IVR 40/30 Sc M ACD

Индустриалната смукачка IVR 40/30 Sc M ACD: идеална за фини и горими прахове в невзривоопасни производствени зони и при производствени машини

Индустриалната смукачка IVR 40/30 Sc M ACD за инсталиране в невзривоопасни зони е оборудвана с трифазна турбина със страничен канал с, което я прави идеална за непрекъсната употреба в производството. Надеждното засмукване на фини и горими прахове се гарантира от вътрешно подсилен джобен филтър (клас на прах M) с голяма филтърна площ (1,75 m²), ефективно почистване на филтъра и циклонна система за предварително отделяне. Събирателният контейнер разполага с удобно обслужван механизъм за сваляне. Благодарение на интегрирания шумозаглушител, работният шум е сведен до минимум. Здравата конструкция обещава дълъг експлоатационен живот – дори при тежкото ежедневие в индустрията.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR 40/30 Sc M ACD: ACD – Приложима за възпламеним прах.
ACD – Приложима за възпламеним прах.
За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Индустриална смукачка IVR 40/30 Sc M ACD: Изключително здрава, изключително гъвкава
Изключително здрава, изключително гъвкава
С практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. Въпреки много компактния си дизайн, тя предлага многобройни опции за транспортиране на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Индустриална смукачка IVR 40/30 Sc M ACD: Устойчива на износване турбина със страничен канал
Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност от 3 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
  • Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
  • Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
  • Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
  • За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
  • Подходящ и за големи количества прах.
  • Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 88 / 315
Вакуум (мбар/кПа) 260 / 26
Обем на контейнера (л) 40
Материал на контейнера Метал
Номинална входяща мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 62
Дължина на кабела (м) 7,5
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,75
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 123
Тегло с опаковката (кг) 123,774
Размери (Д × Ш × В) (мм) 855 x 715 x 1530
Индустриална смукачка IVR 40/30 Sc M ACD
Индустриална смукачка IVR 40/30 Sc M ACD
Индустриална смукачка IVR 40/30 Sc M ACD
Индустриална смукачка IVR 40/30 Sc M ACD

Видео

Сфера на приложение
  • За малки количества горим и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
Аксесоари