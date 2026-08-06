IVR 60/24-2 Sc H ACD
За безопасно засмукване на горими и канцерогенни прахове и твърди частици: мобилната, здрава IVR 60/24-2 Sc H ACD за работа в невзривоопасни зони.
За поставяне в невзривоопасни зони: Безопасното засмукване на горими и опасни за здравето прахове (AGW < 0,1 mg/m³) и твърди частици е основното предназначение на индустриалната смукачка IVR 60/24-2 Sc H ACD с входяща мощност 2,4 kW. Задвижвана с променлив ток и оборудвана с ефективна филтърна система от клас на прах H, мобилната индустриална смукачка разполага с миещ се и дълготраен джобен филтър от клас на прах M със заварени шевове и патронен филтър от клас на прах H, както и с ефективно ръчно почистване на филтъра. По този начин високата засмукваща мощност на 2 байпасни турбини остава постоянно висока по всяко време. С обем на събирателния контейнер от 60 литра уредът е подходящ за по-малки количества събирани замърсявания. Полиетиленов плик с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането гарантира безпрашно и безопасно изхвърляне на засмукания материал, докато благодарение на свалящото се шаси на контейнера не е необходимо сваляне на задвижващата глава. Шумоизолираният задвижващ агрегат осигурява тиха работа, а шасито – максимална мобилност на мястото на употреба.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Изключително здрава, изключително гъвкаваС практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. Въпреки много компактния си дизайн, тя предлага многобройни опции за транспортиране на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Снабдена с два много тихи мотораЗа мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Удобно ръчно почистване на филтъра
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
- За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
- Подходящ и за големи количества прах.
- Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|68
|Дължина на кабела (м)
|10
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Клас на прах на вторичния филтър
|H
|Филтърна площ на вторичния филтър (м²)
|3
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|112
|Тегло с опаковката (кг)
|112,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|855 x 760 x 1576
Оборудване
- Основен филтър: Джобен филтър
- Вторичен филтър: Патронен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За малки количества горим и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
- За по-малки количества фини стружки и прах.