IVM 40/24-2 M ACD Set
Двумоторната мобилна индустриална смукачка от среден клас IVM 40/24-2 M ACD Set с включени аксесоари, впечатлява, когато става въпрос за събиране на фини и едри възпламеними видове прах.
Дълготрайна, здрава, компактна, мобилна: нашата двумоторна индустриална смукачка среден клас IVM 40/24-2 M ACD Set за универсално засмукване на фини и едри горими твърди частици извън ATEX зона. Надеждният уред работи в монофазен режим, като всеки от двата мотора може да се управлява индивидуално. Големият сертифициран PTFE звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно с помощта на системата за почистване Pull and Clean, без да се налага изключване на смукачката. Филтърният и събирателният контейнер на индустриалната смукачка са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато шасито е произведено от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесен транспорт.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Прах клас MЦялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа. Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Оборудвана с два мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
Оборудвана с голям звездовиден филтър.
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|100 / 360
|Вакуум (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Обем на контейнера (л)
|40
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|77
|Дължина на кабела (м)
|10
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,5
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|34,5
|Тегло с опаковката (кг)
|35,559
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1157
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: Да
Видео
Сфера на приложение
- За събиране на горими видове прах.