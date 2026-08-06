IVM 40/24-2 M ACD Lp Set

IVM 40/24-2 M ACD Lp Set двумоторна индустриална смукачка от среден клас, включително аксесоари, за фини и груби твърди частици. Със система за изпразване Longopac® за изпразване без прах.

Издръжлива, здрава, компактна и мобилна: нашата дву-моторна индустриална смукачка от среден клас IVM 40/24-2 ACD Lp Set за универсално изсмукване на фини и едри твърди частици в индустриална среда. Надеждната машина работи в монофазен режим и двата мотора могат да се управляват индивидуално. Звездовидният филтър за прах клас М може да се почиства лесно, удобно и надеждно с помощта на системата за почистване на филтъра Pull and Clean, без да се налага да се изключва смукачката. Машината впечатлява със своята система за изпразване Longopac®, която позволява безпрахово изхвърляне на засмуканите отпадъци. Филтърният корпус на машината е изработен от киселиноустойчива неръждаема стомана, а шасито е изработено от здрава стомана и има големи колела за лесно транспортиране.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: ACD – Приложима за възпламеним прах.
ACD – Приложима за възпламеним прах.
За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: Прах клас M
Прах клас M
Цялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: Система за безопасно изхвърляне Longopac®
Система за безопасно изхвърляне Longopac®
Безопасна и здравословна работа благодарение на ниското ниво на отделяне на прах.
2 мотора
  • Висока мощност на изсмукване и издръжливост
Оборудвана с голям звездовиден филтър.
  • За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
  • Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 100 / 360
Вакуум (мбар/кПа) 225 / 22,5
Обем на контейнера (л) 40
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 2,3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 77
Дължина на кабела (м) 10
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,5
Тегло без аксесоари (кг) 47
Тегло с опаковката (кг) 49,5
Размери (Д × Ш × В) (мм) 680 x 655 x 1435

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: Да
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Lp Set

Видео

Сфера на приложение
  • За по-малки количества твърди частици и прах
  • За събиране на горими видове прах.
Аксесоари