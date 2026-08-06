ID 50/40 Afc

Мобилният обезпрашител ID 50/40 Afc предлага вентилатор с висока компресия за отделяне на залепнали прахове и стружки от всякакъв вид..

Обезпрашителят ID 50/40 Afc позволява безопасно засмукване при обработващи машини. Благодарение на вентилатора с висока компресия, той е подходящ за отделяне на проблемни (напр. залепнали) прахове и стружки от всякакъв вид. Устройството се предлага в различни класове на производителност и филтрация. Спектърът достига до филтърен клас „H“ за отделяне на канцерогенни прахове. Управляващ шкаф с автоматично работещ филтърен вибратор гарантира дълъг експлоатационен живот на филтрите. Като опция се предлагат: превключвател за диференциално налягане за мониторинг на филтъра, както и ултразвуков сензор за разстояние за следене на нивото на запълване.

Характеристики и предимства
Индустриална аспирация ID 50/40 Afc: Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Индустриална аспирация ID 50/40 Afc: Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Индустриална аспирация ID 50/40 Afc: Безпрашна система за изсипване на опасни материали
Безпрашна система за изсипване на опасни материали
Изхвърляне без отделяне на прах благодарение на затварящия механизъм и маркуча за компенсиране на налягането. Лесно и безопасно изхвърляне на прах благодарение на PE чувал.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 138 / 495
Вакуум (мбар/кПа) 140 / 14
Обем на контейнера (л) 50
Номинална входяща мощност (кВт) 4
Тип вакуумиране Електрическо
Площ на филтъра (м²) 3,2
Номинален диаметър на свързване DN 70
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 70
Клас на прах на основния филтър M
Тегло без аксесоари (кг) 200
Тегло с опаковката (кг) 200,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 915 x 777 x 1824
Индустриална аспирация ID 50/40 Afc
Индустриална аспирация ID 50/40 Afc

Видео

Аксесоари