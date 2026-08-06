ID 30/30 Afc

Обезпрашителят ID 30/30 Afc е мобилно устройство за безопасно отделяне на упорити прахове и стружки при обработващи машини. Вентилатор с високо компресиране прави това възможно.

ID 30/30 Afc: мобилен обезпрашител за промишлени обработващи машини. С вентилатор с висока компресия, който надеждно отделя всички възможни прилепнали проблемни прахове и стружки. За дълъг експлоатационен живот на филтрите се грижи управляващ шкаф с автоматично работещ филтърен вибратор (разтръскващ механизъм). По желание се предлага превключвател за диференциално налягане за мониторинг на филтъра, както и ултразвуков сензор за разстояние за следене на нивото на запълване. Устройството се предлага в различни класове на производителност и филтрация (до филтърен клас „H“ за отделяне на канцерогенни прахове).

Характеристики и предимства
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
  • Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Безпрашна система за изсипване на опасни материали
  • Изхвърляне без отделяне на прах благодарение на затварящия механизъм и маркуча за компенсиране на налягането.
  • Лесно и безопасно изхвърляне на прах благодарение на PE чувал.
Удобно почистване на филтъра с помощта на електрически вибрационен мотор
  • Ефективно, удобно почистване на филтъра, за постоянна всмукателна мощност
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
  • Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 87,5 / 315
Вакуум (мбар/кПа) 260 / 26
Обем на контейнера (л) 50
Номинална входяща мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Площ на филтъра (м²) 3,2
Номинален диаметър на свързване DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 62
Клас на прах на основния филтър M
Тегло без аксесоари (кг) 170
Тегло с опаковката (кг) 170,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 915 x 777 x 1938
Индустриална аспирация ID 30/30 Afc
Индустриална аспирация ID 30/30 Afc

Видео

Аксесоари