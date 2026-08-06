IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
IVM 40/24-2 M ACD Lp Set двумоторна индустриална смукачка от среден клас, включително аксесоари, за фини и груби твърди частици. Със система за изпразване Longopac® за изпразване без прах.
Издръжлива, здрава, компактна и мобилна: нашата дву-моторна индустриална смукачка от среден клас IVM 40/24-2 ACD Lp Set за универсално изсмукване на фини и едри твърди частици в индустриална среда. Надеждната машина работи в монофазен режим и двата мотора могат да се управляват индивидуално. Звездовидният филтър за прах клас М може да се почиства лесно, удобно и надеждно с помощта на системата за почистване на филтъра Pull and Clean, без да се налага да се изключва смукачката. Машината впечатлява със своята система за изпразване Longopac®, която позволява безпрахово изхвърляне на засмуканите отпадъци. Филтърният корпус на машината е изработен от киселиноустойчива неръждаема стомана, а шасито е изработено от здрава стомана и има големи колела за лесно транспортиране.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Прах клас MЦялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
Система за безопасно изхвърляне Longopac®Безопасна и здравословна работа благодарение на ниското ниво на отделяне на прах.
2 мотора
- Висока мощност на изсмукване и издръжливост
Оборудвана с голям звездовиден филтър.
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|100 / 360
|Вакуум (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Обем на контейнера (л)
|40
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|77
|Дължина на кабела (м)
|10
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,5
|Тегло без аксесоари (кг)
|47
|Тегло с опаковката (кг)
|49,5
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|680 x 655 x 1435
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: Да
Видео
Сфера на приложение
- За по-малки количества твърди частици и прах
- За събиране на горими видове прах.