B 260 RI седлова подопочистваща машина
Твърда обвивка, здрава сърцевина. B 260 RI осигурява надеждно почистване на големи площи благодарение на здравата индустриална мощност и мощното засмукване.
Подопочистващата машина B 260 RI предлага безкомпромисна чистота, когато това наистина има значение. Дълготрайното и задвижване я прави незаменим спътник при индустриално мокро почистване на подове. Двойната мощност на турбината, 10 км/ч скорост на шофиране, както и два 260-литрови резервоара за прясна и мръсна вода, осигуряват най-висока производителност. Благодарение на новоразработената функция за метене с четките R 100 и R 120, B 260 RI е истински професионалист в своята област. Тя изтърква и мете в една стъпка, осигурявайки постоянно надеждни резултати от почистването.
С пълна скорост напред
Два дълготрайни и необслужваеми EC мотора работят неуморно вътре в машината. Чистачката и главата на четката са преработени и осигуряват възможно най-добрата комбинация от търкане и метене в една стъпка. Мощната функция за почистване се използва за дълбоко мокро почистване, оптимизираната и интегрирана функция за метене елиминира по-големите частици мръсотия и предотвратява запушването на чистачката. Благодарение на високата мощност на засмукване, мръсната вода и по-малките частици попадат в щедро оразмерения 260-литров резервоар, което означава, че не остава нито капка.
Мощен тягов двигател избутва седловата машина напред с висока скорост на движение до 10 км/ч – за максимална ефективност на площ. B 260 RI може да бъде оборудвана и със странична четка или странична почистваща платформа за почистване близо до ръбовете. Работата е много улеснена при всички задачи по почистване, благодарение на удобния въртящ се превключвател.
B 260 RI е перфектният спътник за ефективно мокро почистване на големи подове в индустрията и логистиката.
Нищо не е невъзможно
B 260 RI е разработена за тежки задачи в промишления сектор или складовата зона, в производствени халета, търговски центрове или в търговията на дребно. Големите промишлени пространства са лесно предизвикателство за подопочистващата машина. Справя се с всяко предизвикателство с ролкова или дискова четка с работна ширина до 120 сантиметра.
В новото поколение агрегати ролковите четки с работна ширина 100 и 120 сантиметра са оборудвани с по-големи и оптимизирани четки за функцията за метене. Контейнерът за отпадаци също беше значително увеличен. Страничните престилки на главата на четката, изработени от Linatex®, смукателните устни и чистачката, осигуряват здрава, надеждна и дълготрайна работа.
Ролките могат лесно да се сменят за секунди, без да са необходими инструменти. Главата на дисковата четка D 100 също беше преработена и оборудвана със здрави странични врати.
Предимства
- Ново поколение четки и чистачки
- Двоен EC мотор
- 10 км/ч скорост на движение със сензор за ъгъл на завиване
- Проектирана за промишлена употреба при екстремни условия
- Висок контактен натиск върху чистачката и главата на четката за най-добра производителност
- Цялостна стоманена рамка със солидни брони
- С работна светлина, функция за автоматично пълнене и ръчно изплакване на резервоара като стандартно оборудване
ВАШАТА РАБОТА Е МОЯТА РАБОТА. НЕКА СЕ ОПОЗНАЕМ ПО-ДОБРЕ.
Моментално изсушаване на подове
Зад мен винаги е сухо. Използвайки моите две необслужваеми и мощни EC смукателни турбини и перфектно структурирана чистачка с идеален въздушен поток, не оставям капка вода след себе си.
Не съм придирчива към работното си място. Независимо дали става въпрос за извити плочки, пукнатини в пода или шлайфана епоксидна смола, аз преодолявам всяко препятствие и винаги можете да разчитате на мен. В резултат на това се избягват рисковете за безопасността на персонала и гостите.
Площ, площ, площ – но безопасно
Създадена съм да изминавам разстояния. Чувствам се комфортно на големи площи и осигурявам максимална безопасност в работната си среда. Оборудвана със сензор за ъгъл на завиване, аз също карам безопасно с висока скорост от 10 км/ч с максимална производителност на площ. В завои автоматично намалявам до подходящата скорост според ъгъла на завиване. В същото време намалявам водния поток, така че добър резултат от засмукване може да бъде гарантиран и при движение в завоите.
Нямам граници. За почистване близо до ръбове мога да бъда опционално оборудвана с пружинно заредена странична почистваща платформа или 2 странични четки.Палубата позволява безопасно мокро почистване близо до ръбовете и контурите. До 6 часа с едно зареждане на батерията.
Чисто почистване без никакви компромиси
Чистотата е приоритет номер едно за мен. По желание мога да бъда оборудвана с нова и оптимизирана четка с ролкова глава – за много добър, интегриран резултат при метене. По време на процеса на почистване автоматично и надеждно почиствам частиците с размер до 5 сантиметра. Ако остане частица, тя се транспортира директно от мощната чистачка в коша за груба мръсотия в резервоара за мръсна вода. Този значително подобрен процес на метене гарантира, че се избягват запушвания или уловени частици мръсотия в чистачката, като по този начин се гарантира оптимален резултат от засмукване.
Надеждно улавям дървени и пластмасови частици, големи частици, листа, както и смачкана хартия. Както при метачните машини, фолиата и лентите трябва да се отстранят предварително, за да не се навиват около ролките и да повредят лагерите.
Истинска тежка категория за индустрията
Аз съм у дома си в индустриална среда и съм създадена за най-взискателните условия. Моята твърда обвивка е направена от стомана. Здрава, издръжлива и заваряема. Имам катодно и прахово боядисване, за да не ръждясвам. Това означава, че моите компоненти лесно издържат на високи изисквания.
Моите здрави вътрешни части и моите новоразработени компоненти гарантират постоянно надеждна функционалност на машината и дълъг живот.