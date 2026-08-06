Индустриална смукачка IVR 100/24-2 Sc M ACD, конструирана за засмукване на средни количества стружки и горими прахове в невзривоопасни зони. При монофазно захранване от 2,4 kW, мощно двутурбинно решение, гарантира постоянно висока засмукваща мощност. Тази мощност се поддържа постоянно благодарение на миещ се и дълготраен джобен филтър от клас на прах M, както и на ефективно ръчно почистване на филтъра. Безпрашното изсипване на 100-литровия контейнер на колела се осъществява комфортно чрез ергономично шаси за отстраняване на контейнера, без да е необходимо сваляне на задвижващата глава, докато PE плик с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането гарантира безопасно изхвърляне на засмукания материал. Мобилното шаси, тихата работа, както и компактната, здрава и изключително лесна за обслужване конструкция допълват обширното оборудване на смукачката, задвижвана с променлив ток.