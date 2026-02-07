IVS 100/75 M Z22
Суперклас индустриалната смукачка IVS 100/75 M Z22 е с най-мощната турбина със страничен канал в нашата гама – 7,5 kW. Уредът е взривозащитен за Зона 22 със сертификат за клас на прах M
Топ моделът на нашите суперклас Екс-индустриални смукачки: IVS 100/75 M Z22 впечатлява с широк обхват на приложение, най-високо ниво на безопасност и убедителни данни за производителност. Смукачката, която може да се използва мобилно и стационарно, е оборудвана с турбина със страничен канал с мощност 7,5 kW, IE2 ефективност и плавен старт за избягване на нежелани пикове на мощността при стартиране на уреда. Тя е подходяща за засмукване на най-големи количества фини, канцерогенни и експлозивно опасни прахове, одобрена е за употреба в Зона 22 и е сертифицирана за клас на прах M. За това допринася и големият M-сертифициран звездовиден филтър, спестяващ място благодарение на 16-кратната си конструкция. Хоризонталното разтръскване на филтъра с предавателен механизъм гарантира оптимална засмукваща мощност по всяко време, докато 100-литровият контейнер от неръждаема стомана с механизъм за отстраняване позволява дълги работни интервали и лесно изсипване. Аксесоарите могат да бъдат съхранявани по различни начини, сигурно срещу загуба и при транспорт.
Характеристики и предимства
Подходяща за зона 22Вакуумните смукачки IVS Ex гарантират най-високо ниво на безопасност благодарение на най-новите технологии. Надеждно засмукване на вещества, които биха могли да застрашат здравето, като експлозивни прахове
Енергоспестяващ плавен стартНиският пусков ток предотвратява спадове на напрежението в захранващата мрежа. Ниските енергийни пикове осигуряват по-ниски разходи за енергия. Необходима е само ниска защита с предпазители на машината. (До 5,5 A е достатъчен предпазител 16 A).
Удобен за потребителя механизъм за сваляне на контейнера.Лесно и спестяващо време изваждане на контейнера директно чрез ръкохватката. Практичната дръжка на контейнера служи като помощно средство за теглене и бутане на машината до мястото за изпразване. Големите индустриални колела осигуряват максимална мобилност дори върху неравни подове и под тежък товар.
Хоризонтално задействане на системата за почистване на филтъра.
- Ръкохватката за ръчно почистване на филтъра е разположена на удобна работна височина и прави работата комфортна.
- Независимо от силата, прилагана от потребителя, предавателният механизъм осигурява постоянни резултати от почистването.
- По-къси прекъсвания на работата благодарение на честото почистване на филтъра
Удобна за потребителя работа с машината
- Куката за маркуч и мястото за съхранение на аксесоари осигуряват бърз достъп до инструментите и подредено съхранение.
- Интегрирана кука за кабел за сигурно съхранение на кабела.
Опционално дистанционно управление.
- Опционално радиодистанционно управление за работа с машината от разстояние до 100 м.
- Удобна, икономична работа с машината с едно движение напред.
- Оптимално използване на пространството: смукачката може да се съхранява в неизползвани или безопасни помещения.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 536
|Вакуум (мбар/кПа)
|290 / 29
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|7,5
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 70 DN 50
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|2,2
|Тегло без аксесоари (кг)
|180
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|180,862
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1202 x 686 x 1495
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не