IVM 40/24-2 M ACD

Двумоторната, мобилна и здрава индустриална смукачка среден клас IVM 40/24-2 M ACD впечатлява при засмукването на фини и едри горими прахове.

Дълготрайна, здрава, компактна, мобилна: нашата двумоторна индустриална смукачка среден клас IVM 40/24-2 M ACD за универсално засмукване на фини и едри горими твърди частици извън ATEX зона. Надеждният уред работи в монофазен режим, като всеки от двата мотора може да се управлява индивидуално. Големият сертифициран PTFE звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно с помощта на системата за почистване Pull and Clean, без да се изключва смукачката. Филтърният и събирателният контейнер на индустриалната смукачка са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесен транспорт.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD: ACD – Приложима за възпламеним прах.
За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD: Прах клас M
Цялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD: Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа. Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Оборудвана с два мотора
  • За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
  • Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
Оборудвана с голям звездовиден филтър.
  • За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
  • Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 106 / 382
Вакуум (мбар/кПа) 225 / 22,5
Обем на контейнера (л) 40
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 2,3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50 DN 40
Ниво на шум (дБ(А)) 77
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,5
Тегло без аксесоари (кг) 35,7
Тегло вкл. Опаковка (кг) 36,259
Размери (Д х Ш х В) (мм) 645 x 655 x 1150

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео

Сфера на приложение
  • За събиране на горими видове прах.
Аксесоари