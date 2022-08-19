АКУМУЛАТОРНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ BVL 5/1 Bp
УЛТРА-ЛЕКА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МОЩНА. Най-леката в своя клас благодарение на иновативния EPP материал. Изключително лека, ултра мощна, впечатляващо гъвкава – акумулаторната прахосмукачка BVL 5/1 Bp от Керхер е основна част от комплекта навсякъде, където конвенционалните прахосмукачки не могат да се използват, като например в тесни пространства, на стълбища, изкачване по стълби, в автобуси, самолети и кина. Тук ще откриете всички предимства на нашата нова акумулаторната прахосмукачката за гръб BVL 5/1 Bp.
Ултра-лека и изключително мощна
НОВАТА АКУМУЛАТОРНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ BVL 5/1 Bp
Независимо дали почиствате класни стаи, офиси, стълбищни клетки, складове или обществен транспорт от автобуси до самолети, съществуват безброй ситуации, в които е необходима лека, компактна прахосмукачка. Новата акумулаторната прахосмукачката за гръб BVL 5/1 Bp от Керхер съчетава изключително ниско тегло, висока мощност на засмукване и дълъг живот на батерията и е част от Kärcher Battery Power+, нашата 36 V платформа за батерии. С прахосмукачката, носена удобно на гръб, влаченето на тромава прахосмукачка зад нас и постоянното търсене на електрически контакти завинаги остават в миналото.
АКУМУЛАТОРНАТА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ Е УЛТРА-ЛЕКА!
Когато носите оборудването си на гръб, теглото и ергономичността на носещата рамка са жизненоважни за потребителя. Ето защо Керхер използва експандиран полипропилен (EPP) за BVL 5/1 Bp. Този материал е здрав, но е направен от 96% въздух и следователно е изключително лек. Той също така абсорбира шума и може да се рециклира на 100%.
Благодарение на материала EPP, BVL 5/1 Bp може да се похвали с тегло без аксесоари от само 3,3 кг или 4,6 кг с батерията – това прави новата безжична прахосмукачка раница от Керхер една от най-леките машини на пазара.
ПРЕМАХНЕТЕ НАПРЕЖДЕНИЕТО ОТ ВАШАТА РАБОТА С АКУМУЛАТОРНАТА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ BVL 5/1 BP!
Рамката за носене може да се адаптира към височината на потребителя и е подходяща за хора работещи с дясна или лява ръка. Контролерът на акумулаторната прахосмукачката за гръб, се намира на колана, така че винаги е лесно достъпен, независимо дали проверявате състоянието на батерията, включвате и изключвате машината или активирате енергоспестяващия режим eco!efficiency.
НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ЛЕСНО ОТКОЛКОТО С АКУМУЛАТОРНАТА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ!
BVL 5/1 Bp може лесно да се регулира за работа с лява или дясна ръка. Просто отворете закопчалката на машината и завъртете контейнера, така че връзката на смукателния маркуч да е позиционирана от желаната страна (ляво или дясно). След това просто поставете отново смукателния маркуч и сте готови за работа!
Наистина може да бъде толкова лесно. Вижте видеото и ще се убедите сами.
36 V БАТЕРИЯ НА АКУМУЛАТОРНАТА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ
Литиево-йонната батерия 36 V/6,0 Ah в акумулаторната прахосмукачката за гръб BVL 5/1 Bp е съвместима с другите 36 V продукти в платформата за батерии Kärcher Battery Power+. Батерията, доставена стандартно с версиите на Bp Pack, може да захранва вашия BVL 5/1 Bp до прибл. 50 минути в режим eco!efficiency. С помощта на бързото зарядно устройство (само с версията Pack), отнема 44 минути, за да достигне батерията 80% заряд и 68 минути за 100% заряд. Така че, ако имате една допълнителна батерия, можете да продължите да работите часове наред. Искате ли да научите повече за нашите батерии Battery Power+? Натиснете тук..
Батерията не изисква никаква поддръжка и предлага впечатляващ живот от 1000 цикъла, което означава по-ниски разходи за подмяна и по-дълъг живот на акумулаторната прахосмукачката за гръб.
МАКСИМАЛНА ХИГИЕНА С ХЕПА ФИЛТЪРА НА АКУМУЛАТОРНАТА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ
Акумулаторната прахосмукачката за гръб BVL 5/1 Bp също се предлага с високоефективен филтър HEPA 14 като опция. С изключителна степен на отделяне 99,995 %, нашият филтър HEPA 14 улавя дори най-малките частици. Високият капацитет на филтъра означава, че почти всички аерозоли, вируси и микроби се улавят и не се освобождават обратно да циркулират в околния въздух. Сертифициран съгласно стандарт DIN EN 1822:2019, филтърът HEPA 14 също отговаря на високите стандарти за безопасност, изисквани в хигиенично чувствителни зони.
АКУМУЛАТОРНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ С БЕЗЧЕТКОВА ТУРБИНА
Безчетковата турбина на акумулаторната прахосмукачката за гръб BVL 5/1 Bp е с много слабо износване, което спомага за удължаване на нейния експлоатационен живот. Това прави акумулаторната прахосмукачката за гръб идеална за приложения, изискващи интензивна употреба, като същевременно повишава ефективността и производителността.
ЛЕСНА РАБОТА С АКУМУЛАТОРНАТА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ
Акумулаторната прахосмукачката за гръб BVL 5/1 Bp е много лесна за работа. Контролерът на акумулаторната прахосмукачката за гръб е прикрепен към колана за носене, така че да може да го управлявате лесно от височината на бедрото. От контролера също може да прочетете състоянието на зареждане, както и да включвате и изключвате работните функции на смукачката. Също така от тук се активира и енергоспестяващият режим eco!efficiency.
ПРЕДИМСТВАТА НА НАШАТА АКУМУЛАТОРНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ BVL 5/1 BP НАКРАТКО:
Защо да преминете към акумулаторна прахосмукачка за гръб? Или – с други думи – какви са ползите? Ето някои от основните предимства накратко:
Готова за работа за нула време
Работи без захранващи кабели
Лека и компактна, което я прави лесна за пренасяне
Идеална за използване в зони с голямо натоварване
Значителна икономия на разходи от по-ефективна работа
Достъп до цялата платформа уреди работещи на батерии
АКУМУЛАТОРНАТА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ BVL 5/1 BP Е ИДЕАЛНИЯТ ИЗБОР ЗА:
ТРАНСПОРТ/ЛОГИСТИКА
Може да е трудно да се намери електрически контакт в склад. С BVL почистването на пътеките не може да бъде по-лесно.
НЕУДОБНИ ПРОСТРАНСТВА КАТО СТЪЛБИ
Трябва да почистите бързо и основно стълбище или асансьор? С акумулаторната прахосмукачката за гръб BVL това е просто детска игра.
ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО
Намалете неудобствата за вашите клиенти с тази акумулаторна прахосмукачка за гръб. Нещо се е разсипало на пода на магазина? Не е проблем за BVL.
ФИТНЕС ЗАЛИ
Почистете вашата фитнес зала бързо и изключително ефективно с BVL. С акумулаторната прахосмукачката за гръб можете да стигнете до места, които обикновената прахосмукачка не би могла да достигне, като например между уредите за фитнес.
КАФЕТА И РЕСТОРАНТИ
Бързо изсмучете мръсотията и бъркотията, без да безпокоите гостите си. С акумулаторната прахосмукачката за гръб BVL можете да осигурите на гостите си максимална хигиена с минимални проблеми, тъй като прахосмукачката тежи едва 4,6 кг.
УНИКАЛНАТА АКУМУЛАТОРНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ BVL 5/1 BP PACK Е НАЛИЧНА СЕГА!
Новата свръх лека и изключително мощна акумулаторна прахосмукачка за гръб BVL 5/1 Bp Pack е идеалното решение за бързо, безпроблемно и ефективно почистване, особено на места, където достъпът може да е неудобен. Акумулаторната прахосмукачка за гръб се предлага и във версия Bp Pack, която включва 36 V батерия и бързо зарядно устройство. Имате ли вече друга 36-волтова машина от акумулаторната платформа Kärcher Battery Power+? Ако е така, може да закупите и само версията Bp, която съдържа единствено уреда, без батерията или бързото зарядно устройство. Поръчката на вашата нова машина е бърза и лесна чрез нашия онлайн магазин или като алтернатива можете да посетите официален дилър на Керхер близо до вас.
BVL 5/1 BP АКУМУЛАТОРНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ
Изключително лека акумулаторна прахосмукачка за гръб с изключителна мощност на засмукване. Максимална гъвкавост без захранващ кабел и минимално тегло!
Машината се доставя със следното оборудване:
1 x Батерия 36 V/6.0 Ah
1 x Бързо зарядно устройство 36 V
Захранва се от 36 V сменяема батерия, подходяща също за използване в други машини включени в платформата от уреди на батерии Battery Power+. Щракнете тук за повече информация относно платформата от уреди на батерии.
- Дебит на въздуха (л/сек) 40
- Вакуум (mbar) 223
- Капацитет на контейнера (л) 5
- Мощност (W) 500
- Тегло вкл. 36 V/6,0 Ah батерия (кг) 4,6
- Батерия (V/Ah) 18/3.0
- Стандартният обхват на доставка включва телескопична смукателна тръба, накрайник за тапицерия, комбиниран накрайник за под, дюза за фуги, 1 метър смукателен маркуч.
