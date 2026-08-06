Супер компактният клас за употреба в неексплозивна среда! Въпреки големия си обем на запълване, IVR 100/40 Sc H ACD заема сравнително малка площ, което я прави идеална за употреба в производствени халета с ограничено пространство. Вътрешно подсиленият джобен филтър (клас на прах M) с голяма филтърна площ (1,75 m²), патронният филтър от клас на прах H с филтърна площ от 3 m² и ефективно почистване на филтъра, както и циклонната система за предварително отделяне, позволяват надеждно засмукване на фини, включително горими прахове. Маркучът за изравняване на налягането и притискащият механизъм осигуряват безпрашно засмукване директно в торба за изхвърляне. Събирателният контейнер е свързан със смукачката чрез механизъм за сваляне, който се обслужва удобно в изправено положение. Нивото на шума на уреда е приятно ниско благодарение на интегрирания шумозаглушител. Здравата конструкция и ниско износващата се турбина със страничен канал гарантират дълъг експлоатационен живот – дори при непрекъсната индустриална употреба.