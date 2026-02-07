Мощната мокро/сух смукачка NT 38/1 Me Classic без усилие изсмуква големи количества течности, прах или груба мръсотия с 1500-ватова турбина. Тази компактна прахосмукачка разполага със здрав контейнер от 38 литра. Класът NT Classic предлага и надеждна филтърна технология. Специфична особеност е концепцията за лесно сервиране и намалени разходи за експлоатация и поддръжка.