BDS 43/ Orbital C
Мощна, здрава и универсална: нашата нова орбитална еднодискова машина BDS 43 / Orbital C с комбинирани орбитални и въртящи се движения на четките за максимална ефективност на почистването.
Максимална ефективност на почистване, широк спектър от приложения, удобна за работа: Новата орбитална еднодискова машина BDS 43 / Orbital C впечатлява особено при почистването на сгради, независимо дали това са офиси, магазини, болници или училища. Иновативната технология на машината съчетава орбитални и въртящи се движения с постоянни вибрации, което дава възможност за различни приложения, от дълбоко почистване до полиране и лъскане, до сваляне на покрития.
Характеристики и предимства
Лесно и интуитивно управлениеУдобно и лесно обслужване. Много добър баланс и тиха работа Помага за избягване на грешки в управлението.
Лост за режим на движение на заден ходУвеличава натиска на четката от 38 на 55 килограма. Висока ефективност на почистване и при трудни условия. Лесна работа, даже в тесни и ограничени пространства.
Накланяща се на 90 ° главаПозволява лесна и бърза смяна на пада. Повишава комфорта, предпазва от мокри следи по пода след почистването.
Роторно-орбитално движение
- Отличен резултат от почистването с до 50% намалено време за работа.
- Отлични резултати от почистването на всички видове подови повърхности.
- Намалени разходи за почистване и за обучение.
Мощен двигател
- Много издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот.
- Изключително здрав и издръжлив дизайн.
- Ниски разходи за експлоатация и обслужване.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Захранване от електрическата мрежа
|Работна ширина, четки (мм)
|430
|Височина на работа (мм)
|100
|Резервоар, чиста вода (л)
|12
|Обороти на четките (об/мин)
|60
|Работен натиска на четката (кг)
|38 - 55
|Осцилации (O/min)
|1500
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|54
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|52,1
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1070 x 570 x 430
Обхват на доставката
- Резервоар: 12 л
- Падодържач
Оборудване
- Захранване от електрическата мрежа
Видео
Сфера на приложение
- Подходяща за офиси, производствени обекти, магазини и търговски обекти, хотели, столове, болници и училища