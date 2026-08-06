IVR ID 130/22 Z22 Afc

Компактен, мобилен обезпрашител ID 130/22 Z22 Afc с моторно ел. разтръскване на филтъра за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (AGW 0,1 mg/m 3 ) в ATEX Зона 22.

Мобилният индустриален обезпрашител ID 130/22 Z22 Afc с входяща мощност 2,2 kW и филтърна система от клас на прах M е проектиран за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (AGW 0,1 mg/m 3 ), както и за употреба във взривоопасни места от Зона 22. Ефективното почистване на филтъра се осъществява чрез електрически разтръскващ механизъм. Обезпрашителят разполага с мощен, енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор, който е проектиран за непрекъснат режим на работа. Освен със своята здрава и лесна за обслужване конструкция, той отговаря на основните изисквания за тежки, индустриални приложения. Шаси за отстраняване на контейнера позволява ергономично изпразване на големия 170-литров контейнер, без да се налага сваляне на задвижващата глава. Благодарение на полиетиленов плик с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането, изпразването на засмукания материал става безпрашно и безопасно. Когато уредът работи с входящ диаметър 120, той е сертифициран съгласно DGUV-сертификат H3 за дървесен прах. Това осигурява остатъчно съдържание на прах от максимум 0,1 mg/m 3 във връщания въздух и по този начин предлага висока защита на здравето.

Характеристики и предимства
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 Z22 Afc: Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 Z22 Afc: Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 Z22 Afc: Безпрашна система за изсипване на опасни материали
Безпрашна система за изсипване на опасни материали
Изпразване без отделяне на прах с PE чувал с вграден механизъм за затваряне. Надеждно сепариране на прах в PE чувал.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 370 / 1329
Вакуум (мбар/кПа) 33 / 3,3
Обем на контейнера (л) 170
Номинална входяща мощност (кВт) 2,2
Тип вакуумиране Електрическо
Площ на филтъра (м²) 9
Номинален диаметър на свързване DN 140
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 75
Клас на прах на основния филтър M
Тегло без аксесоари (кг) 174
Тегло с опаковката (кг) 175
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 780 x 1580

Оборудване

  • Филтър: Патронен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 Z22 Afc
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 Z22 Afc
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 Z22 Afc
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 Z22 Afc

Видео

Сфера на приложение
  • За големи количества фини стружки и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg / m³)
  • Подходяща за използване в ATEX зона 22
Аксесоари