IVM 40/24-2 H ACD
2-моторната, мобилна и здрава индустриална смукачка среден клас IVM 40/24-2 H ACD впечатлява при събирането на фини и едри горими прахове
Дълготрайна, здрава, компактна, мобилна: нашата 2-моторна индустриална смукачка среден клас IVM 40/24-2 H ACD за универсално събиране на фини и едри горими твърди частици извън ATEX зона. Надеждният уред работи в монофазен режим на работа, като всеки от двата мотора може да бъде управляван индивидуално. Големият PTFE звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно с помощта на системата за почистване на филтъра Pull and Clean, без да се налага изключване на смукачката. Освен това, уредът е оборудван с H-филтър и е сертифициран за клас на прах H. Филтърният контейнер и събирателният контейнер на индустриалната смукачка са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесно транспортиране.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Клас на прах H.Цялото устройство е сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за клас на прах H. За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа. Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Оборудвана с два мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
Разполага с изключително голям звездовиден филтър и допълнителен патронен филтър.
- За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
- Максимална безопасност благодарение на двустепенна филтърна система с оптимална степен на отделяне.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|106
|Вакуум (мбар)
|225
|Обем на контейнера (л)
|40
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|77
|Дължина на кабела (м)
|10
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,6
|Клас на прах на вторичния филтър
|H
|Филтърна площ на вторичния филтър (м²)
|1,6
|Тегло без аксесоари (кг)
|36
|Тегло с опаковката (кг)
|39,559
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1150
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Вторичен филтър: Патронен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За събиране на горими видове прах.