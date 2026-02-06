Ръчно водимата метачна машина KM 70/30 C е ефективно и ефикасно решение за почистване на твърди повърхности на закрито и на открито. Основната метачна четка, страничната четка и смукателната турбина се захранват с батерии и значително увеличават комфорта на работа: потребителите могат да метат без усилие ъглите и труднодостъпните места със значително по-малко необходима сила. Плоският филтър на активната филтрираща система намалява образуването на прах дори при отстраняване на големи количества фин прах и поддържа работната среда чиста. Основната четка може да се регулира на шест степени, за да се адаптира ефективността на почистване към различни повърхности. Практичното място за допълнително оборудване, като например кофи и приспособления за събиране на едри отпадъци, улеснява работата. Поддръжката също е лесна, като не са необходими инструменти за смяна на страничната четка и филтъра. Батерийната платформа Kärcher Battery Power+ 36 V осигурява достатъчно мощност във всяка ситуация. Сменяемата батерия може да се сваля за лесно транспортиране. Батерията и зарядното устройство не са включени в обхвата на доставката.