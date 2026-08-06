ID 50/40 Afc
Мобилният обезпрашител ID 50/40 Afc предлага вентилатор с висока компресия за отделяне на залепнали прахове и стружки от всякакъв вид..
Обезпрашителят ID 50/40 Afc позволява безопасно засмукване при обработващи машини. Благодарение на вентилатора с висока компресия, той е подходящ за отделяне на проблемни (напр. залепнали) прахове и стружки от всякакъв вид. Устройството се предлага в различни класове на производителност и филтрация. Спектърът достига до филтърен клас „H“ за отделяне на канцерогенни прахове. Управляващ шкаф с автоматично работещ филтърен вибратор гарантира дълъг експлоатационен живот на филтрите. Като опция се предлагат: превключвател за диференциално налягане за мониторинг на филтъра, както и ултразвуков сензор за разстояние за следене на нивото на запълване.
Характеристики и предимства
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на трудаФилтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Безпрашна система за изсипване на опасни материалиИзхвърляне без отделяне на прах благодарение на затварящия механизъм и маркуча за компенсиране на налягането. Лесно и безопасно изхвърляне на прах благодарение на PE чувал.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|138 / 495
|Вакуум (мбар/кПа)
|140 / 14
|Обем на контейнера (л)
|50
|Номинална входяща мощност (кВт)
|4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Площ на филтъра (м²)
|3,2
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|70
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Тегло без аксесоари (кг)
|200
|Тегло с опаковката (кг)
|200,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 777 x 1824
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