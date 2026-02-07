Топ моделът на нашите суперклас Екс-индустриални смукачки: IVS 100/75 M Z22 впечатлява с широк обхват на приложение, най-високо ниво на безопасност и убедителни данни за производителност. Смукачката, която може да се използва мобилно и стационарно, е оборудвана с турбина със страничен канал с мощност 7,5 kW, IE2 ефективност и плавен старт за избягване на нежелани пикове на мощността при стартиране на уреда. Тя е подходяща за засмукване на най-големи количества фини, канцерогенни и експлозивно опасни прахове, одобрена е за употреба в Зона 22 и е сертифицирана за клас на прах M. За това допринася и големият M-сертифициран звездовиден филтър, спестяващ място благодарение на 16-кратната си конструкция. Хоризонталното разтръскване на филтъра с предавателен механизъм гарантира оптимална засмукваща мощност по всяко време, докато 100-литровият контейнер от неръждаема стомана с механизъм за отстраняване позволява дълги работни интервали и лесно изсипване. Аксесоарите могат да бъдат съхранявани по различни начини, сигурно срещу загуба и при транспорт.