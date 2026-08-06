IVR 60/24-2 Sc M ACD
За безопасно засмукване на горими и канцерогенни прахове и твърди частици: мобилната, здрава IVR 60/24-2 Sc M ACD за работа в невзривоопасни зони.
За употреба в невзривоопасни зони: основното предназначение на индустриалната смукачка IVR 60/24-2 Sc M ACD с номинална входяща мощност 2,4 kW е безопасното засмукване на горим и опасен за здравето прах (OEL ≥ 0.1 mg/m³) и фини стружки. С монофазно захранване и ефективна филтърна система от клас на прах M, маневрената индустриална смукачка е оборудвана с миещ се, дълготраен джобен филтър със заварени шевове и ефективно ръчно почистване на филтъра. Това гарантира, че засмукващата мощност чрез двете байпасни турбини се поддържа на постоянно високо ниво. С обем на контейнера от 60 литра, машината е идеална за по-малки количества. Полиетиленов плик с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането осигурява безпрашно и безопасно изхвърляне на засмукания отпадък, докато шасито за сваляне на контейнера елиминира нуждата от сваляне на задвижващата глава. Шумоизолираният задвижващ агрегат осигурява тиха работа, докато шасито предоставя максимална маневреност на мястото на употреба.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Изключително здрава, изключително гъвкаваС практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. Въпреки много компактния си дизайн, тя предлага многобройни опции за транспортиране на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Снабдена с два много тихи мотораЗа мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Удобно ръчно почистване на филтъра
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- Подходящ и за големи количества прах.
- Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|68
|Дължина на кабела (м)
|10
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,75
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|87
|Тегло с опаковката (кг)
|87,774
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|855 x 760 x 1290
Оборудване
- Основен филтър: Джобен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За малки количества горим и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
- За по-малки количества фини стружки и прах.