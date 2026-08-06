Идеална за бързо и цялостно почистване и полиране на твърди и еластични подови настилки: Нашата удобна и мощна еднодискова машина BDP 43/400 C впечатлява с висока скорост на въртене от 400 об/мин и с нисък шум при работа в същото време. Освен това, високоскоростната машина може да се използва и за нанасяне на средства за грижа върху дървени подове. За да се предотврати потенциално разпръскване на прах по време на работа, като допълнително оборудване се предлага лесен за инсталиране смукателен модул, включително пръстен. Падодържача е включен в обема на стандартната доставка.