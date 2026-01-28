BDS 43/150 C Classic

BDS 43/150 C Classic е много здрава еднодискова машина за различни приложения при почистване на подове. С планетарно задвижване без необходимост от поддръжка и мощен мотор с 1500 вата.

Нашата много здрава еднодискова машина BDS 43/150 C Classic предлага отлично съотношение цена-качество и е много гъвкава в цялостното почистване на пода. С мощен мотор с 1500 W е подходяща както за твърди, така и за еластични подове и текстилни настилки, както и за шлайфане на износени паркетни подове. С работна ширина 430 мм, тя е идеална за повечето приложения при почистването на сгради, докато планетарното задвижване, изработено от метални зъбни колела, осигурява дълъг живот, много по-малко износване и по-ниски разходи за поддръжка в сравнение с ремъчна предавка. В доставката е включен и падодържач.

Характеристики и предимства
Еднодискова машина BDS 43/150 C Classic: Мощен двигател
Мощен двигател
Много издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот. Изключително здрав и издръжлив дизайн. Ниски разходи за експлоатация и обслужване.
Еднодискова машина BDS 43/150 C Classic: Здравo планетaрно задвижване
Здравo планетaрно задвижване
Износоустойчиви метални предавки. По-малко разходи за поддръжка в сравнение с ремъчна предавка. По-висок въртящ момент, отколкото обикновената предавка. Тиха, издръжлива и без поддръжка.
Еднодискова машина BDS 43/150 C Classic: Лесно управление
Лесно управление
Удобно и лесно обслужване. Много добър баланс и тиха работа
Вграден електрически контакт
  • За свързване към смукател, който намалява прахта.
  • Повишава ефективността при почистване.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Захранване от електрическата мрежа
Работна ширина на четката (мм) 430
Височина на работа (мм) 90
Брой обороти на четките (об/мин) 150
Работен натиска на четката (кг) 43
Ниво на шум (дБ(А)) 66
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 44,185
Размери (Д х Ш х В) (мм) 940 x 430 x 1105

Обхват на доставката

  • Падодържач

Оборудване

  • Резервоар, опция: 10 л
  • Захранване от електрическата мрежа

Видео

Сфера на приложение
  • Перфектна за изпълнители на строителни услуги за използване в обществени сгради или офиси.
  • За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
Аксесоари
Почистващи препарати