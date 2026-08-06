Обезпрашителят ID 50/40 Afc позволява безопасно засмукване при обработващи машини. Благодарение на вентилатора с висока компресия, той е подходящ за отделяне на проблемни (напр. залепнали) прахове и стружки от всякакъв вид. Устройството се предлага в различни класове на производителност и филтрация. Спектърът достига до филтърен клас „H“ за отделяне на канцерогенни прахове. Управляващ шкаф с автоматично работещ филтърен вибратор гарантира дълъг експлоатационен живот на филтрите. Като опция се предлагат: превключвател за диференциално налягане за мониторинг на филтъра, както и ултразвуков сензор за разстояние за следене на нивото на запълване.