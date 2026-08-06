BDS 43/DUO C

Универсална еднодискова машина BDS 43/DUO C за почистване, полиране и шлайфане на различни видове подове. Машината впечатлява с отлична плавна работа при 150 или 300 об/мин.

С работна ширина от 43 сантиметра, променлива скорост на въртене (150 или 300 об/мин) и мощен 1500 W двигател, нашата еднодискова машина BDS 43/DUO C позволява различни области на приложение. Машината е подходяща за почистване на твърди и еластични подове и мокети, за полиране на различни повърхности и дори за шлайфане на паркет. BDS 43/DUO C впечатлява с отлично плавно движение. Също така широката дръжка поддържа лесното боравене с машината, така че неопитни или необучени потребители да могат да я управляват без затруднения.

Характеристики и предимства
Еднодискова машина BDS 43/DUO C: Две скорости
Две скорости
150 U/min и 300 U/min по избор с превключвач Удобен прекъсвач на междинната преграда
Еднодискова машина BDS 43/DUO C: Много тих
Много тих
Подходящ за употреба дори и в зони, в които изискванията за нива на шум са строги (например хотели, болници или бюро)
Еднодискова машина BDS 43/DUO C: Мощен двигател
Мощен двигател
Много издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот. Висок въртящ момент за ефективна работа.
Много нисък таван
  • За почистване под мебели и отоплителни тела
Големи колела
  • Лесен за транспорт и на по-далечни разстояния.
  • Може да преминава по стълби
Всеобхватни аксесоари
  • Аксесоари, подходящи за всеки вид приложение, като например резервоар, четки с различна твърдост, падодържачи, различни падове за полиране, микрофазерни падове, диамантни падове и пр.
  • Системно почистване: За всеки вид приложение подходящите аксесоари.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Захранване от електрическата мрежа
Работна ширина, четки (мм) 430
Височина на работа (мм) 90
Обороти на четките (об/мин) 150 - 300
Работен натиска на четката (кг) 45
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 66
Напрежение (В) 220
Честота (Hz) 50
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 49,1
Размери (Д × Ш × В) (мм) 940 x 430 x 1070

Обхват на доставката

  • Падодържач

Оборудване

  • Резервоар, опция: 10 л
  • Захранване от електрическата мрежа

Видео

Сфера на приложение
  • За почистване на твърди, еластични и текстилни подови настилки
  • Идеален и за полиране и шлайфане на паркет
Аксесоари
Почистващи препарати