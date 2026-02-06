С ръчно водимата метачна машина KM 70/20 C почистването на повърхностите става без усилие и почти без прах благодарение на филтъра, основната метачна четка и страничната четка - независимо дали на закрито или на открито. Производителността е 7 пъти по-висока, отколкото при използване на метла. Основната четка може да се регулира в 6 стъпки и в комбинация с безстепенно регулируемите странични четки постига оптимален резултат при почистване на различни подове. Регулируемата на височина дръжка и системата Home Base за пренасяне на допълнително оборудване, като кофи и кошове за събиране на отпадъци, осигуряват ергономична работа. Това означава, че едрите отпадъци могат да се изхвърлят заедно с праха и мръсотията в една стъпка. След приключване на работата KM 70/20 C 2SB може да се складира в паркинг позиция, като се пести място.