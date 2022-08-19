УЛТРА-ЛЕКА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МОЩНА!

АКУМУЛАТОРНАТА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ Е УЛТРА-ЛЕКА!

Когато носите оборудването си на гръб, теглото и ергономичността на носещата рамка са жизненоважни за потребителя. Ето защо Керхер използва експандиран полипропилен (EPP) за BVL 5/1 Bp. Този материал е здрав, но е направен от 96% въздух и следователно е изключително лек. Той също така абсорбира шума и може да се рециклира на 100%.

Благодарение на материала EPP, BVL 5/1 Bp може да се похвали с тегло без аксесоари от само 3,3 кг или 4,6 кг с батерията – това прави новата безжична прахосмукачка раница от Керхер една от най-леките машини на пазара.