с два мотора
  • За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
  • Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
Разполага с изключително голям звездовиден филтър и допълнителен патронен филтър.
  • За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
  • Максимална безопасност благодарение на двустепенна филтърна система с оптимална степен на отделяне.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с) 106
Вакуум (мбар) 225
Обем на контейнера (л) 40
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 2,3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 77
Дължина на кабела (м) 10
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,6
Клас на прах на вторичния филтър H
Филтърна площ на вторичния филтър (м²) 1,6
Тегло без аксесоари (кг) 36
Тегло с опаковката (кг) 39,559
Размери (Д × Ш × В) (мм) 645 x 655 x 1150

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Вторичен филтър: Патронен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H ACD
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H ACD
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H ACD
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H ACD
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H ACD
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 H ACD

Видео

Сфера на приложение
  • За събиране на горими видове прах.
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