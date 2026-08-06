Индустриалната смукачка IVR 40/30 Sc M ACD за инсталиране в невзривоопасни зони е оборудвана с трифазна турбина със страничен канал с, което я прави идеална за непрекъсната употреба в производството. Надеждното засмукване на фини и горими прахове се гарантира от вътрешно подсилен джобен филтър (клас на прах M) с голяма филтърна площ (1,75 m²), ефективно почистване на филтъра и циклонна система за предварително отделяне. Събирателният контейнер разполага с удобно обслужван механизъм за сваляне. Благодарение на интегрирания шумозаглушител, работният шум е сведен до минимум. Здравата конструкция обещава дълъг експлоатационен живот – дори при тежкото ежедневие в индустрията.