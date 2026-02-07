Разработена специално за отстраняване на фини, опасни за здравето и дори експлозивни прахове: Нашата индустриална смукачка среден клас IVM 60/30 M Z22 впечатлява със своята дълготрайна турбина със страничен канал и трифазен режим на работа при продължителни индустриални приложения, при необходимост – дори денонощно. Здравият уред, с устойчив стоманен корпус и устойчиво на киселини тяло и контейнер от неръждаема стомана, разполага с голям звездовиден филтър от клас на прах M и изпълнява изискванията за работа и в ATEX Зона 22. За целта смукачката е сертифицирана съгласно 2014/34/ЕС. Големите колела гарантират максимална мобилност, докато надеждното, ръчно почистване на филтъра с трансмисия удължава експлоатационния живот на филтъра и по този начин намалява разходите за поддръжка.