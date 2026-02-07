LVS 1/2 Bp
LVS 1/1 Bp е с отлична сила на засмукване благодарение на циклонната филтърна технология. Многофункционална употреба, тристепенно регулиране на силата, HEPA 13 филтър, дюзи за под и фуги.
Мощната акумулаторна прахосмукачка LVS 1/2 Bp предлага отлична смукателна мощност. Тя разполага с дюза за фуги и активна дюза за под за цялостно почистване на всички видове подове и текстилни повърхности. Циклонната филтърна технология на Kärcher поддържа постоянно висока мощност на засмукване. Благодарение на компактния си акумулаторен дизайн, както и на маневреността и гъвкавостта си, тя е идеална за почистване на хотели, заведения за обществено хранене, търговски обекти и сгради - подходяща е и за стълби поради неограничената си свобода на движение. Вграденият филтър HEPA 13 отговаря на най-високите стандарти за хигиена. LVS 1/2 Bp е лесна за работа: силата на засмукване може да се регулира на три степени и само с няколко прости стъпки цилиндричната прахосмукачка се превръща в ръчна прахосмукачка за тапицерии и различни повърхности. Контейнерът за отпадъци не изисква филтърни торбички, спестява разходи и може да се изпразва хигиенично. Благодарение на мощните 36-волтови акумулаторни батерии Kärcher прахосмукачката постига отлични резултати при почистване. Забележка: батерията и бързото зарядно устройство не са включени в обхвата на доставката и трябва да се поръчат отделно.
Характеристики и предимства
Професионално качество: изключително здрав и издръжлив
Изключителен почистващ резултат
Високо ефективен HEPA-13 филтър
Гъвкаво почистване: три режима на работа за избор
Практичен контейнер за отпадъци
Многостранни възможност за приложение
Монтаж на стена
Държач FlexoMate
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Обем на контейнера (л)
|0,35
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Ниво на шум (дБ(А))
|72
|Дебит на въздуха (л/с)
|15
|Номинална мощност (Вт)
|350
|Вакуум (мбар/кПа)
|220 / 22
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|eco!efficiency режим: / прибл. 80 (5,0 Ah) Режим на мощност: / прибл. 28 (5,0 Ah) eco!efficiency режим: / прибл. 40 (2,5 Ah) Режим на мощност: / прибл. 14 (2,5 Ah)
|Изходяща мощност (A)
|2,5
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,95
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,82
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|186 x 250 x 1150
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Брой смукателни тръби: 1 бр.
- Активна подова дюза
- Дюза за почистване на фуги
- Предпазен филтър за двигателя
- Тип HEPA-филтър: HEPA 13 филтър
- Монтаж на стена
Оборудване
- eco!efficiency режим
Видео
Сфера на приложение
- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
- Удобна за фирми за поддръжка в офиси, коридори и стълбища
- Перфектно подходяща за почистване в самолети, автобуси и влакове
- Идеална за хотели и ресторанти, за търговия на дребно, в кина или театри
- Специално проектирана за цялостно почистване на интериора на автомобила.