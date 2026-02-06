KM 70/20 C
Метене с ниско ниво на прах вътре и отвън: гъвкавата ръчно водима метачна машина KM 70/20 C постига оптимални резултати благодарение на своя филтър, основна метачна четка и странична четка.
С ръчно водимата метачна машина KM 70/20 C почистването на повърхностите става без усилие и почти без прах благодарение на филтъра, основната метачна четка и страничната четка - независимо дали на закрито или на открито. Производителността е 7 пъти по-висока, отколкото при използване на метла. Основната четка може да се регулира в 6 стъпки и в комбинация с безстепенно регулируемите странични четки постига оптимален резултат при почистване на различни подове. Регулируемата на височина дръжка и системата Home Base за пренасяне на допълнително оборудване, като кофи и кошове за събиране на отпадъци, осигуряват ергономична работа. Това означава, че едрите отпадъци могат да се изхвърлят заедно с праха и мръсотията в една стъпка. След приключване на работата KM 70/20 C 2SB може да се складира в паркинг позиция, като се пести място.
Характеристики и предимства
Ролкова четка и странични четки, регулируеми по всяко време
Филтър за прах
Home Base система
Голям контейнер за отпадъци
Регулираща се ръкохватка
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Ръчно
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|2800
|Работна ширина (мм)
|480
|Ширина на работа с 1 странична четка (мм)
|700
|Обем на контейнера бруто/нето (л)
|45 / 20
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|21
|Тегло на опаковката (кг)
|26,41
Обхват на доставката
- Филтър за фин прах
Оборудване
- Ръчно управление на режима на метене
- Настройка на главния метачен валяк
- Прибираща се ръкохватка
- Принцип на метене - на лопатата
- Работа на открито
- Работа на закрито
Видео
Сфера на приложение
- За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
- За почистване на паркинги и сервизи
- За почистване на зони като училищни дворове и общински площи
- Също така идеални за по-малки работилници и в селското стопанство