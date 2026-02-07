Мощната акумулаторна прахосмукачка LVS 1/2 Bp предлага отлична смукателна мощност. Тя разполага с дюза за фуги и активна дюза за под за цялостно почистване на всички видове подове и текстилни повърхности. Циклонната филтърна технология на Kärcher поддържа постоянно висока мощност на засмукване. Благодарение на компактния си акумулаторен дизайн, както и на маневреността и гъвкавостта си, тя е идеална за почистване на хотели, заведения за обществено хранене, търговски обекти и сгради - подходяща е и за стълби поради неограничената си свобода на движение. Вграденият филтър HEPA 13 отговаря на най-високите стандарти за хигиена. LVS 1/2 Bp е лесна за работа: силата на засмукване може да се регулира на три степени и само с няколко прости стъпки цилиндричната прахосмукачка се превръща в ръчна прахосмукачка за тапицерии и различни повърхности. Контейнерът за отпадъци не изисква филтърни торбички, спестява разходи и може да се изпразва хигиенично. Благодарение на мощните 36-волтови акумулаторни батерии Kärcher прахосмукачката постига отлични резултати при почистване. Забележка: батерията и бързото зарядно устройство не са включени в обхвата на доставката и трябва да се поръчат отделно.