IVR 100/24-2 Sc H ACD
С входяща мощност от 2,4 kW, монофазната IVR 100/24-2 Sc H ACD впечатлява при засмукването на горими прахове и фини стружки. Предназначена за употреба в невзривоопасни зони.
Индустриална смукачка IVR 100/24-2 Sc H ACD, конструирана за засмукване на средни количества стружки и горими прахове в невзривоопасни зони. При входяща мощност от 2,4 kW, мощно двутурбинно решение, задвижвано с променлив ток, гарантира постоянно висока засмукваща мощност. Тази мощност се поддържа постоянно благодарение на миещ се и дълготраен джобен филтър от клас на прах M, патронен филтър от клас на прах H, както и ефективно ръчно почистване на филтъра. Безпрашното изсипване на 100-литровия контейнер на колела се осъществява комфортно чрез ергономично шаси за отстраняване на контейнера, без да е необходимо сваляне на задвижващата глава, докато филтърен плик за безопасност гарантира безопасно изхвърляне на засмукания материал. Мобилното шаси, тихата работа, както и компактната, здрава и изключително лесна за обслужване конструкция допълват обширното оборудване на смукачката, задвижвана с променлив ток.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Изключително здрава, изключително гъвкаваС практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. С многобройни опции за съхранение на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Снабдена с два много тихи мотораЗа мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Удобно ръчно почистване на филтъра
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
- За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
- Подходящ и за големи количества прах.
- Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|68
|Дължина на кабела (м)
|10
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Клас на прах на вторичния филтър
|H
|Филтърна площ на вторичния филтър (м²)
|3
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|124
|Тегло с опаковката (кг)
|124,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|855 x 760 x 1869
Оборудване
- Основен филтър: Джобен филтър
- Вторичен филтър: Патронен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За средни до големи количества фини и груби стружки.