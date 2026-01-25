Ръчно водимата BD 43/35 C Ep (230 V / 50 Hz) с дискова четка няма опция за батерия, което я прави много достъпна. Технически машината има обичайните висококачествени характеристики: впечатляваща работна ширина 43 см, обем на резервоара 35 литра, изключително тиха и лесна за почистване и системата EASY-Operation с отличителни жълти контролери. Маневреният BD 43/35 C Ep е идеален за тесни пространства и площи до 900 квадратни метра. Компактен размер осигурява ясен изглед на района, който трябва да се почисти.