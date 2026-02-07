LVS 1/2 Bp

LVS 1/1 Bp е с отлична сила на засмукване благодарение на циклонната филтърна технология. Многофункционална употреба, тристепенно регулиране на силата, HEPA 13 филтър, дюзи за под и фуги.

Мощната акумулаторна прахосмукачка LVS 1/2 Bp предлага отлична смукателна мощност. Тя разполага с дюза за фуги и активна дюза за под за цялостно почистване на всички видове подове и текстилни повърхности. Циклонната филтърна технология на Kärcher поддържа постоянно висока мощност на засмукване. Благодарение на компактния си акумулаторен дизайн, както и на маневреността и гъвкавостта си, тя е идеална за почистване на хотели, заведения за обществено хранене, търговски обекти и сгради - подходяща е и за стълби поради неограничената си свобода на движение. Вграденият филтър HEPA 13 отговаря на най-високите стандарти за хигиена. LVS 1/2 Bp е лесна за работа: силата на засмукване може да се регулира на три степени и само с няколко прости стъпки цилиндричната прахосмукачка се превръща в ръчна прахосмукачка за тапицерии и различни повърхности. Контейнерът за отпадъци не изисква филтърни торбички, спестява разходи и може да се изпразва хигиенично. Благодарение на мощните 36-волтови акумулаторни батерии Kärcher прахосмукачката постига отлични резултати при почистване. Забележка: батерията и бързото зарядно устройство не са включени в обхвата на доставката и трябва да се поръчат отделно.

Характеристики и предимства
LVS 1/2 Bp: Професионално качество: изключително здрав и издръжлив
Професионално качество: изключително здрав и издръжлив
LVS 1/2 Bp: Изключителен почистващ резултат
Изключителен почистващ резултат
LVS 1/2 Bp: Високо ефективен HEPA-13 филтър
Високо ефективен HEPA-13 филтър
Гъвкаво почистване: три режима на работа за избор
Практичен контейнер за отпадъци
Многостранни възможност за приложение
Монтаж на стена
Държач FlexoMate
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л) 0,35
Материал на контейнера Пластмаса
Ниво на шум (дБ(А)) 72
Дебит на въздуха (л/с) 15
Номинална мощност (Вт) 350
Вакуум (мбар/кПа) 220 / 22
Брой необходими батерии (бр.) 1
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) eco!efficiency режим: / прибл. 80 (5,0 Ah) Режим на мощност: / прибл. 28 (5,0 Ah) eco!efficiency режим: / прибл. 40 (2,5 Ah) Режим на мощност: / прибл. 14 (2,5 Ah)
Изходяща мощност (A) 2,5
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 1,95
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,82
Размери (Д х Ш х В) (мм) 186 x 250 x 1150

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Брой смукателни тръби: 1 бр.
  • Активна подова дюза
  • Дюза за почистване на фуги
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 13 филтър
  • Монтаж на стена

Оборудване

  • eco!efficiency режим
Сфера на приложение
  • За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
  • Удобна за фирми за поддръжка в офиси, коридори и стълбища
  • Перфектно подходяща за почистване в самолети, автобуси и влакове
  • Идеална за хотели и ресторанти, за търговия на дребно, в кина или театри
  • Специално проектирана за цялостно почистване на интериора на автомобила.
