ID 30/30 Afc
Обезпрашителят ID 30/30 Afc е мобилно устройство за безопасно отделяне на упорити прахове и стружки при обработващи машини. Вентилатор с високо компресиране прави това възможно.
ID 30/30 Afc: мобилен обезпрашител за промишлени обработващи машини. С вентилатор с висока компресия, който надеждно отделя всички възможни прилепнали проблемни прахове и стружки. За дълъг експлоатационен живот на филтрите се грижи управляващ шкаф с автоматично работещ филтърен вибратор (разтръскващ механизъм). По желание се предлага превключвател за диференциално налягане за мониторинг на филтъра, както и ултразвуков сензор за разстояние за следене на нивото на запълване. Устройството се предлага в различни класове на производителност и филтрация (до филтърен клас „H“ за отделяне на канцерогенни прахове).
Характеристики и предимства
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
- Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Безпрашна система за изсипване на опасни материали
- Изхвърляне без отделяне на прах благодарение на затварящия механизъм и маркуча за компенсиране на налягането.
- Лесно и безопасно изхвърляне на прах благодарение на PE чувал.
Удобно почистване на филтъра с помощта на електрически вибрационен мотор
- Ефективно, удобно почистване на филтъра, за постоянна всмукателна мощност
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
- Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|87,5 / 315
|Вакуум (мбар/кПа)
|260 / 26
|Обем на контейнера (л)
|50
|Номинална входяща мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Площ на филтъра (м²)
|3,2
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|62
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Тегло без аксесоари (кг)
|170
|Тегло с опаковката (кг)
|170,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 777 x 1938
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