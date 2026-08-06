BDS 43/ Orbital C

Мощна, здрава и универсална: нашата нова орбитална еднодискова машина BDS 43 / Orbital C с комбинирани орбитални и въртящи се движения на четките за максимална ефективност на почистването.

Максимална ефективност на почистване, широк спектър от приложения, удобна за работа: Новата орбитална еднодискова машина BDS 43 / Orbital C впечатлява особено при почистването на сгради, независимо дали това са офиси, магазини, болници или училища. Иновативната технология на машината съчетава орбитални и въртящи се движения с постоянни вибрации, което дава възможност за различни приложения, от дълбоко почистване до полиране и лъскане, до сваляне на покрития.

Характеристики и предимства
Еднодискова машина BDS 43/ Orbital C: Лесно и интуитивно управление
Лесно и интуитивно управление
Удобно и лесно обслужване. Много добър баланс и тиха работа Помага за избягване на грешки в управлението.
Еднодискова машина BDS 43/ Orbital C: Лост за режим на движение на заден ход
Лост за режим на движение на заден ход
Увеличава натиска на четката от 38 на 55 килограма. Висока ефективност на почистване и при трудни условия. Лесна работа, даже в тесни и ограничени пространства.
Еднодискова машина BDS 43/ Orbital C: Накланяща се на 90 ° глава
Накланяща се на 90 ° глава
Позволява лесна и бърза смяна на пада. Повишава комфорта, предпазва от мокри следи по пода след почистването.
Роторно-орбитално движение
  • Отличен резултат от почистването с до 50% намалено време за работа.
  • Отлични резултати от почистването на всички видове подови повърхности.
  • Намалени разходи за почистване и за обучение.
Мощен двигател
  • Много издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот.
  • Изключително здрав и издръжлив дизайн.
  • Ниски разходи за експлоатация и обслужване.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Захранване от електрическата мрежа
Работна ширина, четки (мм) 430
Височина на работа (мм) 100
Резервоар, чиста вода (л) 12
Обороти на четките (об/мин) 60
Работен натиска на четката (кг) 38 - 55
Осцилации (O/min) 1500
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 54
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 52,1
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1070 x 570 x 430

Обхват на доставката

  • Резервоар: 12 л
  • Падодържач

Оборудване

  • Захранване от електрическата мрежа

Видео

Сфера на приложение
  • Подходяща за офиси, производствени обекти, магазини и търговски обекти, хотели, столове, болници и училища
Аксесоари
Почистващи препарати