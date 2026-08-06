BDP 43/400 C
Благодарение на високата скорост на въртене от 400 об/мин, нашата удобна и мощна еднодискова машина BDP 43/400 C впечатлява с бързи и цялостни резултати при почистване и полиране.
Идеална за бързо и цялостно почистване и полиране на твърди и еластични подови настилки: Нашата удобна и мощна еднодискова машина BDP 43/400 C впечатлява с висока скорост на въртене от 400 об/мин и с нисък шум при работа в същото време. Освен това, високоскоростната машина може да се използва и за нанасяне на средства за грижа върху дървени подове. За да се предотврати потенциално разпръскване на прах по време на работа, като допълнително оборудване се предлага лесен за инсталиране смукателен модул, включително пръстен. Падодържача е включен в обема на стандартната доставка.
Характеристики и предимства
Бърза, високоскоростна еднодискова машина с 400 об/мин
- Много тиха работа с покритие на голяма площ.
- За отлични резултати при полиране.
Вграден електрически контакт
- За свързване към смукател, който намалява прахта.
- Не е необходим допълнителен кабел, което означава по-ефективно почистване.
Големи колела
- Лесен за транспорт и на по-далечни разстояния.
- Удобно преминава по стълби
- Може да се транспортира и в паркинг позиция
Много тих
- Подходящ за употреба дори и в зони, в които изискванията за нива на шум са строги (например хотели, болници или бюро)
Много нисък таван
- За почистване под мебели и отоплителни тела
Всеобхватни аксесоари
- Аксесоари, пригодени към случая на приложението, напр. четки с различни степени на твърдост, падове за задвижване, различни подложки, смукателен блок и др.
- Системно почистване: За всеки вид приложение подходящите аксесоари.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Захранване от електрическата мрежа
|Обороти на четките (об/мин)
|400
|Работен натиска на четката (г/см²)
|22
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|55
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|33,16
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|620 x 430 x 1230
Обхват на доставката
- Падодържач
Оборудване
- Резервоар, опция: 12 л
- Захранване от електрическата мрежа
Видео
Сфера на приложение
- Подходящ за почистване и полиране на твърди и еластични подови настилки.