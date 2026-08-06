ID 130/22

Мобилният трифазен обезпрашител ID 130/22 е подходящ за почистване на големи количества дребни стружки и канцерогенен прах (OEL> 0,1 mg / m³). Има здрава конструкция, удобна за обслужване.

Обезпрашителят ID 130/22 разполага с мощен и енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с висок дебит, който е проектиран и за непрекъснат режим на работа. Трифазната мобилна система с входяща мощност от 2,2 kW и филтър от клас на прах M е предназначена за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (OEL > 0,1 mg/m 3 ). Благодарение на своята здрава и лесна за обслужване конструкция, тя отговаря на основните изисквания за тежки, индустриални приложения. Ефективното почистване на дълготрайния и компактен филтър се осъществява чрез ръчен разтръскващ механизъм. Големият контейнер от 170 литра може да бъде изпразнен лесно и ергономично, благодарение на шасито за отстраняване на контейнера, без да се налага сваляне на задвижващата глава . Полиетиленова торба с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на устройството гарантира безопасно изхвърляне на засмукания материал. Когато уредът работи с диаметър 120, той е сертифициран съгласно DGUV-сертификат H3 за дървесен прах. Това осигурява остатъчно съдържание на прах от максимум 0,1 mg/m 3 във връщания въздух и по този начин предлага висока защита на здравето .

Характеристики и предимства
Индустриална аспирация ID 130/22: Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Индустриална аспирация ID 130/22: Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Индустриална аспирация ID 130/22: Безпрашна система за изсипване на опасни материали
Безпрашна система за изсипване на опасни материали
Изпразване без отделяне на прах с PE чувал с вграден механизъм за затваряне. Лесно сепариране на прах в PE чувал.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 370 / 1329
Вакуум (мбар/кПа) 33 / 3,3
Обем на контейнера (л) 170
Номинална входяща мощност (кВт) 2,2
Тип вакуумиране Електрическо
Площ на филтъра (м²) 9
Номинален диаметър на свързване DN 140
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 75
Клас на прах на основния филтър M
Тегло без аксесоари (кг) 158
Тегло с опаковката (кг) 163
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 790 x 1580

Оборудване

  • Филтър: Патронен филтър
Индустриална аспирация ID 130/22
Индустриална аспирация ID 130/22

Видео

Сфера на приложение
  • За изсмукване на големи количества опасен прах (OEL≥0,1 mg/m3).
  • За изсмукване на големи количества фини стружки и прах
Аксесоари