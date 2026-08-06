ID 30/30 Afc: мобилен обезпрашител за промишлени обработващи машини. С вентилатор с висока компресия, който надеждно отделя всички възможни прилепнали проблемни прахове и стружки. За дълъг експлоатационен живот на филтрите се грижи управляващ шкаф с автоматично работещ филтърен вибратор (разтръскващ механизъм). По желание се предлага превключвател за диференциално налягане за мониторинг на филтъра, както и ултразвуков сензор за разстояние за следене на нивото на запълване. Устройството се предлага в различни класове на производителност и филтрация (до филтърен клас „H“ за отделяне на канцерогенни прахове).