Дълготрайна, здрава, компактна, мобилна: нашата двумоторна индустриална смукачка среден клас IVM 40/24-2 M ACD за универсално засмукване на фини и едри горими твърди частици извън ATEX зона. Надеждният уред работи в монофазен режим, като всеки от двата мотора може да се управлява индивидуално. Големият сертифициран PTFE звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно с помощта на системата за почистване Pull and Clean, без да се изключва смукачката. Филтърният и събирателният контейнер на индустриалната смукачка са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесен транспорт.