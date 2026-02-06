KM 70/20 C

Метене с ниско ниво на прах вътре и отвън: гъвкавата ръчно водима метачна машина KM 70/20 C постига оптимални резултати благодарение на своя филтър, основна метачна четка и странична четка.

С ръчно водимата метачна машина KM 70/20 C почистването на повърхностите става без усилие и почти без прах благодарение на филтъра, основната метачна четка и страничната четка - независимо дали на закрито или на открито. Производителността е 7 пъти по-висока, отколкото при използване на метла. Основната четка може да се регулира в 6 стъпки и в комбинация с безстепенно регулируемите странични четки постига оптимален резултат при почистване на различни подове. Регулируемата на височина дръжка и системата Home Base за пренасяне на допълнително оборудване, като кофи и кошове за събиране на отпадъци, осигуряват ергономична работа. Това означава, че едрите отпадъци могат да се изхвърлят заедно с праха и мръсотията в една стъпка. След приключване на работата KM 70/20 C 2SB може да се складира в паркинг позиция, като се пести място.

Характеристики и предимства
Метачна машина KM 70/20 C: Ролкова четка и странични четки, регулируеми по всяко време
Ролкова четка и странични четки, регулируеми по всяко време
Метачна машина KM 70/20 C: Филтър за прах
Филтър за прах
Метачна машина KM 70/20 C: Home Base система
Home Base система
Голям контейнер за отпадъци
Регулираща се ръкохватка
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Ръчно
Максимална ефективност за единица площ (м²/ч) 2800
Работна ширина (мм) 480
Ширина на работа с 1 странична четка (мм) 700
Обем на контейнера бруто/нето (л) 45 / 20
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 21
Тегло на опаковката (кг) 26,41

Обхват на доставката

  • Филтър за фин прах

Оборудване

  • Ръчно управление на режима на метене
  • Настройка на главния метачен валяк
  • Прибираща се ръкохватка
  • Принцип на метене - на лопатата
  • Работа на открито
  • Работа на закрито
Метачна машина KM 70/20 C

Видео

Сфера на приложение
  • За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
  • За почистване на паркинги и сервизи
  • За почистване на зони като училищни дворове и общински площи
  • Също така идеални за по-малки работилници и в селското стопанство
Аксесоари