С 1 x 36 V/6,0 Ah батерия, прахосмукачката може да работи прибл. 22 минути в режим на пълна мощност или прибл. 50 минути в режим eco!efficiency. Съвет: с батерия 36 V/7,5 Ah можете да работите до 64 минути в режим eco!efficiency.
BVL 5/1 BP АКУМУЛАТОРНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ
Изключително лека акумулаторна прахосмукачка за гръб с изключителна мощност на засмукване. Максимална гъвкавост без захранващ кабел и минимално тегло!
МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: тази машина се доставя без устройство за бързо зареждане или батерия. Можете да поръчате зарядното устройство и батерията отделно, ако е необходимо.
Захранва се от 36 V сменяема батерия, която е подходяща и за използване в други машини в рамките на платформата от уреди на батерии Battery Power+. Щракнете тук за повече информация относно платформата с уреди на батерии.
- Дебит на въздуха (л/сек) 40
- Вакуум (mbar) 223
- Капацитет на контейнера (л) 5
- Мощност (W) 500
- Тегло вкл. 36 V/6,0 Ah батерия (кг) 4,6
- Батерия (V/Ah) 18/3.0
- Стандартният обхват на доставка включва телескопична смукателна тръба, накрайник за тапицерия, комбиниран накрайник за под, дюза за фуги, 1 метър смукателен маркуч.
С 1 x 36 V/6,0 Ah батерия, прахосмукачката може да работи прибл. 22 минути в режим на пълна мощност или прибл. 50 минути в режим eco!efficiency. Съвет: с батерия 36 V/7,5 Ah можете да работите до 64 минути в режим eco!efficiency.
ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ КЕРХЕР ЗА АКУМУЛАТОРНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ГРЪБ
Оригиналните аксесоари Керхер гарантират, че продължавате да получавате максимална производителност от вашия BVL 5/1 Bp Pack. Можете да поръчате аксесоари бързо и лесно в нашия онлайн магазин.
ФИЛТЪРНИ ТОРБИЧКИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ
За максимална мощност на засмукване, трислойните, устойчиви на разкъсване текстилни филтърни торбички от клас M са абсолютно задължителни. Поръчайте вашите текстилни филтърни торбички за вашата акумулаторна прахосмукачка за гръб BVL 5/1 Bp Pack тук. Една опаковка съдържа 10 филтърни торбички.
ХЕПА 14 ФИЛТЪР
Тази допълнителна HEPA филтърна кутия увеличава ефективността на филтриране и подобрява качеството на отработения въздух. Този филтър трябва да бъде сменен след максимум 50 работни часа.
BATTERY POWER+ БАТЕРИЯ 36 V/7.5 AH
Извлечете максимума от вашата безжична прахосмукачка BVL 5/1 Bp Pack. С тази допълнителна батерия можете да работите до 64 минути в режим eco!efficiency.
Как работи акумулаторната прахосмукачката за гръб BVL 5/1 Bp Pack?
Нашата нова, ултра лека и мощна безжична прахосмукачка BVL 5/1 Bp Pack е идеалният избор за всеки, който търси прахосмукачка, която може да достави достатъчно мощност на труднодостъпни места. Благодарение на изключително ниското си тегло от само 4,6 кг и иновативната технология на батерията, BVL 5/1 Bp Pack е готова за всичко. Задвижвана от високоефективна 36-волтова литиево-йонна батерия от платформата за батерии Kärcher Battery Power+, BVL е особено подходяща за редовно почистване на малки площи в офиси, магазини и практики, както и в хотели и ресторанти или столове, училища и болници. По същество навсякъде, където не може да се използва конвенционална прахосмукачка.
Идеална за самолети
Дори неудобни пространства като шкафчета над главата се почистват лесно с помощта на акумулаторната прахосмукачката за гръб. Тъй като вече не се налага да вземам прахосмукачката, имам допълнителна свободна ръка, което прави работата ми много по-лесна. Ограниченото й тегло и свободата, в следствие на липсата на кабел, я правят идеална за използване в самолети.
Дори нагоре по стълбата
С акумулаторната прахосмукачка за гръб мога да стигна до всяко кътче и пролука в нашите хотелски стаи. И ако не мога да достигна дадено място, мога лесно и просто да ползвам стълба.
Свобода на движение
Когато използвам акумулаторната прахосмукачката за гръб, мога да почиствам навсякъде в нашата уелнес зона, без да безпокоя гостите ни. Няма тромав захранващ кабел, който би могъл да препъне някой. Сега вече можем да стигаме до зони, като басейна, до които обикновено никога не бихме могли да стигнем с обикновена прахосмукачка.