IVS 100/55 M Z22

IVS 100/55 M Z22 е индустриална смукачка суперклас с мощна 5,5 kW турбина със страничен канал за безопасно засмукване на големи количества, включително взривоопасни прахове, клас M.

За безопасно засмукване на много големи количества канцерогенни прахове, със сертификат за клас на прах M и освен това одобрена за употреба в експлозивна Зона 22: нашата суперклас Екс-индустриална смукачка IVS 100/55 M Z22 с мощна 5,5 kW турбина със страничен канал. Високоефективно работещият уред (IE2) е подходящ както за стационарни, така и за мобилни непрекъснати приложения и благодарение на интегрирания плавен старт може да бъде захранван дори от обичайни индустриални контакти с 16 амперов предпазител. Хоризонталното разтръскване на филтъра гарантира оптимално почистване на големия M-сертифициран звездовиден филтър по всяко време. Предавателният механизъм за целенасочено предаване на силата гарантира винаги еднакво добър резултат от разтръскването на филтъра, независимо от това колко сила може да приложи оператора. Механизмът за сваляне на 100-литровия контейнер от неръждаема стомана също подчертава лекотата на употреба на уреда. Множество възможности за безопасно съхранение на аксесоари допълват обмислената концепция.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVS 100/55 M Z22: Сертифицирана за ATEX Zone 22
Взривозащитена индустриална смукачка за безопасна работа в ATEX зона 22.
Индустриална смукачка IVS 100/55 M Z22: Прах клас M
Цялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
Индустриална смукачка IVS 100/55 M Z22: Устойчива на износване турбина със страничен канал
С мощност 5,5 kW и плавен старт за големи количества прах и твърди частици За силна засмукваща мощност и експлоатационен живот от поне 20 000 часа Подходяща за многосменен режим на работа и/или с множество точки на присъединяване.
Ръчно почистване на филтъра за IVS.
  • Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
  • Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
  • Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с изключително голям звездовиден филтър
  • Подходяща и за мазни и лепкави прахове благодарение на специално покритие.
  • Подходящ и за големи количества прах.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 138 / 500
Вакуум (мбар/кПа) 240 / 24
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 5,5
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 70 DN 50
Ниво на шум (дБ(А)) 77
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 2,2
Тегло без аксесоари (кг) 157
Тегло вкл. Опаковка (кг) 157,862
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1202 x 686 x 1500

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVS 100/55 M Z22
Аксесоари