IVR 40/30 Sc M ACD
Индустриалната смукачка IVR 40/30 Sc M ACD: идеална за фини и горими прахове в невзривоопасни производствени зони и при производствени машини
Индустриалната смукачка IVR 40/30 Sc M ACD за инсталиране в невзривоопасни зони е оборудвана с трифазна турбина със страничен канал с, което я прави идеална за непрекъсната употреба в производството. Надеждното засмукване на фини и горими прахове се гарантира от вътрешно подсилен джобен филтър (клас на прах M) с голяма филтърна площ (1,75 m²), ефективно почистване на филтъра и циклонна система за предварително отделяне. Събирателният контейнер разполага с удобно обслужван механизъм за сваляне. Благодарение на интегрирания шумозаглушител, работният шум е сведен до минимум. Здравата конструкция обещава дълъг експлоатационен живот – дори при тежкото ежедневие в индустрията.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Изключително здрава, изключително гъвкаваС практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. Въпреки много компактния си дизайн, тя предлага многобройни опции за транспортиране на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Устойчива на износване турбина със страничен каналС мощност от 3 kW и плавен старт за засмукване на големи количества прах и твърди частици. За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Оптимално подходяща за мобилна употреба при многосменен режим на работа.
Удобно ръчно почистване на филтъра
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
- Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|88 / 315
|Вакуум (мбар/кПа)
|260 / 26
|Обем на контейнера (л)
|40
|Материал на контейнера
|Метал
|Номинална входяща мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|62
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|123
|Тегло с опаковката (кг)
|123,774
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|855 x 715 x 1530
Видео
Сфера на приложение
- За малки количества горим и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).