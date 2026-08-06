Обезпрашителят ID 130/22 разполага с мощен и енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с висок дебит, който е проектиран и за непрекъснат режим на работа. Трифазната мобилна система с входяща мощност от 2,2 kW и филтър от клас на прах M е предназначена за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (OEL > 0,1 mg/m 3 ). Благодарение на своята здрава и лесна за обслужване конструкция, тя отговаря на основните изисквания за тежки, индустриални приложения. Ефективното почистване на дълготрайния и компактен филтър се осъществява чрез ръчен разтръскващ механизъм. Големият контейнер от 170 литра може да бъде изпразнен лесно и ергономично, благодарение на шасито за отстраняване на контейнера, без да се налага сваляне на задвижващата глава . Полиетиленова торба с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на устройството гарантира безопасно изхвърляне на засмукания материал. Когато уредът работи с диаметър 120, той е сертифициран съгласно DGUV-сертификат H3 за дървесен прах. Това осигурява остатъчно съдържание на прах от максимум 0,1 mg/m 3 във връщания въздух и по този начин предлага висока защита на здравето .