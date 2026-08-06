За поставяне в невзривоопасни зони: Безопасното засмукване на горими и опасни за здравето прахове (AGW < 0,1 mg/m³) и твърди частици е основното предназначение на индустриалната смукачка IVR 60/24-2 Sc H ACD с входяща мощност 2,4 kW. Задвижвана с променлив ток и оборудвана с ефективна филтърна система от клас на прах H, мобилната индустриална смукачка разполага с миещ се и дълготраен джобен филтър от клас на прах M със заварени шевове и патронен филтър от клас на прах H, както и с ефективно ръчно почистване на филтъра. По този начин високата засмукваща мощност на 2 байпасни турбини остава постоянно висока по всяко време. С обем на събирателния контейнер от 60 литра уредът е подходящ за по-малки количества събирани замърсявания. Полиетиленов плик с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането гарантира безпрашно и безопасно изхвърляне на засмукания материал, докато благодарение на свалящото се шаси на контейнера не е необходимо сваляне на задвижващата глава. Шумоизолираният задвижващ агрегат осигурява тиха работа, а шасито – максимална мобилност на мястото на употреба.