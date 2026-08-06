Здрава индустриална смукачка IVR 100/30 Sc M ACD, която може да се използва както мобилно, така и стационарно в невзривоопасни зони, за тежки приложения в трисменен режим на работа. Смукачката, задвижвана с трифазен ток и с филтърна система от клас на прах M, е подходяща за засмукване на големи количества фини, горими и опасни за здравето (AGW ≥ 0,1 mg/m³) стружки и прахове. Тиха при работа, с постоянно висока засмукваща мощност благодарение на ръчно почистване на филтъра на миещия се и дълготраен джобен филтър, както и с лесна за обслужване конструкция, смукачката отговаря на други важни изисквания на индустрията. Ергономично шаси за отстраняване на контейнера и PE плик с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането гарантират комфортно, безопасно и безпрашно изпразване на 100-литровия контейнер на колела. Директно задвижваният, нискоизносващ се мотор с 3 kW входяща мощност, както и мощен и енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) с оптимизирана геометрия на турбината, осигуряват тиха работа при висока засмукваща мощност.