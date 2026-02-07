IVS 100/75 M Z22

Суперклас индустриалната смукачка IVS 100/75 M Z22 е с най-мощната турбина със страничен канал в нашата гама – 7,5 kW. Уредът е взривозащитен за Зона 22 със сертификат за клас на прах M

Топ моделът на нашите суперклас Екс-индустриални смукачки: IVS 100/75 M Z22 впечатлява с широк обхват на приложение, най-високо ниво на безопасност и убедителни данни за производителност. Смукачката, която може да се използва мобилно и стационарно, е оборудвана с турбина със страничен канал с мощност 7,5 kW, IE2 ефективност и плавен старт за избягване на нежелани пикове на мощността при стартиране на уреда. Тя е подходяща за засмукване на най-големи количества фини, канцерогенни и експлозивно опасни прахове, одобрена е за употреба в Зона 22 и е сертифицирана за клас на прах M. За това допринася и големият M-сертифициран звездовиден филтър, спестяващ място благодарение на 16-кратната си конструкция. Хоризонталното разтръскване на филтъра с предавателен механизъм гарантира оптимална засмукваща мощност по всяко време, докато 100-литровият контейнер от неръждаема стомана с механизъм за отстраняване позволява дълги работни интервали и лесно изсипване. Аксесоарите могат да бъдат съхранявани по различни начини, сигурно срещу загуба и при транспорт.

Характеристики и предимства
Подходяща за зона 22
Подходяща за зона 22
Вакуумните смукачки IVS Ex гарантират най-високо ниво на безопасност благодарение на най-новите технологии. Надеждно засмукване на вещества, които биха могли да застрашат здравето, като експлозивни прахове
Енергоспестяващ плавен старт
Енергоспестяващ плавен старт
Ниският пусков ток предотвратява спадове на напрежението в захранващата мрежа. Ниските енергийни пикове осигуряват по-ниски разходи за енергия. Необходима е само ниска защита с предпазители на машината. (До 5,5 A е достатъчен предпазител 16 A).
Удобен за потребителя механизъм за сваляне на контейнера.
Удобен за потребителя механизъм за сваляне на контейнера.
Лесно и спестяващо време изваждане на контейнера директно чрез ръкохватката. Практичната дръжка на контейнера служи като помощно средство за теглене и бутане на машината до мястото за изпразване. Големите индустриални колела осигуряват максимална мобилност дори върху неравни подове и под тежък товар.
Хоризонтално задействане на системата за почистване на филтъра.
  • Ръкохватката за ръчно почистване на филтъра е разположена на удобна работна височина и прави работата комфортна.
  • Независимо от силата, прилагана от потребителя, предавателният механизъм осигурява постоянни резултати от почистването.
  • По-къси прекъсвания на работата благодарение на честото почистване на филтъра
Удобна за потребителя работа с машината
  • Куката за маркуч и мястото за съхранение на аксесоари осигуряват бърз достъп до инструментите и подредено съхранение.
  • Интегрирана кука за кабел за сигурно съхранение на кабела.
Опционално дистанционно управление.
  • Опционално радиодистанционно управление за работа с машината от разстояние до 100 м.
  • Удобна, икономична работа с машината с едно движение напред.
  • Оптимално използване на пространството: смукачката може да се съхранява в неизползвани или безопасни помещения.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 536
Вакуум (мбар/кПа) 290 / 29
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 7,5
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 70 DN 50
Ниво на шум (дБ(А)) 73
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 2,2
Тегло без аксесоари (кг) 180
Тегло вкл. Опаковка (кг) 180,862
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1202 x 686 x 1495

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Аксесоари