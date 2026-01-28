BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic е много здрава еднодискова машина за различни приложения при почистване на подове. С планетарно задвижване без необходимост от поддръжка и мощен мотор с 1500 вата.
Нашата много здрава еднодискова машина BDS 43/150 C Classic предлага отлично съотношение цена-качество и е много гъвкава в цялостното почистване на пода. С мощен мотор с 1500 W е подходяща както за твърди, така и за еластични подове и текстилни настилки, както и за шлайфане на износени паркетни подове. С работна ширина 430 мм, тя е идеална за повечето приложения при почистването на сгради, докато планетарното задвижване, изработено от метални зъбни колела, осигурява дълъг живот, много по-малко износване и по-ниски разходи за поддръжка в сравнение с ремъчна предавка. В доставката е включен и падодържач.
Характеристики и предимства
Мощен двигателМного издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот. Изключително здрав и издръжлив дизайн. Ниски разходи за експлоатация и обслужване.
Здравo планетaрно задвижванеИзносоустойчиви метални предавки. По-малко разходи за поддръжка в сравнение с ремъчна предавка. По-висок въртящ момент, отколкото обикновената предавка. Тиха, издръжлива и без поддръжка.
Лесно управлениеУдобно и лесно обслужване. Много добър баланс и тиха работа
Вграден електрически контакт
- За свързване към смукател, който намалява прахта.
- Повишава ефективността при почистване.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Захранване от електрическата мрежа
|Работна ширина на четката (мм)
|430
|Височина на работа (мм)
|90
|Брой обороти на четките (об/мин)
|150
|Работен натиска на четката (кг)
|43
|Ниво на шум (дБ(А))
|66
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|44,185
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|940 x 430 x 1105
Обхват на доставката
- Падодържач
Оборудване
- Резервоар, опция: 10 л
- Захранване от електрическата мрежа
Видео
Сфера на приложение
- Перфектна за изпълнители на строителни услуги за използване в обществени сгради или офиси.
- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.