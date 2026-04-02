BD 17/5 C

Компактна, захранвана от електрическата мрежа подопочистваща машина с дискова технология на почистване, за подопочистване, шампониране, за полиране и лъскане на различни малки площи като стъпала или первази.

Благодарение на компактните размери (33 см x 17-20 см x 29 см), електрическата подопочистваща машина BD 17/5 C може да се използва и в участъци, където класическите почистващи машини не могат да влязат поради габаритите си и където ръчното почистване излиза твърде скъпо. Отговарящите за поддръжката на здания, търговските или общинските потребители, които работят с такива имоти, биха намерили подходящото решение с помощта на тази машина. Лесно достъпните елементи за управление отстрани гарантират бързото им и удобно използване. С помощта на регулатора на скоростта на въртене (0 - 450 об / мин) и съответните аксесоари, машината може да бъде оптимално адаптирана към съответната ситуация на почистване: например за дълбоко почистване,за лъскане или полиране на твърди повърхности или за пране на мокет с шампоан. Специално за почистване на стълбищното пространство едновременното почистване на хоризонтални и вертикални зони е много приятно облекчение, което спестява време, енергия и разходи. Корпусът на машината е направен от здрава, устойчива на удар пластмаса. Четката на диска или падодържача могат лесно да бъдат сменени за секунди. Благодарение на двете ръкохватки, машината с тегло 5 кг може да бъде направлявана и управлявана напълно безопасно.

Характеристики и предимства
Лек и компактен.
Подходящ за малки площи като стълби или первази на прозорци За лесен транспорт
Регулиране на оборотите
Скоростта може да се регулира в зависимост от задачата за почистване.
Опция за поръчване на четки за ъгли
За работа близо до ръба и в ъглите. (С предлаганата като опция четка за ъгли може едновременно да се работи хоризонтално и вертикално)
Висококачествени компоненти
  • Уредът почти не се нуждае от поддръжка
Доставя се с множество аксесоари
  • За многостранно приложение
  • Четките се предлагат с различна твърдост и диаметър. Също и за почистване на килими.
  • Падове и падодържачи за гладки подове
Лесни за разбиране елементи за управление
  • Ясен и лесен начин на използване
Всички тези аксесоари могат да бъдат разглобени
  • Спестява място при съхранение
С възможност за вертикална и хоризонтална употреба
  • Повече гъвкавост: Почистване на хоризонтални площи (например на стълби и первази на прозорци) и на вертикални площи (например лицеви страни)
Свалящ се резервоар
  • Улеснява работата на стълбищните площадки (предлага се по избор)
Смяна на четките и падодържачите
  • Бърза и лесна настройка за съответния вид почистване
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Захранване от електрическата мрежа
Работна ширина на четката (мм) 170 - 200
Брой обороти на четките (об/мин) 450
Ниво на шум (дБ(А)) 69
Напрежение (В) 220 - 230
Честота (Hz) 50 - 60
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 5,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 330 x 136 x 290

Оборудване

  • Регулираща се скорост на четките
  • Захранване от електрическата мрежа
  • Резервоар, опция: 2.5 л

Видео

Сфера на приложение
  • Лесно почистване на стълби
  • За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
  • За почистване в тесни пространства
  • За целенасочено дълбоко почистване на по-малки площи с мокет
Аксесоари