За употреба в невзривоопасни зони: основното предназначение на индустриалната смукачка IVR 60/24-2 Sc M ACD с номинална входяща мощност 2,4 kW е безопасното засмукване на горим и опасен за здравето прах (OEL ≥ 0.1 mg/m³) и фини стружки. С монофазно захранване и ефективна филтърна система от клас на прах M, маневрената индустриална смукачка е оборудвана с миещ се, дълготраен джобен филтър със заварени шевове и ефективно ръчно почистване на филтъра. Това гарантира, че засмукващата мощност чрез двете байпасни турбини се поддържа на постоянно високо ниво. С обем на контейнера от 60 литра, машината е идеална за по-малки количества. Полиетиленов плик с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането осигурява безпрашно и безопасно изхвърляне на засмукания отпадък, докато шасито за сваляне на контейнера елиминира нуждата от сваляне на задвижващата глава. Шумоизолираният задвижващ агрегат осигурява тиха работа, докато шасито предоставя максимална маневреност на мястото на употреба.