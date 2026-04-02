Благодарение на компактните размери (33 см x 17-20 см x 29 см), електрическата подопочистваща машина BD 17/5 C може да се използва и в участъци, където класическите почистващи машини не могат да влязат поради габаритите си и където ръчното почистване излиза твърде скъпо. Отговарящите за поддръжката на здания, търговските или общинските потребители, които работят с такива имоти, биха намерили подходящото решение с помощта на тази машина. Лесно достъпните елементи за управление отстрани гарантират бързото им и удобно използване. С помощта на регулатора на скоростта на въртене (0 - 450 об / мин) и съответните аксесоари, машината може да бъде оптимално адаптирана към съответната ситуация на почистване: например за дълбоко почистване,за лъскане или полиране на твърди повърхности или за пране на мокет с шампоан. Специално за почистване на стълбищното пространство едновременното почистване на хоризонтални и вертикални зони е много приятно облекчение, което спестява време, енергия и разходи. Корпусът на машината е направен от здрава, устойчива на удар пластмаса. Четката на диска или падодържача могат лесно да бъдат сменени за секунди. Благодарение на двете ръкохватки, машината с тегло 5 кг може да бъде направлявана и управлявана напълно безопасно.