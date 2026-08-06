Максимална ефективност на почистване, широк спектър от приложения, удобна за работа: Новата орбитална еднодискова машина BDS 43 / Orbital C впечатлява особено при почистването на сгради, независимо дали това са офиси, магазини, болници или училища. Иновативната технология на машината съчетава орбитални и въртящи се движения с постоянни вибрации, което дава възможност за различни приложения, от дълбоко почистване до полиране и лъскане, до сваляне на покрития.