IVR 100/40 Sc M ACD

IVR 100/40 Sc M ACD предлага голям обем на запълване при същевременно малка заемана площ. Подходяща за засмукване на горими прахове. Предназначена за поставяне в невзривоопасни зони.

Супер компактният клас за употреба в неексплозивна среда! Въпреки големия си обем на запълване, IVR 100/40 Sc M ACD заема сравнително малка площ, което я прави идеална за употреба в производствени халета с ограничено пространство. Вътрешно подсиленият джобен филтър (клас на прах M) с голяма филтърна площ (1,75 m²), ефективното почистване на филтъра и циклонната система за предварително сепариране позволяват надеждно засмукване на фини, включително горими прахове. Маркучът за изравняване на налягането и притискащият механизъм осигуряват безпрашно засмукване директно във филтърна торба. Събирателният контейнер е свързан със смукачката чрез механизъм за сваляне, който се обслужва удобно в изправено положение. Нивото на шума на уреда е приятно ниско благодарение на интегрирания шумозаглушител. Здравата конструкция и ниско износващата се турбина със страничен канал гарантират дълъг експлоатационен живот – дори при непрекъсната индустриална употреба.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR 100/40 Sc M ACD: ACD – Приложима за възпламеним прах.
ACD – Приложима за възпламеним прах.
За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Индустриална смукачка IVR 100/40 Sc M ACD: Изключително здрава, изключително гъвкава
Изключително здрава, изключително гъвкава
С практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. С многобройни опции за съхранение на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Индустриална смукачка IVR 100/40 Sc M ACD: Устойчива на износване турбина със страничен канал
Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност 4 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
  • Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
  • Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
  • Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
  • За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
  • Подходящ и за големи количества прах.
  • Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 138 / 495
Вакуум (мбар/кПа) 140 / 14
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 4,7
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 71
Дължина на кабела (м) 7,5
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,75
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 184
Тегло с опаковката (кг) 184,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 915 x 760 x 2095

Оборудване

  • Основен филтър: Джобен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVR 100/40 Sc M ACD
Индустриална смукачка IVR 100/40 Sc M ACD
Индустриална смукачка IVR 100/40 Sc M ACD
Индустриална смукачка IVR 100/40 Sc M ACD

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