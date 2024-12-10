B 260 RI седлова подопочистваща машина

С пълна скорост напред

Два дълготрайни и необслужваеми EC мотора работят неуморно вътре в машината. Чистачката и главата на четката са преработени и осигуряват възможно най-добрата комбинация от търкане и метене в една стъпка. Мощната функция за почистване се използва за дълбоко мокро почистване, оптимизираната и интегрирана функция за метене елиминира по-големите частици мръсотия и предотвратява запушването на чистачката. Благодарение на високата мощност на засмукване, мръсната вода и по-малките частици попадат в щедро оразмерения 260-литров резервоар, което означава, че не остава нито капка.

Мощен тягов двигател избутва седловата машина напред с висока скорост на движение до 10 км/ч – за максимална ефективност на площ. B 260 RI може да бъде оборудвана и със странична четка или странична почистваща платформа за почистване близо до ръбовете. Работата е много улеснена при всички задачи по почистване, благодарение на удобния въртящ се превключвател.

B 260 RI е перфектният спътник за ефективно мокро почистване на големи подове в индустрията и логистиката.