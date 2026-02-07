IVM 60/30 M Z22

Подходяща за ATEX Зона 22 и сертифицирана съгласно 2014/34/ЕС, мобилна индустриална смукачка IVM 60/30 M Z22 среден клас с турбина със страничен канал за универсални индустриални приложения.

Разработена специално за отстраняване на фини, опасни за здравето и дори експлозивни прахове: Нашата индустриална смукачка среден клас IVM 60/30 M Z22 впечатлява със своята дълготрайна турбина със страничен канал и трифазен режим на работа при продължителни индустриални приложения, при необходимост – дори денонощно. Здравият уред, с устойчив стоманен корпус и устойчиво на киселини тяло и контейнер от неръждаема стомана, разполага с голям звездовиден филтър от клас на прах M и изпълнява изискванията за работа и в ATEX Зона 22. За целта смукачката е сертифицирана съгласно 2014/34/ЕС. Големите колела гарантират максимална мобилност, докато надеждното, ръчно почистване на филтъра с трансмисия удължава експлоатационния живот на филтъра и по този начин намалява разходите за поддръжка.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVM 60/30 M Z22: Сертифицирана за ATEX Zone 22
Сертифицирана за ATEX Zone 22
Взривозащитена индустриална смукачка за безопасна работа в ATEX зона 22.
Индустриална смукачка IVM 60/30 M Z22: Прах клас M
Прах клас M
Цялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
Индустриална смукачка IVM 60/30 M Z22: Устойчива на износване турбина със страничен канал
Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност от 3 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Подходяща за многосменен режим на работа и/или с множество точки на присъединяване.
Ръчно почистване на филтъра за IVM
  • Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
  • Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
  • Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с изключително голям звездовиден филтър
  • За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
  • Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 68 / 244,8
Вакуум (мбар/кПа) 286 / 28,6
Обем на контейнера (л) 60
Номинална входна мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на шум (дБ(А)) 79
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 2
Тегло без аксесоари (кг) 102
Тегло вкл. Опаковка (кг) 102,774
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1040 x 680 x 1840

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVM 60/30 M Z22
Индустриална смукачка IVM 60/30 M Z22
Индустриална смукачка IVM 60/30 M Z22
Индустриална смукачка IVM 60/30 M Z22
Индустриална смукачка IVM 60/30 M Z22
Индустриална смукачка IVM 60/30 M Z22
Индустриална смукачка IVM 60/30 M Z22

Видео

Аксесоари