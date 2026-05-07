KM 70/15 C Classic
Компактната ръчно водимата метачна машина KM 70/15 C Classic е винаги готова за действие за ефективно почистване на малки площи. Тя може да се използва в закрити помещения и на външни площи.
С компактната ръчно водима метачна машина KM 70/15 C Classic можете да почиствате лесно и удобно всички вътрешни помещения и външни площи. При почистване на площи от 100 кв. м или повече тя е много по-ефективна от метлата. Ниското ѝ тегло и малкото съпротивление при въртене на колелата я правят лесна за маневриране и транспортиране. Основната четка на метачната машина се задвижва от лявото колело, което осигурява надеждно транспортиране на отпадъците в контейнера за сметосъбиране. Страничната четка е предназначена за почистване на ръбове и ъгли. При почистване на открити пространства тя може да се повдига, за да се намали нежеланото генериране на прах. Страничната четка може да се регулира, за да се избегне износване. При смяната на четката не са необходими никакви инструменти. Контейнерът за отпадъци може да бъде изваден и изпразнен за нула време. Предната част на контейнера е оформена така, че да може да се поставя в изправено положение, когато е необходимо. Сгъваемата дръжка може да се регулира според височината на оператора и се сгъва напълно за пестене на място при съхранението на KM 70/15 C Classic.
Характеристики и предимства
Ниско теглоДобра маневреност Лесен за транспортиране, дори по стъпала нагоре или надолу.
Голям контейнер за отпадъциЛесна употреба и изпразване благодарение на ергономичната дръжка на контейнера. Контейнерът за отпадъци е самостоятелен.
Регулируема странична четкаОсигурява оптимално почистване на ръбовете и ъглите. Натискът на страничните четки се адаптира за ефективно почистване на различни повърхности. Може да се сгъва за почистване на открити пространства, за да се намали разпръскването на прах.
Регулираща се ръкохватка
- Изключително ергономичен.
- Паркинг позиция, която пести място, благодарение на функцията за сгъване.
Задвижване на главния метачен валяк.
- Главен метачен валяк, задвижван от транспортни колела.
- Равномерен резултат от метене.
Страничната четка може да се смени без инструменти
- Минимални усилия за поддръжка.
- Без престои на машината поради сервизна работа.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Ръчно
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|2800
|Работна ширина (мм)
|480
|Ширина на работа с 1 странична четка (мм)
|700
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|12,8
|Тегло на опаковката (кг)
|16,118
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1198 / 818 / 1003
Оборудване
- Ръчно управление на режима на метене
- Прибираща се ръкохватка
- Принцип на метене - на лопатата
- Работа на открито
- Работа на закрито
Видео
Сфера на приложение
- Малки паркове и паркови съоръжения
- Алеи
- Хотели
- Производствени съоръжения
- Подходяща и за метене в земеделски стопанства, във ферми и в обори