BD 17/5 C
Компактна, захранвана от електрическата мрежа подопочистваща машина с дискова технология на почистване, за подопочистване, шампониране, за полиране и лъскане на различни малки площи като стъпала или первази.
Благодарение на компактните размери (33 см x 17-20 см x 29 см), електрическата подопочистваща машина BD 17/5 C може да се използва и в участъци, където класическите почистващи машини не могат да влязат поради габаритите си и където ръчното почистване излиза твърде скъпо. Отговарящите за поддръжката на здания, търговските или общинските потребители, които работят с такива имоти, биха намерили подходящото решение с помощта на тази машина. Лесно достъпните елементи за управление отстрани гарантират бързото им и удобно използване. С помощта на регулатора на скоростта на въртене (0 - 450 об / мин) и съответните аксесоари, машината може да бъде оптимално адаптирана към съответната ситуация на почистване: например за дълбоко почистване,за лъскане или полиране на твърди повърхности или за пране на мокет с шампоан. Специално за почистване на стълбищното пространство едновременното почистване на хоризонтални и вертикални зони е много приятно облекчение, което спестява време, енергия и разходи. Корпусът на машината е направен от здрава, устойчива на удар пластмаса. Четката на диска или падодържача могат лесно да бъдат сменени за секунди. Благодарение на двете ръкохватки, машината с тегло 5 кг може да бъде направлявана и управлявана напълно безопасно.
Характеристики и предимства
Лек и компактен.Подходящ за малки площи като стълби или первази на прозорци За лесен транспорт
Регулиране на оборотитеСкоростта може да се регулира в зависимост от задачата за почистване.
Опция за поръчване на четки за ъглиЗа работа близо до ръба и в ъглите. (С предлаганата като опция четка за ъгли може едновременно да се работи хоризонтално и вертикално)
Висококачествени компоненти
- Уредът почти не се нуждае от поддръжка
Доставя се с множество аксесоари
- За многостранно приложение
- Четките се предлагат с различна твърдост и диаметър. Също и за почистване на килими.
- Падове и падодържачи за гладки подове
Лесни за разбиране елементи за управление
- Ясен и лесен начин на използване
Всички тези аксесоари могат да бъдат разглобени
- Спестява място при съхранение
С възможност за вертикална и хоризонтална употреба
- Повече гъвкавост: Почистване на хоризонтални площи (например на стълби и первази на прозорци) и на вертикални площи (например лицеви страни)
Свалящ се резервоар
- Улеснява работата на стълбищните площадки (предлага се по избор)
Смяна на четките и падодържачите
- Бърза и лесна настройка за съответния вид почистване
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Захранване от електрическата мрежа
|Работна ширина на четката (мм)
|170 - 200
|Брой обороти на четките (об/мин)
|450
|Ниво на шум (дБ(А))
|69
|Напрежение (В)
|220 - 230
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|5,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|330 x 136 x 290
Оборудване
- Регулираща се скорост на четките
- Захранване от електрическата мрежа
- Резервоар, опция: 2.5 л
Сфера на приложение
- Лесно почистване на стълби
- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
- За почистване в тесни пространства
- За целенасочено дълбоко почистване на по-малки площи с мокет