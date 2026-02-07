IVM 60/30 M Z22
Подходяща за ATEX Зона 22 и сертифицирана съгласно 2014/34/ЕС, мобилна индустриална смукачка IVM 60/30 M Z22 среден клас с турбина със страничен канал за универсални индустриални приложения.
Разработена специално за отстраняване на фини, опасни за здравето и дори експлозивни прахове: Нашата индустриална смукачка среден клас IVM 60/30 M Z22 впечатлява със своята дълготрайна турбина със страничен канал и трифазен режим на работа при продължителни индустриални приложения, при необходимост – дори денонощно. Здравият уред, с устойчив стоманен корпус и устойчиво на киселини тяло и контейнер от неръждаема стомана, разполага с голям звездовиден филтър от клас на прах M и изпълнява изискванията за работа и в ATEX Зона 22. За целта смукачката е сертифицирана съгласно 2014/34/ЕС. Големите колела гарантират максимална мобилност, докато надеждното, ръчно почистване на филтъра с трансмисия удължава експлоатационния живот на филтъра и по този начин намалява разходите за поддръжка.
Характеристики и предимства
Сертифицирана за ATEX Zone 22Взривозащитена индустриална смукачка за безопасна работа в ATEX зона 22.
Прах клас MЦялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност от 3 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Подходяща за многосменен режим на работа и/или с множество точки на присъединяване.
Ръчно почистване на филтъра за IVM
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с изключително голям звездовиден филтър
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|68 / 244,8
|Вакуум (мбар/кПа)
|286 / 28,6
|Обем на контейнера (л)
|60
|Номинална входна мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на шум (дБ(А))
|79
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|2
|Тегло без аксесоари (кг)
|102
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|102,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1040 x 680 x 1840
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
