Индустриална смукачка IVR 100/24-2 Sc H ACD, конструирана за засмукване на средни количества стружки и горими прахове в невзривоопасни зони. При входяща мощност от 2,4 kW, мощно двутурбинно решение, задвижвано с променлив ток, гарантира постоянно висока засмукваща мощност. Тази мощност се поддържа постоянно благодарение на миещ се и дълготраен джобен филтър от клас на прах M, патронен филтър от клас на прах H, както и ефективно ръчно почистване на филтъра. Безпрашното изсипване на 100-литровия контейнер на колела се осъществява комфортно чрез ергономично шаси за отстраняване на контейнера, без да е необходимо сваляне на задвижващата глава, докато филтърен плик за безопасност гарантира безопасно изхвърляне на засмукания материал. Мобилното шаси, тихата работа, както и компактната, здрава и изключително лесна за обслужване конструкция допълват обширното оборудване на смукачката, задвижвана с променлив ток.