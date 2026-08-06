IVR 100/30 Sc H ACD

IVR 100/30 Sc H ACD за мобилно и стационарно засмукване на големи количества фини, горими и опасни за здравето прахове и твърди частици в невзривоопасни зони.

Здрава индустриална смукачка IVR 100/30 Sc H ACD, която може да се използва както мобилно, така и стационарно в невзривоопасни зони, проектирана за тежки приложения в трисменен режим на работа. Смукачката, задвижвана с трифазен ток и с филтърна система от клас на прах H, е подходяща за засмукване на средни количества фини, горими и опасни за здравето (AGW < 0,1 mg/m³) стружки и прахове. Тиха при работа, с постоянно висока засмукваща мощност благодарение на ръчно почистване на миещия се и дълготраен джобен филтър и на патронен филтър от клас на прах H, смукачката отговаря на високите изисквания на индустрията и със своята лесна за обслужване конструкция. Ергономично шаси за отстраняване на контейнера, както и филтърна торба гарантират комфортно, безопасно и безпрашно изпразване на 100-литровия контейнер на колела. Директно задвижваният, нискоизносващ се мотор с 3 kW входяща мощност, както и мощна и енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) с оптимизирана геометрия на турбината за високо разреждане, осигуряват тиха работа при висока засмукваща мощност.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR 100/30 Sc H ACD: ACD – Приложима за възпламеним прах.
ACD – Приложима за възпламеним прах.
За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Индустриална смукачка IVR 100/30 Sc H ACD: Изключително здрава, изключително гъвкава
Изключително здрава, изключително гъвкава
С практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. С многобройни опции за съхранение на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Индустриална смукачка IVR 100/30 Sc H ACD: Устойчива на износване турбина със страничен канал
Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност от 3 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
  • Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
  • Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
  • Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
  • За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
  • Подходящ и за големи количества прах.
  • Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 88 / 315
Вакуум (мбар/кПа) 260 / 26
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 62
Дължина на кабела (м) 7,5
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,75
Клас на прах на вторичния филтър H
Филтърна площ на вторичния филтър (м²) 3
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 180
Тегло с опаковката (кг) 180,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 855 x 760 x 2655

Оборудване

  • Основен филтър: Джобен филтър
  • Вторичен филтър: Патронен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVR 100/30 Sc H ACD
Индустриална смукачка IVR 100/30 Sc H ACD
Индустриална смукачка IVR 100/30 Sc H ACD
Индустриална смукачка IVR 100/30 Sc H ACD

Видео

Сфера на приложение
  • За големи количества фин и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
  • За големи количества твърди частици, като фини и груби стружки, пясък, абразиви за бластиране.
Аксесоари