ID 130/22
Мобилният трифазен обезпрашител ID 130/22 е подходящ за почистване на големи количества дребни стружки и канцерогенен прах (OEL> 0,1 mg / m³). Има здрава конструкция, удобна за обслужване.
Обезпрашителят ID 130/22 разполага с мощен и енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с висок дебит, който е проектиран и за непрекъснат режим на работа. Трифазната мобилна система с входяща мощност от 2,2 kW и филтър от клас на прах M е предназначена за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (OEL > 0,1 mg/m 3 ). Благодарение на своята здрава и лесна за обслужване конструкция, тя отговаря на основните изисквания за тежки, индустриални приложения. Ефективното почистване на дълготрайния и компактен филтър се осъществява чрез ръчен разтръскващ механизъм. Големият контейнер от 170 литра може да бъде изпразнен лесно и ергономично, благодарение на шасито за отстраняване на контейнера, без да се налага сваляне на задвижващата глава . Полиетиленова торба с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на устройството гарантира безопасно изхвърляне на засмукания материал. Когато уредът работи с диаметър 120, той е сертифициран съгласно DGUV-сертификат H3 за дървесен прах. Това осигурява остатъчно съдържание на прах от максимум 0,1 mg/m 3 във връщания въздух и по този начин предлага висока защита на здравето .
Характеристики и предимства
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на трудаФилтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Безпрашна система за изсипване на опасни материалиИзпразване без отделяне на прах с PE чувал с вграден механизъм за затваряне. Лесно сепариране на прах в PE чувал.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|370 / 1329
|Вакуум (мбар/кПа)
|33 / 3,3
|Обем на контейнера (л)
|170
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Площ на филтъра (м²)
|9
|Номинален диаметър на свързване
|DN 140
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|75
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Тегло без аксесоари (кг)
|158
|Тегло с опаковката (кг)
|163
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 790 x 1580
Оборудване
- Филтър: Патронен филтър
Видео
Сфера на приложение
- За изсмукване на големи количества опасен прах (OEL≥0,1 mg/m3).
- За изсмукване на големи количества фини стружки и прах