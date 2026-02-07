NT 38/1 Me Classic
Въпреки компактните си размери, здравата мокро/сухо смукачка NT 38/1 Me Classic без усилие почиства големи количества от всякакъв вид мръсотия - с 38 литров контейнер.
Мощната мокро/сух смукачка NT 38/1 Me Classic без усилие изсмуква големи количества течности, прах или груба мръсотия с 1500-ватова турбина. Тази компактна прахосмукачка разполага със здрав контейнер от 38 литра. Класът NT Classic предлага и надеждна филтърна технология. Специфична особеност е концепцията за лесно сервиране и намалени разходи за експлоатация и поддръжка.
Характеристики и предимства
Компактен, здрав и мобилен
Отлична смукателна мощност
Сервиз и комфорт
Вакуум без филтърни торби
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|59
|Вакуум (мбар/кПа)
|227 / 22,7
|Обем на контейнера (л)
|38
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1500
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|6,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|78
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|8,6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,624
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|375 x 360 x 735
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
- Тип смукателен маркуч: С ръкохватка
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: PES
- Контейнер от неръждаема стомана
Сфера на приложение
- За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.