Здрава индустриална смукачка IVR 100/30 Sc H ACD, която може да се използва както мобилно, така и стационарно в невзривоопасни зони, проектирана за тежки приложения в трисменен режим на работа. Смукачката, задвижвана с трифазен ток и с филтърна система от клас на прах H, е подходяща за засмукване на средни количества фини, горими и опасни за здравето (AGW < 0,1 mg/m³) стружки и прахове. Тиха при работа, с постоянно висока засмукваща мощност благодарение на ръчно почистване на миещия се и дълготраен джобен филтър и на патронен филтър от клас на прах H, смукачката отговаря на високите изисквания на индустрията и със своята лесна за обслужване конструкция. Ергономично шаси за отстраняване на контейнера, както и филтърна торба гарантират комфортно, безопасно и безпрашно изпразване на 100-литровия контейнер на колела. Директно задвижваният, нискоизносващ се мотор с 3 kW входяща мощност, както и мощна и енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) с оптимизирана геометрия на турбината за високо разреждане, осигуряват тиха работа при висока засмукваща мощност.