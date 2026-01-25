BD 43/35 C Ep
Електрическо захранване (230 V / 50 Hz) и достъпност: BD 43/35 C Ep е подопочистваща машина с дискова технология и може да почисти до 1700 m² на час. За ефективно основно и поддържащо почистване на площи до 900 м².
Ръчно водимата BD 43/35 C Ep (230 V / 50 Hz) с дискова четка няма опция за батерия, което я прави много достъпна. Технически машината има обичайните висококачествени характеристики: впечатляваща работна ширина 43 см, обем на резервоара 35 литра, изключително тиха и лесна за почистване и системата EASY-Operation с отличителни жълти контролери. Маневреният BD 43/35 C Ep е идеален за тесни пространства и площи до 900 квадратни метра. Компактен размер осигурява ясен изглед на района, който трябва да се почисти.
Характеристики и предимства
Здрави и издръжливи елементи за управлениеПроектирана за ежедневна употреба. Здрава, издръжлива и надеждна машина.
Лесна работа благодарение на EASY-операционен панелЛесно разбираеми символи и ясен контролен панел Кратко време за обучение Опростените, жълти цветово кодирани контролни елементи правят машината лесна за употреба
Малка, компактна машинаСилно маневрен уред Ясен поглед върху почистените повърхности.
- Голям обем на резервоара за продължителни работни интервали без прекъсване.
- За много ефективно и икономично почистване.
Home Base система
- Възможности за закрепване на куки, контейнери, мопове и др.
- Допълнителни прибори за почистване могат да се носят на борда
Достъпен модел на входно ниво в класа от 25 до 35 литра
- Отлично съотношение цена-качество
- Намалени до най-важните функции.
Жълти, ясно видими елементи за управление
- Жълтите елементи за управление опростяват работата и намаляват времето за обучение.
Мрежово задвижвана машина
- Ниско тегло, ниско първоначални разходи.
- Подходящ както за краткотрайна, така и за продължителна употреба.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Захранване от електрическата мрежа
|Тягово задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина на четката (мм)
|430
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|750
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|35 / 35
|Теоретична ефективност за единица площ (кв. фут/ч)
|1720
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|1250
|Брой обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 2,7
|Ниво на шум (дБ(А))
|70
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Мощност (Вт)
|1400
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|48
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1135 x 520 x 1025
Обхват на доставката
- Дискова четка: 1 бр.
- Смукател V образен
Оборудване
- Система с два резервоара
- Захранване от електрическата мрежа
Видео