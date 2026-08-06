С работна ширина от 43 сантиметра, променлива скорост на въртене (150 или 300 об/мин) и мощен 1500 W двигател, нашата еднодискова машина BDS 43/DUO C позволява различни области на приложение. Машината е подходяща за почистване на твърди и еластични подове и мокети, за полиране на различни повърхности и дори за шлайфане на паркет. BDS 43/DUO C впечатлява с отлично плавно движение. Също така широката дръжка поддържа лесното боравене с машината, така че неопитни или необучени потребители да могат да я управляват без затруднения.