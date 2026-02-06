KM 70/30 C BP 2SB
Ръчно водима метачна машина KM 70/30 C за вътрешни и външни твърди повърхности – филтър с активна система за засмукване, батерия, основна и странични четки с ел. задвижване намаляват праха.
Ръчно водимата метачна машина KM 70/30 C е ефективно и ефикасно решение за почистване на твърди повърхности на закрито и на открито. Основната метачна четка, страничната четка и смукателната турбина се захранват с батерии и значително увеличават комфорта на работа: потребителите могат да метат без усилие ъглите и труднодостъпните места със значително по-малко необходима сила. Плоският филтър на активната филтрираща система намалява образуването на прах дори при отстраняване на големи количества фин прах и поддържа работната среда чиста. Основната четка може да се регулира на шест степени, за да се адаптира ефективността на почистване към различни повърхности. Практичното място за допълнително оборудване, като например кофи и приспособления за събиране на едри отпадъци, улеснява работата. Поддръжката също е лесна, като не са необходими инструменти за смяна на страничната четка и филтъра. Батерийната платформа Kärcher Battery Power+ 36 V осигурява достатъчно мощност във всяка ситуация. Сменяемата батерия може да се сваля за лесно транспортиране. Батерията и зарядното устройство не са включени в обхвата на доставката.
Характеристики и предимства
Сменяема литиево-йонна батерия
Плосък нагънат филтър с активна засмукваща система
Практична зона за съхранение
Дръжката може да се завърта и регулира на три позиции.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Вид на задвижването
|Ръчно
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|3920
|Работна ширина (мм)
|480
|Ширина на работа с 1 странична четка (мм)
|700
|Ширина на работа с 2 странични четки (мм)
|980
|Обем на контейнера бруто/нето (л)
|45 / 20
|Площ на филтъра (м²)
|0,6
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна батерия
|Напрежение (В)
|36
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Време на работа с едно зареждане на батерията (ч)
|макс. 2 (7,5 Ah) / макс. 1,6 (6,0 Ah)
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|33,468
|Тегло на опаковката (кг)
|40,2
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Филтър за фин прах
Оборудване
- Електрическо управление на режима на метене
- Настройка на главния метачен валяк
- Ръчно почистване на филтъра
- Прибираща се ръкохватка
- Принцип на метене - на лопатата
- Изсмукване
- Работа на открито
- Работа на закрито
- Безстепенно регулируема странична четка
- Дръжка за носене
Видео
Сфера на приложение
- За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
- За почистване на паркинги и сервизи
- За почистване на зони като училищни дворове и общински площи
- Също така идеални за по-малки работилници и в селското стопанство