IVR 100/30 Sc M ACD
IVR 100/30 Sc M ACD за мобилно и стационарно засмукване на големи количества фини, горими и опасни за здравето прахове и твърди частици в невзривоопасни зони.
Здрава индустриална смукачка IVR 100/30 Sc M ACD, която може да се използва както мобилно, така и стационарно в невзривоопасни зони, за тежки приложения в трисменен режим на работа. Смукачката, задвижвана с трифазен ток и с филтърна система от клас на прах M, е подходяща за засмукване на големи количества фини, горими и опасни за здравето (AGW ≥ 0,1 mg/m³) стружки и прахове. Тиха при работа, с постоянно висока засмукваща мощност благодарение на ръчно почистване на филтъра на миещия се и дълготраен джобен филтър, както и с лесна за обслужване конструкция, смукачката отговаря на други важни изисквания на индустрията. Ергономично шаси за отстраняване на контейнера и PE плик с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането гарантират комфортно, безопасно и безпрашно изпразване на 100-литровия контейнер на колела. Директно задвижваният, нискоизносващ се мотор с 3 kW входяща мощност, както и мощен и енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) с оптимизирана геометрия на турбината, осигуряват тиха работа при висока засмукваща мощност.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Изключително здрава, изключително гъвкаваС практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. С многобройни опции за съхранение на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност от 3 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
- Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|88 / 315
|Вакуум (мбар/кПа)
|260 / 26
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|62
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|159
|Тегло с опаковката (кг)
|159,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 760 x 1975
Оборудване
- Основен филтър: Джобен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За големи количества фин и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
- За големи количества твърди частици, като фини и груби стружки, пясък, абразиви за бластиране.