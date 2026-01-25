BD 43/35 C Ep

Електрическо захранване (230 V / 50 Hz) и достъпност: BD 43/35 C Ep е подопочистваща машина с дискова технология и може да почисти до 1700 m² на час. За ефективно основно и поддържащо почистване на площи до 900 м².

Ръчно водимата BD 43/35 C Ep (230 V / 50 Hz) с дискова четка няма опция за батерия, което я прави много достъпна. Технически машината има обичайните висококачествени характеристики: впечатляваща работна ширина 43 см, обем на резервоара 35 литра, изключително тиха и лесна за почистване и системата EASY-Operation с отличителни жълти контролери. Маневреният BD 43/35 C Ep е идеален за тесни пространства и площи до 900 квадратни метра. Компактен размер осигурява ясен изглед на района, който трябва да се почисти.

Характеристики и предимства
Здрави и издръжливи елементи за управление
Здрави и издръжливи елементи за управление
Проектирана за ежедневна употреба. Здрава, издръжлива и надеждна машина.
Лесна работа благодарение на EASY-операционен панел
Лесна работа благодарение на EASY-операционен панел
Лесно разбираеми символи и ясен контролен панел Кратко време за обучение Опростените, жълти цветово кодирани контролни елементи правят машината лесна за употреба
Малка, компактна машина
Малка, компактна машина
Силно маневрен уред Ясен поглед върху почистените повърхности.
Голям обем на резервоара за продължителни работни интервали
  • Голям обем на резервоара за продължителни работни интервали без прекъсване.
  • За много ефективно и икономично почистване.
Home Base система
  • Възможности за закрепване на куки, контейнери, мопове и др.
  • Допълнителни прибори за почистване могат да се носят на борда
Достъпен модел на входно ниво в класа от 25 до 35 литра
  • Отлично съотношение цена-качество
  • Намалени до най-важните функции.
Жълти, ясно видими елементи за управление
  • Жълтите елементи за управление опростяват работата и намаляват времето за обучение.
Мрежово задвижвана машина
  • Ниско тегло, ниско първоначални разходи.
  • Подходящ както за краткотрайна, така и за продължителна употреба.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Захранване от електрическата мрежа
Тягово задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина на четката (мм) 430
Ширина на работа, изсмукване (мм) 750
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 35 / 35
Теоретична ефективност за единица площ (кв. фут/ч) 1720
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 1250
Брой обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Разход на вода (л/мин) макс. 2,7
Ниво на шум (дБ(А)) 70
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Мощност (Вт) 1400
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 48
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1135 x 520 x 1025

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 1 бр.
  • Смукател V образен

Оборудване

  • Система с два резервоара
  • Захранване от електрическата мрежа
