С компактната ръчно водима метачна машина KM 70/15 C Classic можете да почиствате лесно и удобно всички вътрешни помещения и външни площи. При почистване на площи от 100 кв. м или повече тя е много по-ефективна от метлата. Ниското ѝ тегло и малкото съпротивление при въртене на колелата я правят лесна за маневриране и транспортиране. Основната четка на метачната машина се задвижва от лявото колело, което осигурява надеждно транспортиране на отпадъците в контейнера за сметосъбиране. Страничната четка е предназначена за почистване на ръбове и ъгли. При почистване на открити пространства тя може да се повдига, за да се намали нежеланото генериране на прах. Страничната четка може да се регулира, за да се избегне износване. При смяната на четката не са необходими никакви инструменти. Контейнерът за отпадъци може да бъде изваден и изпразнен за нула време. Предната част на контейнера е оформена така, че да може да се поставя в изправено положение, когато е необходимо. Сгъваемата дръжка може да се регулира според височината на оператора и се сгъва напълно за пестене на място при съхранението на KM 70/15 C Classic.