Издръжлива, здрава, компактна и мобилна: нашата дву-моторна индустриална смукачка от среден клас IVM 40/24-2 ACD Lp Set за универсално изсмукване на фини и едри твърди частици в индустриална среда. Надеждната машина работи в монофазен режим и двата мотора могат да се управляват индивидуално. Звездовидният филтър за прах клас М може да се почиства лесно, удобно и надеждно с помощта на системата за почистване на филтъра Pull and Clean, без да се налага да се изключва смукачката. Машината впечатлява със своята система за изпразване Longopac®, която позволява безпрахово изхвърляне на засмуканите отпадъци. Филтърният корпус на машината е изработен от киселиноустойчива неръждаема стомана, а шасито е изработено от здрава стомана и има големи колела за лесно транспортиране.