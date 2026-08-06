IVR 100/40 Sc H ACD
IVR 100/40 Sc H ACD предлага голям обем на запълване при същевременно малка заемана площ. Подходяща за засмукване на горими прахове. Предназначена за поставяне в невзривоопасни зони.
Супер компактният клас за употреба в неексплозивна среда! Въпреки големия си обем на запълване, IVR 100/40 Sc H ACD заема сравнително малка площ, което я прави идеална за употреба в производствени халета с ограничено пространство. Вътрешно подсиленият джобен филтър (клас на прах M) с голяма филтърна площ (1,75 m²), патронният филтър от клас на прах H с филтърна площ от 3 m² и ефективно почистване на филтъра, както и циклонната система за предварително отделяне, позволяват надеждно засмукване на фини, включително горими прахове. Маркучът за изравняване на налягането и притискащият механизъм осигуряват безпрашно засмукване директно в торба за изхвърляне. Събирателният контейнер е свързан със смукачката чрез механизъм за сваляне, който се обслужва удобно в изправено положение. Нивото на шума на уреда е приятно ниско благодарение на интегрирания шумозаглушител. Здравата конструкция и ниско износващата се турбина със страничен канал гарантират дълъг експлоатационен живот – дори при непрекъсната индустриална употреба.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Изключително здрава, изключително гъвкаваС практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. С многобройни опции за съхранение на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност 4 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
- За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
- Подходящ и за големи количества прах.
- Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|138 / 495
|Вакуум (мбар/кПа)
|140 / 14
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|4,7
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|71
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Клас на прах на вторичния филтър
|H
|Филтърна площ на вторичния филтър (м²)
|3
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|205
|Тегло с опаковката (кг)
|205,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|855 x 760 x 2380
Оборудване
- Основен филтър: Джобен филтър
- Вторичен филтър: Патронен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
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