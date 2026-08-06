Дълготрайна, здрава, компактна, мобилна: нашата 2-моторна индустриална смукачка среден клас IVM 40/24-2 H ACD за универсално събиране на фини и едри горими твърди частици извън ATEX зона. Надеждният уред работи в монофазен режим на работа, като всеки от двата мотора може да бъде управляван индивидуално. Големият PTFE звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно с помощта на системата за почистване на филтъра Pull and Clean, без да се налага изключване на смукачката. Освен това, уредът е оборудван с H-филтър и е сертифициран за клас на прах H. Филтърният контейнер и събирателният контейнер на индустриалната смукачка са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесно транспортиране.