Нашата много здрава еднодискова машина BDS 43/150 C Classic предлага отлично съотношение цена-качество и е много гъвкава в цялостното почистване на пода. С мощен мотор с 1500 W е подходяща както за твърди, така и за еластични подове и текстилни настилки, както и за шлайфане на износени паркетни подове. С работна ширина 430 мм, тя е идеална за повечето приложения при почистването на сгради, докато планетарното задвижване, изработено от метални зъбни колела, осигурява дълъг живот, много по-малко износване и по-ниски разходи за поддръжка в сравнение с ремъчна предавка. В доставката е включен и падодържач.