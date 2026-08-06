IVM 40/24-2 M ACD Set

Двумоторната мобилна индустриална смукачка от среден клас IVM 40/24-2 M ACD Set с включени аксесоари, впечатлява, когато става въпрос за събиране на фини и едри възпламеними видове прах.

Дълготрайна, здрава, компактна, мобилна: нашата двумоторна индустриална смукачка среден клас IVM 40/24-2 M ACD Set за универсално засмукване на фини и едри горими твърди частици извън ATEX зона. Надеждният уред работи в монофазен режим, като всеки от двата мотора може да се управлява индивидуално. Големият сертифициран PTFE звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно с помощта на системата за почистване Pull and Clean, без да се налага изключване на смукачката. Филтърният и събирателният контейнер на индустриалната смукачка са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесен транспорт.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Set: ACD – Приложима за възпламеним прах.
ACD – Приложима за възпламеним прах.
За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Set: Прах клас M
Прах клас M
Цялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Set: Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа. Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Оборудвана с два мотора
  • За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
  • Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
Оборудвана с голям звездовиден филтър.
  • За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
  • Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 100 / 360
Вакуум (мбар/кПа) 225 / 22,5
Обем на контейнера (л) 40
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 2,3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 77
Дължина на кабела (м) 10
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,5
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 34,5
Тегло с опаковката (кг) 35,559
Размери (Д × Ш × В) (мм) 645 x 655 x 1157

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: Да
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Set
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Set
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Set
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Set
Индустриална смукачка IVM 40/24-2 M ACD Set

Видео

Сфера на приложение
  • За събиране на горими видове прах.
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