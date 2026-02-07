За безопасно засмукване на много големи количества канцерогенни прахове, със сертификат за клас на прах M и освен това одобрена за употреба в експлозивна Зона 22: нашата суперклас Екс-индустриална смукачка IVS 100/55 M Z22 с мощна 5,5 kW турбина със страничен канал. Високоефективно работещият уред (IE2) е подходящ както за стационарни, така и за мобилни непрекъснати приложения и благодарение на интегрирания плавен старт може да бъде захранван дори от обичайни индустриални контакти с 16 амперов предпазител. Хоризонталното разтръскване на филтъра гарантира оптимално почистване на големия M-сертифициран звездовиден филтър по всяко време. Предавателният механизъм за целенасочено предаване на силата гарантира винаги еднакво добър резултат от разтръскването на филтъра, независимо от това колко сила може да приложи оператора. Механизмът за сваляне на 100-литровия контейнер от неръждаема стомана също подчертава лекотата на употреба на уреда. Множество възможности за безопасно съхранение на аксесоари допълват обмислената концепция.