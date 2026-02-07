IVM 40/24-2 M ACD
Двумоторната, мобилна и здрава индустриална смукачка среден клас IVM 40/24-2 M ACD впечатлява при засмукването на фини и едри горими прахове.
Дълготрайна, здрава, компактна, мобилна: нашата двумоторна индустриална смукачка среден клас IVM 40/24-2 M ACD за универсално засмукване на фини и едри горими твърди частици извън ATEX зона. Надеждният уред работи в монофазен режим, като всеки от двата мотора може да се управлява индивидуално. Големият сертифициран PTFE звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно с помощта на системата за почистване Pull and Clean, без да се изключва смукачката. Филтърният и събирателният контейнер на индустриалната смукачка са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесен транспорт.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Прах клас MЦялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа. Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Оборудвана с два мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
Оборудвана с голям звездовиден филтър.
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|106 / 382
|Вакуум (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Обем на контейнера (л)
|40
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|77
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,5
|Тегло без аксесоари (кг)
|35,7
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|36,259
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|645 x 655 x 1150
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За събиране на горими видове прах.