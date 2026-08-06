BDS 43/DUO C
Универсална еднодискова машина BDS 43/DUO C за почистване, полиране и шлайфане на различни видове подове. Машината впечатлява с отлична плавна работа при 150 или 300 об/мин.
С работна ширина от 43 сантиметра, променлива скорост на въртене (150 или 300 об/мин) и мощен 1500 W двигател, нашата еднодискова машина BDS 43/DUO C позволява различни области на приложение. Машината е подходяща за почистване на твърди и еластични подове и мокети, за полиране на различни повърхности и дори за шлайфане на паркет. BDS 43/DUO C впечатлява с отлично плавно движение. Също така широката дръжка поддържа лесното боравене с машината, така че неопитни или необучени потребители да могат да я управляват без затруднения.
Характеристики и предимства
Две скорости150 U/min и 300 U/min по избор с превключвач Удобен прекъсвач на междинната преграда
Много тихПодходящ за употреба дори и в зони, в които изискванията за нива на шум са строги (например хотели, болници или бюро)
Мощен двигателМного издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот. Висок въртящ момент за ефективна работа.
Много нисък таван
- За почистване под мебели и отоплителни тела
Големи колела
- Лесен за транспорт и на по-далечни разстояния.
- Може да преминава по стълби
Всеобхватни аксесоари
- Аксесоари, подходящи за всеки вид приложение, като например резервоар, четки с различна твърдост, падодържачи, различни падове за полиране, микрофазерни падове, диамантни падове и пр.
- Системно почистване: За всеки вид приложение подходящите аксесоари.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Захранване от електрическата мрежа
|Работна ширина, четки (мм)
|430
|Височина на работа (мм)
|90
|Обороти на четките (об/мин)
|150 - 300
|Работен натиска на четката (кг)
|45
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|66
|Напрежение (В)
|220
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|49,1
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|940 x 430 x 1070
Обхват на доставката
- Падодържач
Оборудване
- Резервоар, опция: 10 л
- Захранване от електрическата мрежа
Видео
Сфера на приложение
- За почистване на твърди, еластични и текстилни подови настилки
- Идеален и за полиране и шлайфане на паркет